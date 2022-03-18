https://ria.ru/20220318/gladkov-1778943143.html
Губернатор Белгородской области пообещал новые льготы для бизнеса
Губернатор Белгородской области пообещал новые льготы для бизнеса - РИА Новости, 18.03.2022
Губернатор Белгородской области пообещал новые льготы для бизнеса
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямой линии в соцсетях заявил о новых мерах поддержки представителей малого и среднего бизнеса в... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T20:58
2022-03-18T20:58
2022-03-18T20:58
белгородская область
экономика
вячеслав гладков
россия
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямой линии в соцсетях заявил о новых мерах поддержки представителей малого и среднего бизнеса в регионе.По словам губернатора, субсидии запланированы в первом пакете мер региональной поддержки."Мы разработали большой пакет мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Это и субсидирование затрат на приобретение оборудования и на продвижение продукции, а также микрозаймы и "быстрые кредиты". Обращайтесь в министерство экономического развития и промышленности области, здесь собственникам бизнеса расскажут о обо всех новых возможностях", — отметил Гладков.Для стабилизации экономической ситуации в регионе и сохранения рабочих мест предложен ряд программных мер поддержки малого и среднего предпринимательства. Общий объем финансирования составит 1,1 миллиарда рублей.В частности, пакет мер включает в себя гранты на развитие социального предпринимательства, содействие в сертификации продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, средства на субсидирование процентной ставки субъектам малого и среднего предпринимательства, субсидирование банковской гарантии, новый вид микрозаймов для малого и среднего предпринимательства сроком до 6 месяцев со ставкой 7% годовых.Также до декабря 2022 года сводятся к минимуму проверки предприятий. А до конца 2024 года не будут проверяться организации, работающие в сфере IT-технологий.Гладков ранее отмечал, что все намеченные на текущий год планы по поддержке малого и среднего предпринимательства будут выполнены в полном объеме.
https://ria.ru/20220316/tsentr-1778453860.html
https://ria.ru/20220309/regiony-1777230051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, вячеслав гладков, россия
Губернатор Белгородской области пообещал новые льготы для бизнеса
Губернатор Белгородской области Гладков пообещал новые льготы для бизнеса
БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямой линии в соцсетях заявил о новых мерах поддержки представителей малого и среднего бизнеса в регионе.
По словам губернатора, субсидии запланированы в первом пакете мер региональной поддержки.
"Мы разработали большой пакет мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Это и субсидирование затрат на приобретение оборудования и на продвижение продукции, а также микрозаймы и "быстрые кредиты". Обращайтесь в министерство экономического развития и промышленности области, здесь собственникам бизнеса расскажут о обо всех новых возможностях", — отметил Гладков.
Для стабилизации экономической ситуации в регионе и сохранения рабочих мест предложен ряд программных мер поддержки малого и среднего предпринимательства. Общий объем финансирования составит 1,1 миллиарда рублей.
В частности, пакет мер включает в себя гранты на развитие социального предпринимательства, содействие в сертификации продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, средства на субсидирование процентной ставки субъектам малого и среднего предпринимательства, субсидирование банковской гарантии, новый вид микрозаймов для малого и среднего предпринимательства сроком до 6 месяцев со ставкой 7% годовых.
Также до декабря 2022 года сводятся к минимуму проверки предприятий. А до конца 2024 года не будут проверяться организации, работающие в сфере IT-технологий.
Гладков ранее отмечал, что все намеченные на текущий год планы по поддержке малого и среднего предпринимательства будут выполнены в полном объеме.