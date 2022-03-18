https://ria.ru/20220318/evakuatsiya-1778762278.html
Небензя: Россия не может эвакуировать всех желающих с Украины из-за Киева
Небензя: Россия не может эвакуировать всех желающих с Украины из-за Киева - РИА Новости, 18.03.2022
Небензя: Россия не может эвакуировать всех желающих с Украины из-за Киева
Россия пока не может эвакуировать к себе всех желающих с Украины из-за позиции киевских властей, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T01:20
2022-03-18T01:20
2022-03-18T01:21
в мире
россия
оон
василий небензя
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ООН, 18 мар — РИА Новости. Россия пока не может эвакуировать к себе всех желающих с Украины из-за позиции киевских властей, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."С начала специальной военной операции на горячую линию Минобороны России поступило свыше 2,5 миллиона запросов об эвакуации в Россию. С сожалением вынуждены констатировать, что пока не получается эвакуировать всех, потому что им запрещают это делать украинские власти", — сказал Небензя.
https://ria.ru/20220318/radikaly-1778761821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, оон, василий небензя, министерство обороны рф (минобороны рф)
01:20 18.03.2022 (обновлено: 01:21 18.03.2022)
Небензя: Россия не может эвакуировать всех желающих с Украины из-за Киева
Постпред Небензя: Россия не может эвакуировать всех желающих с Украины из-за позиции Киева