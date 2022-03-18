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Небензя: Россия не может эвакуировать всех желающих с Украины из-за Киева - РИА Новости, 18.03.2022
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Небензя: Россия не может эвакуировать всех желающих с Украины из-за Киева
Небензя: Россия не может эвакуировать всех желающих с Украины из-за Киева - РИА Новости, 18.03.2022
Небензя: Россия не может эвакуировать всех желающих с Украины из-за Киева
Россия пока не может эвакуировать к себе всех желающих с Украины из-за позиции киевских властей, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T01:20
2022-03-18T01:21
в мире
россия
оон
василий небензя
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ООН, 18 мар — РИА Новости. Россия пока не может эвакуировать к себе всех желающих с Украины из-за позиции киевских властей, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."С начала специальной военной операции на горячую линию Минобороны России поступило свыше 2,5 миллиона запросов об эвакуации в Россию. С сожалением вынуждены констатировать, что пока не получается эвакуировать всех, потому что им запрещают это делать украинские власти", — сказал Небензя.
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в мире, россия, оон, василий небензя, министерство обороны рф (минобороны рф)
01:20 18.03.2022 (обновлено: 01:21 18.03.2022)
 
Небензя: Россия не может эвакуировать всех желающих с Украины из-за Киева

Постпред Небензя: Россия не может эвакуировать всех желающих с Украины из-за позиции Киева

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя на выезде из города
Беженцы из Мариуполя на выезде из города - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Беженцы из Мариуполя на выезде из города. Архивное фото
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ООН, 18 мар — РИА Новости. Россия пока не может эвакуировать к себе всех желающих с Украины из-за позиции киевских властей, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"С начала специальной военной операции на горячую линию Минобороны России поступило свыше 2,5 миллиона запросов об эвакуации в Россию. С сожалением вынуждены констатировать, что пока не получается эвакуировать всех, потому что им запрещают это делать украинские власти", — сказал Небензя.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
01:05
Небензя: радикалы продолжают использовать людей на Украине как живой щит
 
В миреРоссияООНВасилий НебензяМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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