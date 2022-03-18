В Новой Третьяковке обновили выставку об истории российского дизайна
Обновленная выставка об истории российского дизайна открылась в Новой Третьяковке 18 марта
© Московский музей дизайнаСветильник декоративный "Космос", 1982
© Московский музей дизайна
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Обновленная экспозиция выставки "История российского дизайна. Избранное II" открылась в западном крыле Новой Третьяковки, сообщает пресс-служба музея.
В ее составе больше "300 предметов, из них более 150 – работы современных российских дизайнеров и образцы советского дизайна, ранее не демонстрировавшиеся зрителям", — говорится в пресс-релизе.
Главная тема выставки — эксперимент и массовое производство.
Кроме тиражных предметов, находившихся в широком обиходе, в экспозиции есть макеты, эскизы, чертежи дизайнерских разработок разных лет, так и не воплотившиеся в жизнь.
Посетители увидят агитационный фарфор из частных собраний — работы Сергея Чехонина, Михаила Адамовича, Рудольфа Вильде. А также образцы графического дизайна Александра Родченко, эскизы одежды и тканей, созданные Варварой Степановой, подборку редкого агитационного текстиля из коллекции Российского государственного университета имени Косыгина.
© Московский музей дизайнаТарелка "Пятилетка в четыре года" Всеукртрест, Будянский фаянсковый завод, 1930-е
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Тарелка "Пятилетка в четыре года" Всеукртрест, Будянский фаянсковый завод, 1930-е
© Московский музей дизайна
© Московский музей дизайнаТкань 1961 Хлопок, печать. Из коллекции РГУ им. Косыгина
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Ткань 1961 Хлопок, печать. Из коллекции РГУ им. Косыгина
© Московский музей дизайна
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Тарелка "Пятилетка в четыре года" Всеукртрест, Будянский фаянсковый завод, 1930-е
© Московский музей дизайна
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Ткань 1961 Хлопок, печать. Из коллекции РГУ им. Косыгина
© Московский музей дизайна
Среди экспонатов, широко распространенных в 1920-ые, табурет из архива Родченко. Этот экземпляр служил студентам и преподавателям Высших художественно-технических мастерских.
В новую редакцию выставки также вошли знаковые тиражные вещи разных периодов российской истории: знаменитая "наркомовская" лампа, самовар "Спутник", сервиз "Радиоволны", снегокат "Чук и Гек", киноплакаты эпохи оттепели и другие символы советского дизайна.
© Московский музей дизайнаНастольная лампа типа ЛНМ Военно-морского флота Министерства обороны СССР, 1934–1954
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Настольная лампа типа ЛНМ Военно-морского флота Министерства обороны СССР, 1934–1954
© Московский музей дизайна
© Московский музей дизайнаСнегокат "Чук и Гек", 1970-е
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Снегокат "Чук и Гек", 1970-е
© Московский музей дизайна
© Московский музей дизайнаПлакат к фильму "Пора большого новоселья", Мирон Лукьянов, 1959
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Плакат к фильму "Пора большого новоселья", Мирон Лукьянов, 1959
© Московский музей дизайна
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Настольная лампа типа ЛНМ Военно-морского флота Министерства обороны СССР, 1934–1954
© Московский музей дизайна
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Снегокат "Чук и Гек", 1970-е
© Московский музей дизайна
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Плакат к фильму "Пора большого новоселья", Мирон Лукьянов, 1959
© Московский музей дизайна
Современная часть экспозиции продолжает рассказывать о том, как российские дизайнеры переосмысливают опыт авангарда и советского периода, и о поисках в области технологий и экологических материалов.
© Московский музей дизайна
Осеннее пальто из одеяла Husky Wear
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Осеннее пальто из одеяла Husky Wear
© Московский музей дизайна
© Московский музей дизайнаСтул из переработанного пластика Yura, 99 Recycle
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Стул из переработанного пластика Yura, 99 Recycle
© Московский музей дизайна
© Московский музей дизайнаМебельные керамические модули SEEDS. Мастерская CERAMUM
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Мебельные керамические модули SEEDS. Мастерская CERAMUM
© Московский музей дизайна
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Осеннее пальто из одеяла Husky Wear
© Московский музей дизайна
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Стул из переработанного пластика Yura, 99 Recycle
© Московский музей дизайна
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Мебельные керамические модули SEEDS. Мастерская CERAMUM
© Московский музей дизайна
Среди ее экспонатов — пальто из советских одеял бренда Husky Wear, вазы с рисунком, который образуют живые кристаллы, от керамического ателье CRTCL, обувь из виноградного жмыха от дизайнера Андрея Жакевича, минималистичная мебель из переработанного пластика от команды 99recycle и другие предметы.
Выставка продлится до 25 ноября.