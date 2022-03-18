https://ria.ru/20220318/ekonomika-1778836139.html

Российская экономика входит в фазу масштабной перестройки, заявили в ЦБ

Российская экономика входит в фазу масштабной перестройки, заявили в ЦБ - РИА Новости, 18.03.2022

Российская экономика входит в фазу масштабной перестройки, заявили в ЦБ

Экономика России входит в фазу масштабной структурной перестройки и периоды временной повышенной инфляции неизбежны, денежно-кредитная политика ЦБ РФ создаст... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:37

2022-03-18T13:37

2022-03-18T13:55

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Экономика России входит в фазу масштабной структурной перестройки и периоды временной повышенной инфляции неизбежны, денежно-кредитная политика ЦБ РФ создаст условия для постепенной адаптации экономики, предотвратит неконтролируемый рост цен, говорится в заявлении ЦБ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых."Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг", - говорится в заявлении регулятора."Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году", - отмечается там.

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/ukraina-1777698110.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия