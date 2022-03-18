https://ria.ru/20220318/christies-1778867077.html

Christie's не планирует закрывать отдел русского искусства

Christie's не планирует закрывать отдел русского искусства - РИА Новости, 18.03.2022

Christie's не планирует закрывать отдел русского искусства

Christie's не планирует закрывать департамент русского искусства. Русские торги были отменены ввиду логистических и юридических сложностей. Об этом рассказал... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T15:49

2022-03-18T15:49

2022-03-18T15:49

культура

новости культуры

луганская народная республика

донецкая народная республика

выставки

искусство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778865638_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e472bb355515f36ceb0295c4b44658b9.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Christie's не планирует закрывать департамент русского искусства. Русские торги были отменены ввиду логистических и юридических сложностей. Об этом рассказал РИА Новости официальный представитель аукционного дома."Для Christie's все рынки имеют важное значение. Мы остаемся верны им в рамках действующего законодательства вне зависимости от категорий коллекционирования и географических регионов. Несмотря на то, что российский сегмент занимает небольшую часть общего объема продаж Christie's, у нас нет планов по закрытию отдела русского искусства или каких-либо других отделов", — говорится в сообщении.Как объяснили в Christie's, подготовка к аукциону занимает много месяцев, и "в условиях довольно большой неопределенности фактор времени является проблемой", с которой аукционный дом сталкивается, "наряду со многими другими, включая необходимость следовать" меняющимся логистическим и юридическим требованиям.На вопрос о том, как сейчас работает московский офис аукционного дома, в Christie's ответили, что для посетителей он закрыт. Двое сотрудников "этого небольшого отделения, выполнявшего строго представительские функции", находятся дома и продолжают работать в компании. Что касается санкций, Christie's принял меры в отношении строгих процедур идентификации и проверки клиентов, действующих в глобальных программах, направленных на борьбу с отмыванием денег и соблюдение санкций. Так, аукционный дом "не разрешает физлицам или компаниям, включенным в санкционные списки, совершать с организацией сделки", а публичные политические деятели и лица, связанные с подсанкционными или подверженными иным рискам сферами деятельности, "подлежат усиленной проверке"."Christie's будет соблюдать все действующие законы, включая запрет на экспорт предметов роскоши в Россию. Мы по-прежнему привержены соблюдению соответствующих законов, активно и внимательно отслеживаем объявления о новых санкциях. При добавлении в санкционные списки любых имен клиентов или юридических лиц мы немедленно запрещаем им совершать с нами транзакции", — резюмировали в организации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Многие крупные бренды заявили о приостановке своей деятельности или уходе из России.

https://ria.ru/20220316/auktsion-1778432818.html

https://ria.ru/20220317/ermitazh-1778714981.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, луганская народная республика, донецкая народная республика, выставки, искусство