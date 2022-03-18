https://ria.ru/20220318/gladkov-1778943143.html

Губернатор Белгородской области пообещал новые льготы для бизнеса

Губернатор Белгородской области пообещал новые льготы для бизнеса - РИА Новости, 18.03.2022

Губернатор Белгородской области пообещал новые льготы для бизнеса

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямой линии в соцсетях заявил о новых мерах поддержки представителей малого и среднего бизнеса в... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T20:58

2022-03-18T20:58

2022-03-18T20:58

белгородская область

экономика

вячеслав гладков

россия

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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямой линии в соцсетях заявил о новых мерах поддержки представителей малого и среднего бизнеса в регионе.По словам губернатора, субсидии запланированы в первом пакете мер региональной поддержки."Мы разработали большой пакет мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Это и субсидирование затрат на приобретение оборудования и на продвижение продукции, а также микрозаймы и "быстрые кредиты". Обращайтесь в министерство экономического развития и промышленности области, здесь собственникам бизнеса расскажут о обо всех новых возможностях", — отметил Гладков.Для стабилизации экономической ситуации в регионе и сохранения рабочих мест предложен ряд программных мер поддержки малого и среднего предпринимательства. Общий объем финансирования составит 1,1 миллиарда рублей.В частности, пакет мер включает в себя гранты на развитие социального предпринимательства, содействие в сертификации продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, средства на субсидирование процентной ставки субъектам малого и среднего предпринимательства, субсидирование банковской гарантии, новый вид микрозаймов для малого и среднего предпринимательства сроком до 6 месяцев со ставкой 7% годовых.Также до декабря 2022 года сводятся к минимуму проверки предприятий. А до конца 2024 года не будут проверяться организации, работающие в сфере IT-технологий.Гладков ранее отмечал, что все намеченные на текущий год планы по поддержке малого и среднего предпринимательства будут выполнены в полном объеме.

https://ria.ru/20220316/tsentr-1778453860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, вячеслав гладков, россия