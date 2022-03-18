https://ria.ru/20220318/dizayn-1778686365.html

В Новой Третьяковке обновили выставку об истории российского дизайна

В Новой Третьяковке обновили выставку об истории российского дизайна - РИА Новости, 18.03.2022

В Новой Третьяковке обновили выставку об истории российского дизайна

Обновленная экспозиция выставки "История российского дизайна. Избранное II" открылась в западном крыле Новой Третьяковки, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T10:42

2022-03-18T10:42

2022-03-18T10:42

культура

новости культуры

александр родченко

выставки

новая третьяковская галерея

музеи

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Обновленная экспозиция выставки "История российского дизайна. Избранное II" открылась в западном крыле Новой Третьяковки, сообщает пресс-служба музея. Главная тема выставки — эксперимент и массовое производство. Кроме тиражных предметов, находившихся в широком обиходе, в экспозиции есть макеты, эскизы, чертежи дизайнерских разработок разных лет, так и не воплотившиеся в жизнь. Посетители увидят агитационный фарфор из частных собраний — работы Сергея Чехонина, Михаила Адамовича, Рудольфа Вильде. А также образцы графического дизайна Александра Родченко, эскизы одежды и тканей, созданные Варварой Степановой, подборку редкого агитационного текстиля из коллекции Российского государственного университета имени Косыгина. Среди экспонатов, широко распространенных в 1920-ые, табурет из архива Родченко. Этот экземпляр служил студентам и преподавателям Высших художественно-технических мастерских. В новую редакцию выставки также вошли знаковые тиражные вещи разных периодов российской истории: знаменитая "наркомовская" лампа, самовар "Спутник", сервиз "Радиоволны", снегокат "Чук и Гек", киноплакаты эпохи оттепели и другие символы советского дизайна.Современная часть экспозиции продолжает рассказывать о том, как российские дизайнеры переосмысливают опыт авангарда и советского периода, и о поисках в области технологий и экологических материалов. Среди ее экспонатов — пальто из советских одеял бренда Husky Wear, вазы с рисунком, который образуют живые кристаллы, от керамического ателье CRTCL, обувь из виноградного жмыха от дизайнера Андрея Жакевича, минималистичная мебель из переработанного пластика от команды 99recycle и другие предметы. Выставка продлится до 25 ноября.

https://ria.ru/20220317/vystavka-1778302732.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александр родченко, выставки, новая третьяковская галерея, музеи