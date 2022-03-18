https://ria.ru/20220318/donetsk-1778899693.html

В Куйбышевском районе Донецка обстрелом ВСУ перебило газопровод

В Куйбышевском районе Донецка обстрелом ВСУ перебило газопровод - РИА Новости, 18.03.2022

В Куйбышевском районе Донецка обстрелом ВСУ перебило газопровод

Газопровод перебит из-за обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:17

2022-03-18T17:17

2022-03-18T17:24

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Газопровод перебит из-за обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Куйбышевском районе Донецка по проспекту Шахтопроходчиков поврежден газопровод", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220315/dnr-1778206842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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