В МИД Британии возник конфликт из-за ситуации на Украине
The Telegraph: британский дипломат не согласился с реструктуризацией МИД из-за Украины
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВывеска у входа в здание Министерства иностранных дел в Лондоне
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Из британского МИД уволился директор департамента по Африке Моаззам Малик, не согласившийся с реструктуризацией ведомства в пользу усиления украинского направления, пишет The Telegraph.
"Мистер Малику, ранее возглавлявшему департамент международного сотрудничества, не понравились изменения в работе министерства", — утверждает издание.
По словам его коллег, Малик был ценным сотрудником, и его уход стал серьезным ударом по британской дипломатии.
Как отмечают собеседники The Telegraph, изменения могут привести к сокращению направлений, связанных с климатом, мировым здравоохранением и социально-экономическими проблемами. При этом руководство не планирует увольнений и хочет ограничиться внутренними переводами.
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Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.