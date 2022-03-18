04:20 18.03.2022 (обновлено: 07:26 18.03.2022)
Адвокат назвал причину задержания экс-премьера Болгарии Борисова
Адвокат Менков: экс-премьера Болгарии Борисов задержали по жалобе о вымогательстве
Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов задержан по делу о вымогательстве, заявил его адвокат Менко Менков. Слова юриста цитирует Болгарское национальное радио (БНР).
По словам адвоката, в случае с Борисовым речь идет не о злоупотреблениях средствами ЕС, а о вымогательстве, жалоба в отношении которого была подана гражданским движением "Боец".
"Я не выяснил, в чем конкретно обвиняют Борисова. Есть некие общие слова, в которых написано, что это вымогательство. В чем именно оно заключается, кого касается и когда происходило, не говорится", — сказал Менков.
Адвокат добавил, что пока по этому делу в качестве единственного свидетеля был допрошен действующий премьер Кирил Петков.
Как сообщалось, Борисова задержали на 24 часа и доставили в главное управление полиции в Софии. В рамках операции силовики также задержали бывшего министра финансов Владислава Горанова, бывшую главу бюджетной комиссии Менду Стоянову и бывшую главу правительственной пресс-службы Севдалину Арнаудову.
Сторонники партии ГЕРБ ночью собрались перед столичным управлением полиции. Они заявляют, что утром намерены провести организованный протест перед зданием Совета министров.