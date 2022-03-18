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Российские военные доставили сто тонн гумпомощи жителям Харьковской области

Российские военные доставили сто тонн гумпомощи жителям Харьковской области - РИА Новости, 18.03.2022

Российские военные доставили сто тонн гумпомощи жителям Харьковской области

Российские военные доставили около ста тонн гуманитарной помощи жителям населенных пунктов Чугуевского района Харьковской области, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T05:11

2022-03-18T05:11

2022-03-18T05:13

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ВОЛЧАНСК (Харьковская область, Украина), 18 мар — РИА Новости. Российские военные доставили около ста тонн гуманитарной помощи жителям населенных пунктов Чугуевского района Харьковской области, сообщает Минобороны России.Отмечается, что гуманитарный груз передали в детские дома и нуждающимся жителям.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявляли, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика