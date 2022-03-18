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Экс-советник президента США призвал Запад учесть интересы России - РИА Новости, 18.03.2022
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В США призвали учесть интересы России
Экс-советник президента США призвал Запад учесть интересы России - РИА Новости, 18.03.2022
В США призвали учесть интересы России
Экс-советник президента США Томас Грэм в беседе с РБК призвал разработать систему европейской безопасности с учетом интересов России. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T14:09
2022-03-18T15:13
сша
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нато
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Экс-советник президента США Томас Грэм в беседе с РБК призвал разработать систему европейской безопасности с учетом интересов России."Есть некоторое понимание в некоторых кабинетах, что Россия видит расширение НАТО как проблему и как угрозу и этим придется заниматься", — рассказал эксперт.По его словам, мирное сосуществование США и России должно стать основой всех будущих конструкций мирового порядка. При этом допустил конкуренцию между мировыми державами.По мнению специалиста, восстановление отношений между Москвой и Западом займет много времени. Это особенно важно в свете окончания действия СНВ-3 через четыре года. Также эксперт добавил, что не может провести исторических аналогий в ситуации с Украиной.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html
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сша, россия, нато, в мире, владимир путин, украина
14:09 18.03.2022 (обновлено: 15:13 18.03.2022)
 
Экс-советник президента США призвал Запад учесть интересы России

Экс-советник президента США Томас Грэм призвал Запад учесть интересы России

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Экс-советник президента США Томас Грэм в беседе с РБК призвал разработать систему европейской безопасности с учетом интересов России.
"Есть некоторое понимание в некоторых кабинетах, что Россия видит расширение НАТО как проблему и как угрозу и этим придется заниматься", — рассказал эксперт.
По его словам, мирное сосуществование США и России должно стать основой всех будущих конструкций мирового порядка. При этом допустил конкуренцию между мировыми державами.
"Но нужно участвовать в ней ответственным способом, чтобы сокращать риск военной эскалации", — добавил Грэм.
По мнению специалиста, восстановление отношений между Москвой и Западом займет много времени. Это особенно важно в свете окончания действия СНВ-3 через четыре года. Также эксперт добавил, что не может провести исторических аналогий в ситуации с Украиной.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 21:19
Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией
 
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