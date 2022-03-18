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Си Цзиньпин призвал США разобраться в истинной причине украинского кризиса - РИА Новости, 18.03.2022
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Си Цзиньпин призвал США разобраться в истинной причине украинского кризиса
Си Цзиньпин призвал США разобраться в истинной причине украинского кризиса - РИА Новости, 18.03.2022
Си Цзиньпин призвал США разобраться в истинной причине украинского кризиса
Вашингтону нужно вести переговоры с Москвой, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T19:41
2022-03-18T21:07
в мире
си цзиньпин
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ПЕКИН, 18 мар — РИА Новости. Вашингтону нужно вести переговоры с Москвой, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом.Введение всесторонних и неизбирательных санкций заставляет страдать простых людей, добавил Си Цзиньпин.По его словам, если их и дальше наращивать, то это вызовет серьезный кризис в мировой экономике, торговле, финансах, энергетике, в продовольственной сфере, производственных цепочках и цепях поставок, что еще больше усугубит и без того сложную ситуацию в мировой экономике и приведет к невосполнимым потерям.Он добавил, что в любых обстоятельствах необходимо проявлять политическую смелость, создавать пространство для мира и оставлять возможности для политического урегулирования, подчеркнув, что чем сложнее ситуация, тем сильнее необходимо сохранять спокойствие и рациональность."Главным приоритетом является продолжение диалога и переговоров, предотвращение жертв среди гражданского населения, избежание гуманитарного кризиса и скорейшее прекращение огня", — заявил Си Цзиньпин.Кроме того, председатель КНР призвал в долгосрочной перспективе отказаться от менталитета холодной войны и блокового противостояния. Си Цзиньпин также указал на необходимость поддерживать переговоры России и Украины и отметил, что его страна всегда выступала за соблюдение международного права и общепризнанных норм международных отношений, необходимости придерживаться Устава ООН, а также за всеобщую, совместную и устойчивую концепцию безопасности."В настоящее время отношения Китая и США еще не вышли из тупика, созданного предыдущей американской администрацией, и, наоборот, сталкиваются с еще большими вызовами. В особенности опасно то, что некоторые люди в США направляют ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня", — добавил он.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого большинство западных стран ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
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в мире, си цзиньпин
19:41 18.03.2022 (обновлено: 21:07 18.03.2022)
 
Си Цзиньпин призвал США разобраться в истинной причине украинского кризиса

Си Цзиньпин: США и НАТО нужно вести диалог с Россией

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
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ПЕКИН, 18 мар — РИА Новости. Вашингтону нужно вести переговоры с Москвой, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом.
"США и НАТО следует вести диалог с Россией, чтобы разобраться в истинной причине украинского кризиса и устранить озабоченность России и Украины в сфере безопасности", — сказал глава государства, слова которого приводит МИД Китая.
Введение всесторонних и неизбирательных санкций заставляет страдать простых людей, добавил Си Цзиньпин.
По его словам, если их и дальше наращивать, то это вызовет серьезный кризис в мировой экономике, торговле, финансах, энергетике, в продовольственной сфере, производственных цепочках и цепях поставок, что еще больше усугубит и без того сложную ситуацию в мировой экономике и приведет к невосполнимым потерям.
Он добавил, что в любых обстоятельствах необходимо проявлять политическую смелость, создавать пространство для мира и оставлять возможности для политического урегулирования, подчеркнув, что чем сложнее ситуация, тем сильнее необходимо сохранять спокойствие и рациональность.
"Главным приоритетом является продолжение диалога и переговоров, предотвращение жертв среди гражданского населения, избежание гуманитарного кризиса и скорейшее прекращение огня", — заявил Си Цзиньпин.
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Кроме того, председатель КНР призвал в долгосрочной перспективе отказаться от менталитета холодной войны и блокового противостояния.
Си Цзиньпин также указал на необходимость поддерживать переговоры России и Украины и отметил, что его страна всегда выступала за соблюдение международного права и общепризнанных норм международных отношений, необходимости придерживаться Устава ООН, а также за всеобщую, совместную и устойчивую концепцию безопасности.
"В настоящее время отношения Китая и США еще не вышли из тупика, созданного предыдущей американской администрацией, и, наоборот, сталкиваются с еще большими вызовами. В особенности опасно то, что некоторые люди в США направляют ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня", — добавил он.
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После этого большинство западных стран ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
 
В миреСи Цзиньпин
 
 
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