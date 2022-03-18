Мединский: Донбасс должен сам решить вопрос об управлении своими землями
Помощник Путина Мединский: Донбасс должен сам решить вопрос об управлении своими землями
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский
Глава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Народ Донбасса должен сам решать вопрос об управлении территориями, на которых он проживает, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.
"Действительно, вопрос управления Донбассом, этими территориями - ключевой вопрос переговоров. Правда, мы по-разному на него смотрим. Украинская сторона полагает, что вопрос управления территорией должен решаться централизованно в Киеве. А мы полагаем, что вопрос управления должен решаться народом Донбасса. Народ Донбасса восемь лет назад по этому поводу высказался, с тех пор на протяжении восьми лет, по сути, был вынужден вести войну, отстаивая собственные решения", - сказал Мединский журналистам.
Он добавил, что за это время в Донбассе только по официальным данным международных организаций погибли почти 14 тысяч мирных жителей, "не считая огромного числа людей с оружием в руках". По его словам, российская сторона выступает за то, чтобы "власть принадлежала народу".
"Что такое демократия? Это власть народа, для народа и во имя народа. Поэтому такие у нас подходы. Мы продолжаем искать в этом отношении позицию", - сказал помощник президента.
При этом он подчеркнул, что российская позиция по Донбассу сформулирована, и Москва от нее не отступит. "Дело в том, что позиция наша очень четкая, она сформирована неоднократно президентом, поддержана всей нашей страной. И у нас нет возможности от нее отступить", - заключил Мединский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
После начала специальной операции РФ и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.