https://ria.ru/20220318/donetsk-1778899693.html
В Куйбышевском районе Донецка обстрелом ВСУ перебило газопровод
В Куйбышевском районе Донецка обстрелом ВСУ перебило газопровод - РИА Новости, 18.03.2022
В Куйбышевском районе Донецка обстрелом ВСУ перебило газопровод
Газопровод перебит из-за обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:17
2022-03-18T17:17
2022-03-18T17:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (днр)
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донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Газопровод перебит из-за обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Куйбышевском районе Донецка по проспекту Шахтопроходчиков поврежден газопровод", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220315/dnr-1778206842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), жкх, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
17:17 18.03.2022 (обновлено: 17:24 18.03.2022)
В Куйбышевском районе Донецка обстрелом ВСУ перебило газопровод
В Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела украинскими войсками перебило газопровод