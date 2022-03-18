https://ria.ru/20220318/elenovka-1778798240.html

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР - РИА Новости, 18.03.2022

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР

Украинские войска в 10.50 обстреляли населенный пункт Еленовка в ДНР, выпустив четыре мины калибром 120 мм, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:03

2022-03-18T11:03

2022-03-18T11:17

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.50 обстреляли населенный пункт Еленовка в ДНР, выпустив четыре мины калибром 120 мм, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению 10.50 - н.п. Новомихайловка – н.п. Еленовка: выпущено 4 мины калибром 120 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220318/donbass-1778774179.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр