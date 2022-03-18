https://ria.ru/20220318/deti-1778912748.html
Около 60 тысяч детей прибыли в Россию из ДНР и ЛНР, заявили в Госдуме
Около 60 тысяч детей прибыли в Россию из ДНР и ЛНР, заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.03.2022
Около 60 тысяч детей прибыли в Россию из ДНР и ЛНР, заявили в Госдуме
Порядка 60 тысяч детей, по последним данным, прибыли в Россию из ДНР и ЛНР, сообщила РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ("Единая Россия"). РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T18:08
2022-03-18T18:08
2022-03-18T18:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
донбасс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777612460_0:270:2817:1855_1920x0_80_0_0_2cac23212cc0f675526138daf2f221c7.jpg
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Порядка 60 тысяч детей, по последним данным, прибыли в Россию из ДНР и ЛНР, сообщила РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ("Единая Россия").По ее словам, через пункты временного размещения и образовательные организации, в которые обратились самостоятельно заехавшие граждане, Министерством просвещения РФ учтены 13,5 тысячи несовершеннолетних из ДНР и ЛНР, сейчас они находятся в 58 регионах страны."Это не финальные цифры, несовершеннолетние вместе с родственниками, опекунами продолжают прибывать в Россию", - добавила парламентарий.
https://ria.ru/20220318/voennye-1778883330.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777612460_447:246:2779:1995_1920x0_80_0_0_7868c1d9885075c823547254b9bb8007.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донбасс, украина
Около 60 тысяч детей прибыли в Россию из ДНР и ЛНР, заявили в Госдуме
Вице-спикер Госдумы Кузнецова: около 60 тысяч детей прибыли в Россию из ДНР и ЛНР