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ВС ликвидировали 93 дезертировавших из Мариуполя украинских боевика - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/boeviki-1778948475.html
ВС ликвидировали 93 дезертировавших из Мариуполя украинских боевика
ВС ликвидировали 93 дезертировавших из Мариуполя украинских боевика - РИА Новости, 18.03.2022
ВС ликвидировали 93 дезертировавших из Мариуполя украинских боевика
Российские войска ликвидировали 93 украинских боевика, которые в гражданской одежде дезертировали из Мариуполя, заявил начальник Национального центра управления РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T21:56
2022-03-18T22:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
мариуполь
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские войска ликвидировали 93 украинских боевика, которые в гражданской одежде дезертировали из Мариуполя, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."За сегодняшнюю ночь 93 из них ликвидированы, места нахождения остальных установлены по пеленгу радиопереговоров. Вопрос их уничтожения – это вопрос короткого времени", - сказал Мизинцев на брифинге.Он рассказал, что за последние двое суток часть боевиков численностью от 150 до 200 человек, используя гуманитарные коридоры, переодевшись в гражданскую одежду, дезертировало из города и разрозненными группами по 10-15 человек передвигаются в запорожском направлении по проселочным дорогам.По словам Мизинцева, бандиты потеряли разум и отчаялись от безысходности, поэтому об их дальнейших шагах можно только догадываться."Именно поэтому мы с площадки межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине заранее предупреждаем весь цивилизованный мир, международные организации, в первую очередь ООН, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста, ждите от этих одиозных бандитов, засевших в Мариуполе, обезумивших от безысходности и отсутствия каких-либо перспектив в дальнейшей судьбе, очередных преступлений с тяжелейшими последствиями для мирных граждан и дальнейших попыток списать всё это на неизбирательные удары Вооруженных сил России", - сказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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в мире, россия, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр
21:56 18.03.2022 (обновлено: 22:46 18.03.2022)
 
ВС ликвидировали 93 дезертировавших из Мариуполя украинских боевика

Российские войска ликвидировали 93 дезертировавших из Мариуполя украинских боевика

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМестные жители гуляют во дворе своего дома в Мариуполе
Местные жители гуляют во дворе своего дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Местные жители гуляют во дворе своего дома в Мариуполе
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские войска ликвидировали 93 украинских боевика, которые в гражданской одежде дезертировали из Мариуполя, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За сегодняшнюю ночь 93 из них ликвидированы, места нахождения остальных установлены по пеленгу радиопереговоров. Вопрос их уничтожения – это вопрос короткого времени", - сказал Мизинцев на брифинге.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
Он рассказал, что за последние двое суток часть боевиков численностью от 150 до 200 человек, используя гуманитарные коридоры, переодевшись в гражданскую одежду, дезертировало из города и разрозненными группами по 10-15 человек передвигаются в запорожском направлении по проселочным дорогам.
По словам Мизинцева, бандиты потеряли разум и отчаялись от безысходности, поэтому об их дальнейших шагах можно только догадываться.
"Именно поэтому мы с площадки межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине заранее предупреждаем весь цивилизованный мир, международные организации, в первую очередь ООН, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста, ждите от этих одиозных бандитов, засевших в Мариуполе, обезумивших от безысходности и отсутствия каких-либо перспектив в дальнейшей судьбе, очередных преступлений с тяжелейшими последствиями для мирных граждан и дальнейших попыток списать всё это на неизбирательные удары Вооруженных сил России", - сказал Мизинцев.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 21:19
Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией
 
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