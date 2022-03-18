https://ria.ru/20220318/inflyatsiya-1778837167.html

ЦБ ожидает возвращения годовой инфляции к уровню в четыре процента

ЦБ ожидает возвращения годовой инфляции к уровню в четыре процента - РИА Новости, 18.03.2022

ЦБ ожидает возвращения годовой инфляции к уровню в четыре процента

Денежно-кредитная политика ЦБ РФ создаст условия для постепенной адаптации экономики и предотвратит неконтролируемый рост цен, благодаря чему в 2024 году... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:41

2022-03-18T13:41

2022-03-18T13:54

экономика

центральный банк рф (цб рф)

инфляция

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ создаст условия для постепенной адаптации экономики и предотвратит неконтролируемый рост цен, благодаря чему в 2024 году годовая инфляция вернется к уровню в 4%, но многое будет зависеть от решений в области бюджетной политики, говорится в сообщении Банка России."Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и предотвратит неконтролируемый рост цен. С учетом этого годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении."Динамика экономики и инфляции будет значимо зависеть от решений, принимаемых в области бюджетной политики", – уточняет регулятор.

https://radiosputnik.ria.ru/20220317/nadorshin-1778729473.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, центральный банк рф (цб рф), инфляция