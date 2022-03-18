https://ria.ru/20220318/inflyatsiya-1778837167.html
ЦБ ожидает возвращения годовой инфляции к уровню в четыре процента
ЦБ ожидает возвращения годовой инфляции к уровню в четыре процента - РИА Новости, 18.03.2022
ЦБ ожидает возвращения годовой инфляции к уровню в четыре процента
Денежно-кредитная политика ЦБ РФ создаст условия для постепенной адаптации экономики и предотвратит неконтролируемый рост цен, благодаря чему в 2024 году... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:41
2022-03-18T13:41
2022-03-18T13:54
экономика
центральный банк рф (цб рф)
инфляция
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ создаст условия для постепенной адаптации экономики и предотвратит неконтролируемый рост цен, благодаря чему в 2024 году годовая инфляция вернется к уровню в 4%, но многое будет зависеть от решений в области бюджетной политики, говорится в сообщении Банка России."Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и предотвратит неконтролируемый рост цен. С учетом этого годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении."Динамика экономики и инфляции будет значимо зависеть от решений, принимаемых в области бюджетной политики", – уточняет регулятор.
https://radiosputnik.ria.ru/20220317/nadorshin-1778729473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), инфляция
13:41 18.03.2022 (обновлено: 13:54 18.03.2022)
ЦБ ожидает возвращения годовой инфляции к уровню в четыре процента
Центробанк ожидает возвращения годовой инфляции к уровню в четыре процента к 2024 году