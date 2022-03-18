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В МИД Британии возник конфликт из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 18.03.2022
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В МИД Британии возник конфликт из-за ситуации на Украине
В МИД Британии возник конфликт из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 18.03.2022
В МИД Британии возник конфликт из-за ситуации на Украине
Из британского МИД уволился директор департамента по Африке Моаззам Малик, не согласившийся с реструктуризацией ведомства в пользу усиления украинского... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:32
2022-03-18T17:32
в мире
форин-офис
великобритания
владимир путин
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Из британского МИД уволился директор департамента по Африке Моаззам Малик, не согласившийся с реструктуризацией ведомства в пользу усиления украинского направления, пишет The Telegraph."Мистер Малику, ранее возглавлявшему департамент международного сотрудничества, не понравились изменения в работе министерства", — утверждает издание.По словам его коллег, Малик был ценным сотрудником, и его уход стал серьезным ударом по британской дипломатии.Как отмечают собеседники The Telegraph, изменения могут привести к сокращению направлений, связанных с климатом, мировым здравоохранением и социально-экономическими проблемами. При этом руководство не планирует увольнений и хочет ограничиться внутренними переводами.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778125324.html
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в мире, форин-офис, великобритания, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
17:32 18.03.2022
 
В МИД Британии возник конфликт из-за ситуации на Украине

The Telegraph: британский дипломат не согласился с реструктуризацией МИД из-за Украины

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВывеска у входа в здание Министерства иностранных дел в Лондоне
Вывеска у входа в здание Министерства иностранных дел в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Из британского МИД уволился директор департамента по Африке Моаззам Малик, не согласившийся с реструктуризацией ведомства в пользу усиления украинского направления, пишет The Telegraph.
"Мистер Малику, ранее возглавлявшему департамент международного сотрудничества, не понравились изменения в работе министерства", — утверждает издание.
По словам его коллег, Малик был ценным сотрудником, и его уход стал серьезным ударом по британской дипломатии.
Как отмечают собеседники The Telegraph, изменения могут привести к сокращению направлений, связанных с климатом, мировым здравоохранением и социально-экономическими проблемами. При этом руководство не планирует увольнений и хочет ограничиться внутренними переводами.
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Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
В миреФорин-офисВеликобританияВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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