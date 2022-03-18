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ЦБ ожидает возвращения годовой инфляции к уровню в четыре процента - РИА Новости, 18.03.2022
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ЦБ ожидает возвращения годовой инфляции к уровню в четыре процента
ЦБ ожидает возвращения годовой инфляции к уровню в четыре процента - РИА Новости, 18.03.2022
ЦБ ожидает возвращения годовой инфляции к уровню в четыре процента
Денежно-кредитная политика ЦБ РФ создаст условия для постепенной адаптации экономики и предотвратит неконтролируемый рост цен, благодаря чему в 2024 году... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:41
2022-03-18T13:54
экономика
центральный банк рф (цб рф)
инфляция
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ создаст условия для постепенной адаптации экономики и предотвратит неконтролируемый рост цен, благодаря чему в 2024 году годовая инфляция вернется к уровню в 4%, но многое будет зависеть от решений в области бюджетной политики, говорится в сообщении Банка России."Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и предотвратит неконтролируемый рост цен. С учетом этого годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении."Динамика экономики и инфляции будет значимо зависеть от решений, принимаемых в области бюджетной политики", – уточняет регулятор.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), инфляция
13:41 18.03.2022 (обновлено: 13:54 18.03.2022)
 
ЦБ ожидает возвращения годовой инфляции к уровню в четыре процента

Центробанк ожидает возвращения годовой инфляции к уровню в четыре процента к 2024 году

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального Банка РФ
Здание Центрального Банка РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание Центрального Банка РФ
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ создаст условия для постепенной адаптации экономики и предотвратит неконтролируемый рост цен, благодаря чему в 2024 году годовая инфляция вернется к уровню в 4%, но многое будет зависеть от решений в области бюджетной политики, говорится в сообщении Банка России.
"Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и предотвратит неконтролируемый рост цен. С учетом этого годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении.
"Динамика экономики и инфляции будет значимо зависеть от решений, принимаемых в области бюджетной политики", – уточняет регулятор.
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 19:22Сказано в эфире
Экономист Надоршин спрогнозировал рамки инфляции в России в 2022 году
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Инфляция
 
 
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