https://ria.ru/20220318/britaniya-1778904212.html

В МИД Британии возник конфликт из-за ситуации на Украине

В МИД Британии возник конфликт из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 18.03.2022

В МИД Британии возник конфликт из-за ситуации на Украине

Из британского МИД уволился директор департамента по Африке Моаззам Малик, не согласившийся с реструктуризацией ведомства в пользу усиления украинского... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:32

2022-03-18T17:32

2022-03-18T17:32

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Из британского МИД уволился директор департамента по Африке Моаззам Малик, не согласившийся с реструктуризацией ведомства в пользу усиления украинского направления, пишет The Telegraph."Мистер Малику, ранее возглавлявшему департамент международного сотрудничества, не понравились изменения в работе министерства", — утверждает издание.По словам его коллег, Малик был ценным сотрудником, и его уход стал серьезным ударом по британской дипломатии.Как отмечают собеседники The Telegraph, изменения могут привести к сокращению направлений, связанных с климатом, мировым здравоохранением и социально-экономическими проблемами. При этом руководство не планирует увольнений и хочет ограничиться внутренними переводами.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778125324.html

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Максим Зубков

в мире, форин-офис, великобритания, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр