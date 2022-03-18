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Адвокат назвал причину задержания экс-премьера Болгарии Борисова - РИА Новости, 18.03.2022
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Адвокат назвал причину задержания экс-премьера Болгарии Борисова
Адвокат назвал причину задержания экс-премьера Болгарии Борисова - РИА Новости, 18.03.2022
Адвокат назвал причину задержания экс-премьера Болгарии Борисова
Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов задержан по делу о вымогательстве, заявил его адвокат Менко Менков. Слова юриста цитирует... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T04:20
2022-03-18T07:26
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов задержан по делу о вымогательстве, заявил его адвокат Менко Менков. Слова юриста цитирует Болгарское национальное радио (БНР).Ранее сообщалось, что Борисова и других экс-чиновников задержали при масштабной полицейской операции, связанной с расследованием более 120 случаев злоупотреблений европейскими средствами в Болгарии.По словам адвоката, в случае с Борисовым речь идет не о злоупотреблениях средствами ЕС, а о вымогательстве, жалоба в отношении которого была подана гражданским движением "Боец".Адвокат добавил, что пока по этому делу в качестве единственного свидетеля был допрошен действующий премьер Кирил Петков.Как сообщалось, Борисова задержали на 24 часа и доставили в главное управление полиции в Софии. В рамках операции силовики также задержали бывшего министра финансов Владислава Горанова, бывшую главу бюджетной комиссии Менду Стоянову и бывшую главу правительственной пресс-службы Севдалину Арнаудову.Сторонники партии ГЕРБ ночью собрались перед столичным управлением полиции. Они заявляют, что утром намерены провести организованный протест перед зданием Совета министров.
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в мире, софия (город), болгария, бойко борисов, москва
04:20 18.03.2022 (обновлено: 07:26 18.03.2022)
 
Адвокат назвал причину задержания экс-премьера Болгарии Борисова

Адвокат Менков: экс-премьера Болгарии Борисов задержали по жалобе о вымогательстве

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов задержан по делу о вымогательстве, заявил его адвокат Менко Менков. Слова юриста цитирует Болгарское национальное радио (БНР).
Ранее сообщалось, что Борисова и других экс-чиновников задержали при масштабной полицейской операции, связанной с расследованием более 120 случаев злоупотреблений европейскими средствами в Болгарии.
По словам адвоката, в случае с Борисовым речь идет не о злоупотреблениях средствами ЕС, а о вымогательстве, жалоба в отношении которого была подана гражданским движением "Боец".

"Я не выяснил, в чем конкретно обвиняют Борисова. Есть некие общие слова, в которых написано, что это вымогательство. В чем именно оно заключается, кого касается и когда происходило, не говорится", — сказал Менков.

Адвокат добавил, что пока по этому делу в качестве единственного свидетеля был допрошен действующий премьер Кирил Петков.
Как сообщалось, Борисова задержали на 24 часа и доставили в главное управление полиции в Софии. В рамках операции силовики также задержали бывшего министра финансов Владислава Горанова, бывшую главу бюджетной комиссии Менду Стоянову и бывшую главу правительственной пресс-службы Севдалину Арнаудову.
Сторонники партии ГЕРБ ночью собрались перед столичным управлением полиции. Они заявляют, что утром намерены провести организованный протест перед зданием Совета министров.
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