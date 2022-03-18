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Около 60 тысяч детей прибыли в Россию из ДНР и ЛНР, заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Около 60 тысяч детей прибыли в Россию из ДНР и ЛНР, заявили в Госдуме
Около 60 тысяч детей прибыли в Россию из ДНР и ЛНР, заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.03.2022
Около 60 тысяч детей прибыли в Россию из ДНР и ЛНР, заявили в Госдуме
Порядка 60 тысяч детей, по последним данным, прибыли в Россию из ДНР и ЛНР, сообщила РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ("Единая Россия"). РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T18:08
2022-03-18T18:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
донбасс
украина
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Порядка 60 тысяч детей, по последним данным, прибыли в Россию из ДНР и ЛНР, сообщила РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ("Единая Россия").По ее словам, через пункты временного размещения и образовательные организации, в которые обратились самостоятельно заехавшие граждане, Министерством просвещения РФ учтены 13,5 тысячи несовершеннолетних из ДНР и ЛНР, сейчас они находятся в 58 регионах страны."Это не финальные цифры, несовершеннолетние вместе с родственниками, опекунами продолжают прибывать в Россию", - добавила парламентарий.
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в мире, россия, донбасс, украина
18:08 18.03.2022
 
Около 60 тысяч детей прибыли в Россию из ДНР и ЛНР, заявили в Госдуме

Вице-спикер Госдумы Кузнецова: около 60 тысяч детей прибыли в Россию из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБеженцы
Беженцы - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Беженцы
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Порядка 60 тысяч детей, по последним данным, прибыли в Россию из ДНР и ЛНР, сообщила РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ("Единая Россия").
"Мы внимательно следим за ситуацией с беженцами, прибывшими на территорию Российской Федерации из Донбасса… На территорию Российской Федерации всего прибыло около 60 тысяч детей", - рассказала Кузнецова.
По ее словам, через пункты временного размещения и образовательные организации, в которые обратились самостоятельно заехавшие граждане, Министерством просвещения РФ учтены 13,5 тысячи несовершеннолетних из ДНР и ЛНР, сейчас они находятся в 58 регионах страны.
"Это не финальные цифры, несовершеннолетние вместе с родственниками, опекунами продолжают прибывать в Россию", - добавила парламентарий.
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