https://ria.ru/20220318/deti-1778912748.html

Около 60 тысяч детей прибыли в Россию из ДНР и ЛНР, заявили в Госдуме

Около 60 тысяч детей прибыли в Россию из ДНР и ЛНР, заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.03.2022

Около 60 тысяч детей прибыли в Россию из ДНР и ЛНР, заявили в Госдуме

Порядка 60 тысяч детей, по последним данным, прибыли в Россию из ДНР и ЛНР, сообщила РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ("Единая Россия"). РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T18:08

2022-03-18T18:08

2022-03-18T18:08

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Порядка 60 тысяч детей, по последним данным, прибыли в Россию из ДНР и ЛНР, сообщила РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ("Единая Россия").По ее словам, через пункты временного размещения и образовательные организации, в которые обратились самостоятельно заехавшие граждане, Министерством просвещения РФ учтены 13,5 тысячи несовершеннолетних из ДНР и ЛНР, сейчас они находятся в 58 регионах страны."Это не финальные цифры, несовершеннолетние вместе с родственниками, опекунами продолжают прибывать в Россию", - добавила парламентарий.

https://ria.ru/20220318/voennye-1778883330.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, донбасс, украина