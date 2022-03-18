https://ria.ru/20220318/boeviki-1778948475.html

ВС ликвидировали 93 дезертировавших из Мариуполя украинских боевика

ВС ликвидировали 93 дезертировавших из Мариуполя украинских боевика - РИА Новости, 18.03.2022

ВС ликвидировали 93 дезертировавших из Мариуполя украинских боевика

Российские войска ликвидировали 93 украинских боевика, которые в гражданской одежде дезертировали из Мариуполя, заявил начальник Национального центра управления РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T21:56

2022-03-18T21:56

2022-03-18T22:46

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские войска ликвидировали 93 украинских боевика, которые в гражданской одежде дезертировали из Мариуполя, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."За сегодняшнюю ночь 93 из них ликвидированы, места нахождения остальных установлены по пеленгу радиопереговоров. Вопрос их уничтожения – это вопрос короткого времени", - сказал Мизинцев на брифинге.Он рассказал, что за последние двое суток часть боевиков численностью от 150 до 200 человек, используя гуманитарные коридоры, переодевшись в гражданскую одежду, дезертировало из города и разрозненными группами по 10-15 человек передвигаются в запорожском направлении по проселочным дорогам.По словам Мизинцева, бандиты потеряли разум и отчаялись от безысходности, поэтому об их дальнейших шагах можно только догадываться."Именно поэтому мы с площадки межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине заранее предупреждаем весь цивилизованный мир, международные организации, в первую очередь ООН, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста, ждите от этих одиозных бандитов, засевших в Мариуполе, обезумивших от безысходности и отсутствия каких-либо перспектив в дальнейшей судьбе, очередных преступлений с тяжелейшими последствиями для мирных граждан и дальнейших попыток списать всё это на неизбирательные удары Вооруженных сил России", - сказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр