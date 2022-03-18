Рейтинг@Mail.ru
В Новой Третьяковке обновили выставку об истории российского дизайна - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220318/dizayn-1778686365.html
В Новой Третьяковке обновили выставку об истории российского дизайна
В Новой Третьяковке обновили выставку об истории российского дизайна - РИА Новости, 18.03.2022
В Новой Третьяковке обновили выставку об истории российского дизайна
Обновленная экспозиция выставки "История российского дизайна. Избранное II" открылась в западном крыле Новой Третьяковки, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:42
2022-03-18T10:42
культура
новости культуры
александр родченко
выставки
новая третьяковская галерея
музеи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778678394_0:224:1024:800_1920x0_80_0_0_2fe0a17293f265b221f33cb3d90c56f8.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Обновленная экспозиция выставки "История российского дизайна. Избранное II" открылась в западном крыле Новой Третьяковки, сообщает пресс-служба музея. Главная тема выставки — эксперимент и массовое производство. Кроме тиражных предметов, находившихся в широком обиходе, в экспозиции есть макеты, эскизы, чертежи дизайнерских разработок разных лет, так и не воплотившиеся в жизнь. Посетители увидят агитационный фарфор из частных собраний — работы Сергея Чехонина, Михаила Адамовича, Рудольфа Вильде. А также образцы графического дизайна Александра Родченко, эскизы одежды и тканей, созданные Варварой Степановой, подборку редкого агитационного текстиля из коллекции Российского государственного университета имени Косыгина. Среди экспонатов, широко распространенных в 1920-ые, табурет из архива Родченко. Этот экземпляр служил студентам и преподавателям Высших художественно-технических мастерских. В новую редакцию выставки также вошли знаковые тиражные вещи разных периодов российской истории: знаменитая "наркомовская" лампа, самовар "Спутник", сервиз "Радиоволны", снегокат "Чук и Гек", киноплакаты эпохи оттепели и другие символы советского дизайна.Современная часть экспозиции продолжает рассказывать о том, как российские дизайнеры переосмысливают опыт авангарда и советского периода, и о поисках в области технологий и экологических материалов. Среди ее экспонатов — пальто из советских одеял бренда Husky Wear, вазы с рисунком, который образуют живые кристаллы, от керамического ателье CRTCL, обувь из виноградного жмыха от дизайнера Андрея Жакевича, минималистичная мебель из переработанного пластика от команды 99recycle и другие предметы. Выставка продлится до 25 ноября.
https://ria.ru/20220317/vystavka-1778302732.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778678394_0:128:1024:896_1920x0_80_0_0_6a4860ee45b24f10c7b3a1363525a765.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, александр родченко, выставки, новая третьяковская галерея, музеи
10:42 18.03.2022
 
В Новой Третьяковке обновили выставку об истории российского дизайна

Обновленная выставка об истории российского дизайна открылась в Новой Третьяковке 18 марта

© Московский музей дизайнаСветильник декоративный "Космос", 1982
Светильник декоративный Космос, 1982
© Московский музей дизайна
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Обновленная экспозиция выставки "История российского дизайна. Избранное II" открылась в западном крыле Новой Третьяковки, сообщает пресс-служба музея.
В ее составе больше "300 предметов, из них более 150 – работы современных российских дизайнеров и образцы советского дизайна, ранее не демонстрировавшиеся зрителям", — говорится в пресс-релизе.
Главная тема выставки — эксперимент и массовое производство.
Кроме тиражных предметов, находившихся в широком обиходе, в экспозиции есть макеты, эскизы, чертежи дизайнерских разработок разных лет, так и не воплотившиеся в жизнь.
Посетители увидят агитационный фарфор из частных собраний — работы Сергея Чехонина, Михаила Адамовича, Рудольфа Вильде. А также образцы графического дизайна Александра Родченко, эскизы одежды и тканей, созданные Варварой Степановой, подборку редкого агитационного текстиля из коллекции Российского государственного университета имени Косыгина.
© Московский музей дизайнаТарелка "Пятилетка в четыре года" Всеукртрест, Будянский фаянсковый завод, 1930-е
Тарелка Пятилетка в четыре года Всеукртрест, Будянский фаянсковый завод, 1930-е
1 из 2
Тарелка "Пятилетка в четыре года" Всеукртрест, Будянский фаянсковый завод, 1930-е
© Московский музей дизайна
© Московский музей дизайнаТкань 1961 Хлопок, печать. Из коллекции РГУ им. Косыгина
Ткань 1961 Хлопок, печать. Из коллекции РГУ им. Косыгина
2 из 2
Ткань 1961 Хлопок, печать. Из коллекции РГУ им. Косыгина
© Московский музей дизайна
1 из 2
Тарелка "Пятилетка в четыре года" Всеукртрест, Будянский фаянсковый завод, 1930-е
© Московский музей дизайна
2 из 2
Ткань 1961 Хлопок, печать. Из коллекции РГУ им. Косыгина
© Московский музей дизайна
Среди экспонатов, широко распространенных в 1920-ые, табурет из архива Родченко. Этот экземпляр служил студентам и преподавателям Высших художественно-технических мастерских.
В новую редакцию выставки также вошли знаковые тиражные вещи разных периодов российской истории: знаменитая "наркомовская" лампа, самовар "Спутник", сервиз "Радиоволны", снегокат "Чук и Гек", киноплакаты эпохи оттепели и другие символы советского дизайна.
© Московский музей дизайнаНастольная лампа типа ЛНМ Военно-морского флота Министерства обороны СССР, 1934–1954
Настольная лампа типа ЛНМ Военно-морского флота Министерства обороны СССР, 1934–1954
1 из 3
Настольная лампа типа ЛНМ Военно-морского флота Министерства обороны СССР, 1934–1954
© Московский музей дизайна
© Московский музей дизайнаСнегокат "Чук и Гек", 1970-е
Снегокат Чук и Гек, 1970-е
2 из 3
Снегокат "Чук и Гек", 1970-е
© Московский музей дизайна
© Московский музей дизайнаПлакат к фильму "Пора большого новоселья", Мирон Лукьянов, 1959
Плакат к фильму Пора большого новоселья, Мирон Лукьянов, 1959
3 из 3
Плакат к фильму "Пора большого новоселья", Мирон Лукьянов, 1959
© Московский музей дизайна
1 из 3
Настольная лампа типа ЛНМ Военно-морского флота Министерства обороны СССР, 1934–1954
© Московский музей дизайна
2 из 3
Снегокат "Чук и Гек", 1970-е
© Московский музей дизайна
3 из 3
Плакат к фильму "Пора большого новоселья", Мирон Лукьянов, 1959
© Московский музей дизайна
Современная часть экспозиции продолжает рассказывать о том, как российские дизайнеры переосмысливают опыт авангарда и советского периода, и о поисках в области технологий и экологических материалов.
© Московский музей дизайна

Осеннее пальто из одеяла Husky Wear

Осеннее пальто из одеяла HUSKY WEAR
1 из 3

Осеннее пальто из одеяла Husky Wear

© Московский музей дизайна
© Московский музей дизайнаСтул из переработанного пластика Yura, 99 Recycle
Стул из переработанного пластика Yura, 99 Recycle
2 из 3
Стул из переработанного пластика Yura, 99 Recycle
© Московский музей дизайна
© Московский музей дизайнаМебельные керамические модули SEEDS. Мастерская CERAMUM
Мебельные керамические модули SEEDS. Мастерская CERAMUM
3 из 3
Мебельные керамические модули SEEDS. Мастерская CERAMUM
© Московский музей дизайна
1 из 3

Осеннее пальто из одеяла Husky Wear

© Московский музей дизайна
2 из 3
Стул из переработанного пластика Yura, 99 Recycle
© Московский музей дизайна
3 из 3
Мебельные керамические модули SEEDS. Мастерская CERAMUM
© Московский музей дизайна
Среди ее экспонатов — пальто из советских одеял бренда Husky Wear, вазы с рисунком, который образуют живые кристаллы, от керамического ателье CRTCL, обувь из виноградного жмыха от дизайнера Андрея Жакевича, минималистичная мебель из переработанного пластика от команды 99recycle и другие предметы.
Выставка продлится до 25 ноября.
Экспонат выставки Животные и фантастические существа в древней культуре Евразии - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 07:13Культура
Фантастических существ и животных покажут в Музее Востока
 
КультураНовости культурыАлександр РодченкоВыставкиНовая Третьяковская галереяМузеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала