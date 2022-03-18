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Минфин предложил перераспределить расходы бюджета на 2022 год - РИА Новости, 18.03.2022
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Минфин предложил перераспределить расходы бюджета на 2022 год
Минфин предложил перераспределить расходы бюджета на 2022 год - РИА Новости, 18.03.2022
Минфин предложил перераспределить расходы бюджета на 2022 год
Минфин РФ предложил правительству перераспределить в 2022 году расходы федерального бюджета на 485,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T20:04
2022-03-18T20:09
бюджет
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
правительство рф
расходы
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минфин РФ предложил правительству перераспределить в 2022 году расходы федерального бюджета на 485,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства."В целях минимизации последствий ограничительных мер Минфин России совместно с профильными ведомствами разработал и направил в правительство РФ предложения по оптимизации и перераспределению расходов федерального бюджета на 2022 год. Так, предлагается перераспределить расходы федерального бюджета, возможность использования которых в текущих условиях представляется невозможной или нецелесообразной, в объёме 485,9 млрд рублей", - сказано в сообщении.Перераспределение бюджетных средств позволит минимизировать последствия ограничительных мер и обеспечить финансирование первостепенных расходов бюджета, указывает Минфин."При этом важно отметить, что планируемые расходы федерального бюджета на такие публичные обязательства как, например, оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда, дотации и субвенции бюджетам регионов сокращать не планируется", - добавляет министерство.
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бюджет, экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф, расходы
20:04 18.03.2022 (обновлено: 20:09 18.03.2022)
 
Минфин предложил перераспределить расходы бюджета на 2022 год

Минфин предложил перераспределить в 2022 году расходы бюджета на 485,9 миллиарда рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минфин РФ предложил правительству перераспределить в 2022 году расходы федерального бюджета на 485,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.
"В целях минимизации последствий ограничительных мер Минфин России совместно с профильными ведомствами разработал и направил в правительство РФ предложения по оптимизации и перераспределению расходов федерального бюджета на 2022 год. Так, предлагается перераспределить расходы федерального бюджета, возможность использования которых в текущих условиях представляется невозможной или нецелесообразной, в объёме 485,9 млрд рублей", - сказано в сообщении.
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Перераспределение бюджетных средств позволит минимизировать последствия ограничительных мер и обеспечить финансирование первостепенных расходов бюджета, указывает Минфин.
"При этом важно отметить, что планируемые расходы федерального бюджета на такие публичные обязательства как, например, оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда, дотации и субвенции бюджетам регионов сокращать не планируется", - добавляет министерство.
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