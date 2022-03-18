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В Сети выходит новый сериал Валерии Гай Германики - РИА Новости, 18.03.2022
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Культура
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В Сети выходит новый сериал Валерии Гай Германики
В Сети выходит новый сериал Валерии Гай Германики - РИА Новости, 18.03.2022
В Сети выходит новый сериал Валерии Гай Германики
В Сети выходит новый сериал Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие", сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатре Kion. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:37
2022-03-18T13:37
культура
новости культуры
кино и сериалы
валерия гай германика (дудинская)
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В Сети выходит новый сериал Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие", сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатре Kion. Этот проект о "грани между обоюдным согласием и, собственно, актом насилия".Главную роль исполнила Светлана Иванова. Она сыграла молодую учительницу русского языка и литературы Анну Федорову. Девушка сбегает с вечеринки на яхте и обращается в полицию, утверждая, что стала жертвой изнасилования. Подозреваемые — ее друзья. Однако, узнав их имена, следователь пытается уговорить потерпевшую не подавать заявление. Помогает Федоровой другой сотрудник — Нестеренко, которому скоро на пенсию и уже нечего терять. "Авторы "Обоюдного согласия" поднимают острую тему сексуализированного насилия и отношения к нему в обществе. По ходу развития сюжета зрители увидят разную реакцию со стороны общества — и принятие, и осуждение жертвы. Помимо этого, сериал обращает внимание на проблемы психологической реабилитации тех, кто пережил насилие", — говорится в пресс-релизе.Кроме Ивановой, в проекте заняты Анна Снаткина, Алла Михеева, Шамиль Хаматов, Тарас Кузьмин, Федор Лавров, и другие. Съемки проходили в Москве и в Крыму."Голос женщины в современном мире звучит все громче, и круто, что это происходит и в кино тоже. Мне очень понравилась история и понравилась роль, но сначала я подумала, что это, конечно, должен сыграть кто угодно, только не я. Лера убедила меня, что все будет круто. Мне очень захотелось попробовать сделать то, чего я никогда не делала… Это был бесценный опыт выхода из зоны комфорта", — рассказывает Светлана Иванова.
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новости культуры, кино и сериалы, валерия гай германика (дудинская)
13:37 18.03.2022
 
В Сети выходит новый сериал Валерии Гай Германики

Сериал "Ободное согласие" Валерии Гай Германики выходит в Сети 18 марта

© Фото предоставила пресс-служба KIONКадр из сериала "Обоюдное согласие"
Кадр из сериала Обоюдное согласие
© Фото предоставила пресс-служба KION
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В Сети выходит новый сериал Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие", сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатре Kion.
Этот проект о "грани между обоюдным согласием и, собственно, актом насилия".
© Фото предоставила пресс-служба KIONКадр из сериала "Обоюдное согласие".
Кадр из сериала Обоюдное согласие
1 из 2
Кадр из сериала "Обоюдное согласие".
© Фото предоставила пресс-служба KION
© Фото предоставила пресс-служба KION

Фрагмент из сериала "Обоюдное согласие".

Кадр из сериала Обоюдное согласие
2 из 2

Фрагмент из сериала "Обоюдное согласие".

© Фото предоставила пресс-служба KION
1 из 2
Кадр из сериала "Обоюдное согласие".
© Фото предоставила пресс-служба KION
2 из 2

Фрагмент из сериала "Обоюдное согласие".

© Фото предоставила пресс-служба KION
Главную роль исполнила Светлана Иванова. Она сыграла молодую учительницу русского языка и литературы Анну Федорову. Девушка сбегает с вечеринки на яхте и обращается в полицию, утверждая, что стала жертвой изнасилования. Подозреваемые — ее друзья. Однако, узнав их имена, следователь пытается уговорить потерпевшую не подавать заявление. Помогает Федоровой другой сотрудник — Нестеренко, которому скоро на пенсию и уже нечего терять.
"Авторы "Обоюдного согласия" поднимают острую тему сексуализированного насилия и отношения к нему в обществе. По ходу развития сюжета зрители увидят разную реакцию со стороны общества — и принятие, и осуждение жертвы. Помимо этого, сериал обращает внимание на проблемы психологической реабилитации тех, кто пережил насилие", — говорится в пресс-релизе.
© Фото предоставила пресс-служба KIONКадр из сериала "Обоюдное согласие".
Кадр из сериала Обоюдное согласие
1 из 3
Кадр из сериала "Обоюдное согласие".
© Фото предоставила пресс-служба KION
© Фото предоставила пресс-служба KION

Эпизод из сериала "Обоюдное согласие".

Кадр из сериала Обоюдное согласие
2 из 3

Эпизод из сериала "Обоюдное согласие".

© Фото предоставила пресс-служба KION
© Фото предоставила пресс-служба KION

Фрагмент из сериала "Обоюдное согласие".

Кадр из сериала Обоюдное согласие
3 из 3

Фрагмент из сериала "Обоюдное согласие".

© Фото предоставила пресс-служба KION
1 из 3
Кадр из сериала "Обоюдное согласие".
© Фото предоставила пресс-служба KION
2 из 3

Эпизод из сериала "Обоюдное согласие".

© Фото предоставила пресс-служба KION
3 из 3

Фрагмент из сериала "Обоюдное согласие".

© Фото предоставила пресс-служба KION
Кроме Ивановой, в проекте заняты Анна Снаткина, Алла Михеева, Шамиль Хаматов, Тарас Кузьмин, Федор Лавров, и другие. Съемки проходили в Москве и в Крыму.
"Голос женщины в современном мире звучит все громче, и круто, что это происходит и в кино тоже. Мне очень понравилась история и понравилась роль, но сначала я подумала, что это, конечно, должен сыграть кто угодно, только не я. Лера убедила меня, что все будет круто. Мне очень захотелось попробовать сделать то, чего я никогда не делала… Это был бесценный опыт выхода из зоны комфорта", — рассказывает Светлана Иванова.
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КультураНовости культурыКино и сериалыВалерия Гай Германика (Дудинская)
 
 
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