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В Куйбышевском районе Донецка обстрелом ВСУ перебило газопровод - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/donetsk-1778899693.html
В Куйбышевском районе Донецка обстрелом ВСУ перебило газопровод
В Куйбышевском районе Донецка обстрелом ВСУ перебило газопровод - РИА Новости, 18.03.2022
В Куйбышевском районе Донецка обстрелом ВСУ перебило газопровод
Газопровод перебит из-за обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:17
2022-03-18T17:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (днр)
жкх
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Газопровод перебит из-за обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Куйбышевском районе Донецка по проспекту Шахтопроходчиков поврежден газопровод", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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донецк (днр)
украина
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в мире, донецк (днр), жкх, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
17:17 18.03.2022 (обновлено: 17:24 18.03.2022)
 
В Куйбышевском районе Донецка обстрелом ВСУ перебило газопровод

В Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела украинскими войсками перебило газопровод

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Донецк
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Газопровод перебит из-за обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Куйбышевском районе Донецка по проспекту Шахтопроходчиков поврежден газопровод", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Газ в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 10:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР из-за обстрела поврежден газопровод в Красном Партизане
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецк (ДНР)ЖКХУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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