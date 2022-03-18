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Российская экономика входит в фазу масштабной перестройки, заявили в ЦБ - РИА Новости, 18.03.2022
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Российская экономика входит в фазу масштабной перестройки, заявили в ЦБ
Российская экономика входит в фазу масштабной перестройки, заявили в ЦБ - РИА Новости, 18.03.2022
Российская экономика входит в фазу масштабной перестройки, заявили в ЦБ
Экономика России входит в фазу масштабной структурной перестройки и периоды временной повышенной инфляции неизбежны, денежно-кредитная политика ЦБ РФ создаст... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:37
2022-03-18T13:55
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Экономика России входит в фазу масштабной структурной перестройки и периоды временной повышенной инфляции неизбежны, денежно-кредитная политика ЦБ РФ создаст условия для постепенной адаптации экономики, предотвратит неконтролируемый рост цен, говорится в заявлении ЦБ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых."Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг", - говорится в заявлении регулятора."Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году", - отмечается там.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
13:37 18.03.2022 (обновлено: 13:55 18.03.2022)
 
Российская экономика входит в фазу масштабной перестройки, заявили в ЦБ

ЦБ: российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Экономика России входит в фазу масштабной структурной перестройки и периоды временной повышенной инфляции неизбежны, денежно-кредитная политика ЦБ РФ создаст условия для постепенной адаптации экономики, предотвратит неконтролируемый рост цен, говорится в заявлении ЦБ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 16:36В мире
Украина хочет забрать арестованные средства Центробанка России
"Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг", - говорится в заявлении регулятора.
"Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году", - отмечается там.
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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