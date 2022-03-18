https://ria.ru/20220318/donbass-1778883995.html
Путин процитировал Священное Писание, говоря о Донбассе
Путин процитировал Священное Писание, говоря о Донбассе - РИА Новости, 18.03.2022
Путин процитировал Священное Писание, говоря о Донбассе
Президент Владимир Путин, говоря о Донбассе, процитировал Священное Писание: нет больше той любви, как если бы кто-то отдал душу за друзей своих. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:20
2022-03-18T16:20
2022-03-18T16:58
владимир путин
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донбасс
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент Владимир Путин, говоря о Донбассе, процитировал Священное Писание: нет больше той любви, как если бы кто-то отдал душу за друзей своих."Слова из Священного Писания: "Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих"… Эти слова из Священного Писания Христианства, из того, что дорого тем, кто исповедует эту религию. Но все заключается в том, что это универсальная ценность для всех конфессий России и именно для нашего народа", — сказал Путин во время митинга-концерта в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией в "Лужниках".
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин: "Нет больше той любви, как если бы кто-то отдал душу за друзей своих"
Путин, говоря о Донбассе, процитировал Библию: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
2022-03-18T16:20
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PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, россия, донбасс, в мире
16:20 18.03.2022 (обновлено: 16:58 18.03.2022)
Путин процитировал Священное Писание, говоря о Донбассе
Президент России Владимир Путин процитировал Библию, говоря о Донбассе