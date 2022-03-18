В Сети выходит новый сериал Валерии Гай Германики
Сериал "Ободное согласие" Валерии Гай Германики выходит в Сети 18 марта
© Фото предоставила пресс-служба KIONКадр из сериала "Обоюдное согласие"
© Фото предоставила пресс-служба KION
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В Сети выходит новый сериал Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие", сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатре Kion.
Этот проект о "грани между обоюдным согласием и, собственно, актом насилия".
© Фото предоставила пресс-служба KIONКадр из сериала "Обоюдное согласие".
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Кадр из сериала "Обоюдное согласие".
© Фото предоставила пресс-служба KION
© Фото предоставила пресс-служба KION
Фрагмент из сериала "Обоюдное согласие".
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Фрагмент из сериала "Обоюдное согласие".
© Фото предоставила пресс-служба KION
1 из 2
Кадр из сериала "Обоюдное согласие".
© Фото предоставила пресс-служба KION
2 из 2
Фрагмент из сериала "Обоюдное согласие".
© Фото предоставила пресс-служба KION
Главную роль исполнила Светлана Иванова. Она сыграла молодую учительницу русского языка и литературы Анну Федорову. Девушка сбегает с вечеринки на яхте и обращается в полицию, утверждая, что стала жертвой изнасилования. Подозреваемые — ее друзья. Однако, узнав их имена, следователь пытается уговорить потерпевшую не подавать заявление. Помогает Федоровой другой сотрудник — Нестеренко, которому скоро на пенсию и уже нечего терять.
"Авторы "Обоюдного согласия" поднимают острую тему сексуализированного насилия и отношения к нему в обществе. По ходу развития сюжета зрители увидят разную реакцию со стороны общества — и принятие, и осуждение жертвы. Помимо этого, сериал обращает внимание на проблемы психологической реабилитации тех, кто пережил насилие", — говорится в пресс-релизе.
© Фото предоставила пресс-служба KIONКадр из сериала "Обоюдное согласие".
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Кадр из сериала "Обоюдное согласие".
© Фото предоставила пресс-служба KION
© Фото предоставила пресс-служба KION
Эпизод из сериала "Обоюдное согласие".
2 из 3
Эпизод из сериала "Обоюдное согласие".
© Фото предоставила пресс-служба KION
© Фото предоставила пресс-служба KION
Фрагмент из сериала "Обоюдное согласие".
3 из 3
Фрагмент из сериала "Обоюдное согласие".
© Фото предоставила пресс-служба KION
1 из 3
Кадр из сериала "Обоюдное согласие".
© Фото предоставила пресс-служба KION
2 из 3
Эпизод из сериала "Обоюдное согласие".
© Фото предоставила пресс-служба KION
3 из 3
Фрагмент из сериала "Обоюдное согласие".
© Фото предоставила пресс-служба KION
Кроме Ивановой, в проекте заняты Анна Снаткина, Алла Михеева, Шамиль Хаматов, Тарас Кузьмин, Федор Лавров, и другие. Съемки проходили в Москве и в Крыму.
"Голос женщины в современном мире звучит все громче, и круто, что это происходит и в кино тоже. Мне очень понравилась история и понравилась роль, но сначала я подумала, что это, конечно, должен сыграть кто угодно, только не я. Лера убедила меня, что все будет круто. Мне очень захотелось попробовать сделать то, чего я никогда не делала… Это был бесценный опыт выхода из зоны комфорта", — рассказывает Светлана Иванова.