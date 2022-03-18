https://ria.ru/20220318/borisov-1778766713.html

Адвокат назвал причину задержания экс-премьера Болгарии Борисова

Адвокат назвал причину задержания экс-премьера Болгарии Борисова - РИА Новости, 18.03.2022

Адвокат назвал причину задержания экс-премьера Болгарии Борисова

Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов задержан по делу о вымогательстве, заявил его адвокат Менко Менков. Слова юриста цитирует... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T04:20

2022-03-18T04:20

2022-03-18T07:26

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов задержан по делу о вымогательстве, заявил его адвокат Менко Менков. Слова юриста цитирует Болгарское национальное радио (БНР).Ранее сообщалось, что Борисова и других экс-чиновников задержали при масштабной полицейской операции, связанной с расследованием более 120 случаев злоупотреблений европейскими средствами в Болгарии.По словам адвоката, в случае с Борисовым речь идет не о злоупотреблениях средствами ЕС, а о вымогательстве, жалоба в отношении которого была подана гражданским движением "Боец".Адвокат добавил, что пока по этому делу в качестве единственного свидетеля был допрошен действующий премьер Кирил Петков.Как сообщалось, Борисова задержали на 24 часа и доставили в главное управление полиции в Софии. В рамках операции силовики также задержали бывшего министра финансов Владислава Горанова, бывшую главу бюджетной комиссии Менду Стоянову и бывшую главу правительственной пресс-службы Севдалину Арнаудову.Сторонники партии ГЕРБ ночью собрались перед столичным управлением полиции. Они заявляют, что утром намерены провести организованный протест перед зданием Совета министров.

https://ria.ru/20220311/bolgary-1777713048.html

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Никита Стома

в мире, софия (город), болгария, бойко борисов, москва