https://ria.ru/20220318/donbass-1778890258.html

В Донбассе восстанавливается справедливость, заявил Пушилин

В Донбассе восстанавливается справедливость, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.03.2022

В Донбассе восстанавливается справедливость, заявил Пушилин

В Донбассе не сомневались, что и на их земле восторжествует справедливость, сейчас идет этот процесс, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T16:39

2022-03-18T16:39

2022-03-18T16:48

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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донецкая народная республика

россия

денис пушилин

украина

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В Донбассе не сомневались, что и на их земле восторжествует справедливость, сейчас идет этот процесс, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Крым вернулся уже в далеком 2014 году, уже восемь лет прошло. Для нас это было знаковым и таким объединяющим фактором. Мы с большим трепетом и с накалом эмоций наблюдали, как Крым возвращается в родную гавань. И несмотря на все сложности, мы ни на минуту не сомневались, что рано или поздно на нашей земле восторжествует справедливость. Сейчас идет именно тот процесс", - сказал Пушилин в эфире "Первого канала"."Наши бойцы порой идут на такие же подвиги, соотносимые с подвигами, которые совершали наши деды и прадеды. Это тоже заслуживает серьезного уважения. И нашей молодежи, и нашему подрастающему поколению есть на кого ровняться, потому что наши подразделения делают возможной нашу победу. Уверен, она близка", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220318/mariupol-1778871851.html

донецкая народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, украина