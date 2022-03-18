Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Белгородской области пообещал новые льготы для бизнеса - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20220318/gladkov-1778943143.html
Губернатор Белгородской области пообещал новые льготы для бизнеса
Губернатор Белгородской области пообещал новые льготы для бизнеса - РИА Новости, 18.03.2022
Губернатор Белгородской области пообещал новые льготы для бизнеса
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямой линии в соцсетях заявил о новых мерах поддержки представителей малого и среднего бизнеса в... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T20:58
2022-03-18T20:58
белгородская область
экономика
вячеслав гладков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761230854_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_0711945c8c7c8741aeb1ad760bde3e1a.jpg
БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямой линии в соцсетях заявил о новых мерах поддержки представителей малого и среднего бизнеса в регионе.По словам губернатора, субсидии запланированы в первом пакете мер региональной поддержки."Мы разработали большой пакет мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Это и субсидирование затрат на приобретение оборудования и на продвижение продукции, а также микрозаймы и "быстрые кредиты". Обращайтесь в министерство экономического развития и промышленности области, здесь собственникам бизнеса расскажут о обо всех новых возможностях", — отметил Гладков.Для стабилизации экономической ситуации в регионе и сохранения рабочих мест предложен ряд программных мер поддержки малого и среднего предпринимательства. Общий объем финансирования составит 1,1 миллиарда рублей.В частности, пакет мер включает в себя гранты на развитие социального предпринимательства, содействие в сертификации продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, средства на субсидирование процентной ставки субъектам малого и среднего предпринимательства, субсидирование банковской гарантии, новый вид микрозаймов для малого и среднего предпринимательства сроком до 6 месяцев со ставкой 7% годовых.Также до декабря 2022 года сводятся к минимуму проверки предприятий. А до конца 2024 года не будут проверяться организации, работающие в сфере IT-технологий.Гладков ранее отмечал, что все намеченные на текущий год планы по поддержке малого и среднего предпринимательства будут выполнены в полном объеме.
https://ria.ru/20220316/tsentr-1778453860.html
https://ria.ru/20220309/regiony-1777230051.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761230854_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50e4a8837dc3db77b49f6a21551d66de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, вячеслав гладков, россия
20:58 18.03.2022
 
Губернатор Белгородской области пообещал новые льготы для бизнеса

Губернатор Белгородской области Гладков пообещал новые льготы для бизнеса

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямой линии в соцсетях заявил о новых мерах поддержки представителей малого и среднего бизнеса в регионе.
По словам губернатора, субсидии запланированы в первом пакете мер региональной поддержки.
Белгород - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 14:56Белгородская область
В Белгородской области появится центр компетенций по оптимизации услуг
"Мы разработали большой пакет мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Это и субсидирование затрат на приобретение оборудования и на продвижение продукции, а также микрозаймы и "быстрые кредиты". Обращайтесь в министерство экономического развития и промышленности области, здесь собственникам бизнеса расскажут о обо всех новых возможностях", — отметил Гладков.
Для стабилизации экономической ситуации в регионе и сохранения рабочих мест предложен ряд программных мер поддержки малого и среднего предпринимательства. Общий объем финансирования составит 1,1 миллиарда рублей.
В частности, пакет мер включает в себя гранты на развитие социального предпринимательства, содействие в сертификации продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, средства на субсидирование процентной ставки субъектам малого и среднего предпринимательства, субсидирование банковской гарантии, новый вид микрозаймов для малого и среднего предпринимательства сроком до 6 месяцев со ставкой 7% годовых.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 09:54
Названы регионы с самыми социально ориентированными бюджетами
Также до декабря 2022 года сводятся к минимуму проверки предприятий. А до конца 2024 года не будут проверяться организации, работающие в сфере IT-технологий.
Гладков ранее отмечал, что все намеченные на текущий год планы по поддержке малого и среднего предпринимательства будут выполнены в полном объеме.
 
Белгородская областьЭкономикаВячеслав ГладковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала