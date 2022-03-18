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Научные центры мирового уровня смогут быстрее получать грантовую поддержку - РИА Новости, 18.03.2022
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Научные центры мирового уровня смогут быстрее получать грантовую поддержку
Научные центры мирового уровня смогут быстрее получать грантовую поддержку - РИА Новости, 18.03.2022
Научные центры мирового уровня смогут быстрее получать грантовую поддержку
Правительство упростило предоставление грантов научным центрам мирового уровня, соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T09:20
2022-03-18T09:20
михаил мишустин
общество
правительство рф
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Правительство упростило предоставление грантов научным центрам мирового уровня, соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина."Научные центры мирового уровня смогут быстрее получать грантовую поддержку от государства на развитие своих проектов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что теперь для их частичного финансирования будет достаточно предварительной информации об итогах деятельности таких центров. Прежний порядок подразумевал предоставление бюджетных средств только по итогам рассмотрения всей отчётной документации, что является длительной процедурой.Добавляется, что также научные центры мирового уровня получили возможность возмещать за счет средств федерального бюджета понесенные ими расходы на реализацию своих программ и проектов."Научные центры мирового уровня занимаются исследованиями и разработками в сфере научно-технического развития. В их поле зрения – самый широкий спектр задач: от модернизации агропромышленного комплекса до лазерных технологий, от лечения эндокринных заболеваний до сверхзвуковых полетов. Грантовая поддержка от государства помогает таким центрам выполнять разработки по приоритетным направлениям развития", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20211224/tsentry-1765352790.html
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михаил мишустин, общество, правительство рф
09:20 18.03.2022
 
Научные центры мирового уровня смогут быстрее получать грантовую поддержку

Правительство упростило предоставление грантовой поддержки научным центрам мирового уровня

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Правительство упростило предоставление грантов научным центрам мирового уровня, соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
"Научные центры мирового уровня смогут быстрее получать грантовую поддержку от государства на развитие своих проектов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что теперь для их частичного финансирования будет достаточно предварительной информации об итогах деятельности таких центров. Прежний порядок подразумевал предоставление бюджетных средств только по итогам рассмотрения всей отчётной документации, что является длительной процедурой.
Добавляется, что также научные центры мирового уровня получили возможность возмещать за счет средств федерального бюджета понесенные ими расходы на реализацию своих программ и проектов.
"Научные центры мирового уровня занимаются исследованиями и разработками в сфере научно-технического развития. В их поле зрения – самый широкий спектр задач: от модернизации агропромышленного комплекса до лазерных технологий, от лечения эндокринных заболеваний до сверхзвуковых полетов. Грантовая поддержка от государства помогает таким центрам выполнять разработки по приоритетным направлениям развития", - уточняется в сообщении.
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