https://ria.ru/20220318/germaniya-1778800870.html

МИД Германии раскрыл детали новой национальной стратегии безопасности

МИД Германии раскрыл детали новой национальной стратегии безопасности - РИА Новости, 18.03.2022

МИД Германии раскрыл детали новой национальной стратегии безопасности

Национальная стратегия безопасности ФРГ складывается из трех основных элементов: это безопасность, свободная жизнь и защита основ жизнедеятельности, в рамках... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:15

2022-03-18T11:15

2022-03-18T12:17

в мире

германия

здоровье - общество

украина

признание днр и лнр в россии

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БЕРЛИН, 18 мар – РИА Новости. Национальная стратегия безопасности ФРГ складывается из трех основных элементов: это безопасность, свободная жизнь и защита основ жизнедеятельности, в рамках данной стратегии Германия усилит инструменты внешней политики, заявила в пятницу глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая на мероприятии в Берлине."Мы чувствуем потребность, которую мы давно не чувствовали, прежде всего, в моем поколении – потребность в безопасности. Это глубоко человеческая потребность… Это то, за что мы все выступаем – за безопасность и свободу нашей жизни. И об этом идет речь в нашей национальной стратегии: безопасность и свобода нашей жизни. Эта безопасность складывается из трех жизненно важных элементов, которые невозможно отделить один от другого. Безопасность означает, во-первых, неприкосновенность нашей жизни, защиту от войны и насилия, острой конкретной угрозы. Во-вторых, безопасность означает защиту свободы нашей жизни… Третий элемент – это безопасность основ нашей жизни… Там, где война уничтожает основы жизни, безопасности нет, как и там, где последствия изменения климата, голод, бедность и отсутствие благополучия у людей ведут к конфликтам и бедствиям, нет основ для безопасной жизни", - сказала министр.По словам Бербок, разработка новой стратегии будет идти совместно с правительством ФРГ, германским бундестагом, национальными и международными партнерами. Политика безопасности представляет собой нечто большее, чем "военные и дипломатия", сказала министр, добавив, что события на Украине продемонстрировали, что "мы должны еще более четко реализовать свои принципы в практической политике", включая "ясное позиционирование, усиление возможности для действий и укрепление инструментов внешней политики и политики безопасности"."В вопросах мира и войны, в вопросах права и произвола ни одна страна, включая Германию, не должна оставаться нейтральной. Многое в последние недели написано об истории нашей страны и нашей немецкой ответственности. Скажу совершенно четко: да, из нашей истории, из немецкой вины за войну и геноцид для нас, для меня следует особая ответственность. А именно обязательство находиться на стороне тех, чья жизнь, свобода и права находятся под угрозой", - подчеркнула министр.

https://ria.ru/20220318/skandal-1778764100.html

германия

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, германия, здоровье - общество, украина, признание днр и лнр в россии