https://ria.ru/20220318/donbass-1778882905.html
Путин обвинил Киев в карательных военных операциях против Донбасса
Путин обвинил Киев в карательных военных операциях против Донбасса - РИА Новости, 18.03.2022
Путин обвинил Киев в карательных военных операциях против Донбасса
Против жителей Донбасса, которые не согласились с государственным переворотом на Украине, были организованы карательные военные операции, рассказал Владимир... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:19
2022-03-18T16:19
2022-03-18T17:33
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Против жителей Донбасса, которые не согласились с государственным переворотом на Украине, были организованы карательные военные операции, рассказал Владимир Путин во время митинг-концерта в честь присоединения Крыма в Лужниках."Люди, которые проживали и проживают на Донбассе также не согласились с государственным переворотом. Против них тут же были организованы карательные военные операции. И не одна. Их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией", - сказал Путин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, признание днр и лнр в россии, в мире, донбасс
16:19 18.03.2022 (обновлено: 17:33 18.03.2022)
Путин обвинил Киев в карательных военных операциях против Донбасса
Президент Путин обвинил Киев в карательных военных операциях против Донбасса
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Против жителей Донбасса, которые не согласились с государственным переворотом на Украине, были организованы карательные военные операции, рассказал Владимир Путин во время митинг-концерта в честь присоединения Крыма в Лужниках.
"Люди, которые проживали и проживают на Донбассе
также не согласились с государственным переворотом. Против них тут же были организованы карательные военные операции. И не одна. Их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией", - сказал Путин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.