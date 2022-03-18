https://ria.ru/20220318/donetsk-1778777443.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 18.03.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в 7.45 обстреляли Донецк, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T08:59

2022-03-18T08:59

2022-03-18T09:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы украины

донецк (днр)

донецкая народная республика

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777860770_0:69:3195:1866_1920x0_80_0_0_5b87e45a99e104a0d209c069ddc0f4f2.jpg

ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска в 7.45 обстреляли Донецк, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07.45 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (мкр. Текстильщик): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр), донецкая народная республика, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф