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Минфин предложил перераспределить расходы бюджета на 2022 год

Минфин предложил перераспределить расходы бюджета на 2022 год - РИА Новости, 18.03.2022

Минфин предложил перераспределить расходы бюджета на 2022 год

Минфин РФ предложил правительству перераспределить в 2022 году расходы федерального бюджета на 485,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T20:04

2022-03-18T20:04

2022-03-18T20:09

бюджет

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

правительство рф

расходы

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минфин РФ предложил правительству перераспределить в 2022 году расходы федерального бюджета на 485,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства."В целях минимизации последствий ограничительных мер Минфин России совместно с профильными ведомствами разработал и направил в правительство РФ предложения по оптимизации и перераспределению расходов федерального бюджета на 2022 год. Так, предлагается перераспределить расходы федерального бюджета, возможность использования которых в текущих условиях представляется невозможной или нецелесообразной, в объёме 485,9 млрд рублей", - сказано в сообщении.Перераспределение бюджетных средств позволит минимизировать последствия ограничительных мер и обеспечить финансирование первостепенных расходов бюджета, указывает Минфин."При этом важно отметить, что планируемые расходы федерального бюджета на такие публичные обязательства как, например, оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда, дотации и субвенции бюджетам регионов сокращать не планируется", - добавляет министерство.

https://ria.ru/20220316/regiony-1778503520.html

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Владимир Лаврентьев

бюджет, экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф, расходы