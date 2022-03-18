В США призвали учесть интересы России

14:09 18.03.2022 (обновлено: 15:13 18.03.2022)
Экс-советник президента США призвал Запад учесть интересы России
Экс-советник президента США Томас Грэм призвал Запад учесть интересы России
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Экс-советник президента США Томас Грэм в беседе с РБК призвал разработать систему европейской безопасности с учетом интересов России.
По его словам, мирное сосуществование США и России должно стать основой всех будущих конструкций мирового порядка. При этом допустил конкуренцию между мировыми державами.
"Но нужно участвовать в ней ответственным способом, чтобы сокращать риск военной эскалации", — добавил Грэм.
По мнению специалиста, восстановление отношений между Москвой и Западом займет много времени. Это особенно важно в свете окончания действия СНВ-3 через четыре года. Также эксперт добавил, что не может провести исторических аналогий в ситуации с Украиной.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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