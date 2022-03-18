https://ria.ru/20220318/germanika-1778448618.html

В Сети выходит новый сериал Валерии Гай Германики

В Сети выходит новый сериал Валерии Гай Германики - РИА Новости, 18.03.2022

В Сети выходит новый сериал Валерии Гай Германики

В Сети выходит новый сериал Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие", сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатре Kion. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:37

2022-03-18T13:37

2022-03-18T13:37

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валерия гай германика (дудинская)

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В Сети выходит новый сериал Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие", сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатре Kion. Этот проект о "грани между обоюдным согласием и, собственно, актом насилия".Главную роль исполнила Светлана Иванова. Она сыграла молодую учительницу русского языка и литературы Анну Федорову. Девушка сбегает с вечеринки на яхте и обращается в полицию, утверждая, что стала жертвой изнасилования. Подозреваемые — ее друзья. Однако, узнав их имена, следователь пытается уговорить потерпевшую не подавать заявление. Помогает Федоровой другой сотрудник — Нестеренко, которому скоро на пенсию и уже нечего терять. "Авторы "Обоюдного согласия" поднимают острую тему сексуализированного насилия и отношения к нему в обществе. По ходу развития сюжета зрители увидят разную реакцию со стороны общества — и принятие, и осуждение жертвы. Помимо этого, сериал обращает внимание на проблемы психологической реабилитации тех, кто пережил насилие", — говорится в пресс-релизе.Кроме Ивановой, в проекте заняты Анна Снаткина, Алла Михеева, Шамиль Хаматов, Тарас Кузьмин, Федор Лавров, и другие. Съемки проходили в Москве и в Крыму."Голос женщины в современном мире звучит все громче, и круто, что это происходит и в кино тоже. Мне очень понравилась история и понравилась роль, но сначала я подумала, что это, конечно, должен сыграть кто угодно, только не я. Лера убедила меня, что все будет круто. Мне очень захотелось попробовать сделать то, чего я никогда не делала… Это был бесценный опыт выхода из зоны комфорта", — рассказывает Светлана Иванова.

https://ria.ru/20220310/naemnik-1777431351.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, валерия гай германика (дудинская)