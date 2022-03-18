05:11 18.03.2022 (обновлено: 05:13 18.03.2022)
Российские военные доставили сто тонн гумпомощи жителям Харьковской области
Российские военные доставили около ста тонн гумпомощи жителям Харьковской области
Грузовые автомобили с гуманитарной помощью. Архивное фото
ВОЛЧАНСК (Харьковская область, Украина), 18 мар — РИА Новости. Российские военные доставили около ста тонн гуманитарной помощи жителям населенных пунктов Чугуевского района Харьковской области, сообщает Минобороны России.
"В освобожденные населенные пункты Чугуевского района Харьковской области (Украина) для местных жителей доставлена очередная гуманитарная помощь из России. Через пограничный пункт в Белгородской области российскими военнослужащими в сопровождении военной автоинспекции была доставлена партия гуманитарного груза общим объемом около 100 тонн. Груз включает в себя продуктовые наборы, детское питание, медикаменты для лечебных учреждений", — говорится в сообщении.
Отмечается, что гуманитарный груз передали в детские дома и нуждающимся жителям.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявляли, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.