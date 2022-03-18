https://ria.ru/20220318/grem-1778845319.html

В США призвали учесть интересы России

Экс-советник президента США призвал Запад учесть интересы России - РИА Новости, 18.03.2022

В США призвали учесть интересы России

Экс-советник президента США Томас Грэм в беседе с РБК призвал разработать систему европейской безопасности с учетом интересов России. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T14:09

2022-03-18T14:09

2022-03-18T15:13

сша

россия

нато

в мире

владимир путин

украина

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Экс-советник президента США Томас Грэм в беседе с РБК призвал разработать систему европейской безопасности с учетом интересов России."Есть некоторое понимание в некоторых кабинетах, что Россия видит расширение НАТО как проблему и как угрозу и этим придется заниматься", — рассказал эксперт.По его словам, мирное сосуществование США и России должно стать основой всех будущих конструкций мирового порядка. При этом допустил конкуренцию между мировыми державами.По мнению специалиста, восстановление отношений между Москвой и Западом займет много времени. Это особенно важно в свете окончания действия СНВ-3 через четыре года. Также эксперт добавил, что не может провести исторических аналогий в ситуации с Украиной.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

сша, россия, нато, в мире, владимир путин, украина