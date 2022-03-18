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В Донбассе восстанавливается справедливость, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/donbass-1778890258.html
В Донбассе восстанавливается справедливость, заявил Пушилин
В Донбассе восстанавливается справедливость, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.03.2022
В Донбассе восстанавливается справедливость, заявил Пушилин
В Донбассе не сомневались, что и на их земле восторжествует справедливость, сейчас идет этот процесс, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:39
2022-03-18T16:48
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
украина
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В Донбассе не сомневались, что и на их земле восторжествует справедливость, сейчас идет этот процесс, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Крым вернулся уже в далеком 2014 году, уже восемь лет прошло. Для нас это было знаковым и таким объединяющим фактором. Мы с большим трепетом и с накалом эмоций наблюдали, как Крым возвращается в родную гавань. И несмотря на все сложности, мы ни на минуту не сомневались, что рано или поздно на нашей земле восторжествует справедливость. Сейчас идет именно тот процесс", - сказал Пушилин в эфире "Первого канала"."Наши бойцы порой идут на такие же подвиги, соотносимые с подвигами, которые совершали наши деды и прадеды. Это тоже заслуживает серьезного уважения. И нашей молодежи, и нашему подрастающему поколению есть на кого ровняться, потому что наши подразделения делают возможной нашу победу. Уверен, она близка", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, украина
16:39 18.03.2022 (обновлено: 16:48 18.03.2022)
 
В Донбассе восстанавливается справедливость, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: мы не сомневались, что и в Донбассе восторжествует справедливость

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава ДНР Денис Пушилин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В Донбассе не сомневались, что и на их земле восторжествует справедливость, сейчас идет этот процесс, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Крым вернулся уже в далеком 2014 году, уже восемь лет прошло. Для нас это было знаковым и таким объединяющим фактором. Мы с большим трепетом и с накалом эмоций наблюдали, как Крым возвращается в родную гавань. И несмотря на все сложности, мы ни на минуту не сомневались, что рано или поздно на нашей земле восторжествует справедливость. Сейчас идет именно тот процесс", - сказал Пушилин в эфире "Первого канала".
"Наши бойцы порой идут на такие же подвиги, соотносимые с подвигами, которые совершали наши деды и прадеды. Это тоже заслуживает серьезного уважения. И нашей молодежи, и нашему подрастающему поколению есть на кого ровняться, потому что наши подразделения делают возможной нашу победу. Уверен, она близка", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 15:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мариупольский аэропорт полностью перешел под контроль ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинУкраина
 
 
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