21:56 18.03.2022 (обновлено: 22:46 18.03.2022)
ВС ликвидировали 93 дезертировавших из Мариуполя украинских боевика
Российские войска ликвидировали 93 дезертировавших из Мариуполя украинских боевика
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМестные жители гуляют во дворе своего дома в Мариуполе
Местные жители гуляют во дворе своего дома в Мариуполе
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские войска ликвидировали 93 украинских боевика, которые в гражданской одежде дезертировали из Мариуполя, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За сегодняшнюю ночь 93 из них ликвидированы, места нахождения остальных установлены по пеленгу радиопереговоров. Вопрос их уничтожения – это вопрос короткого времени", - сказал Мизинцев на брифинге.
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Он рассказал, что за последние двое суток часть боевиков численностью от 150 до 200 человек, используя гуманитарные коридоры, переодевшись в гражданскую одежду, дезертировало из города и разрозненными группами по 10-15 человек передвигаются в запорожском направлении по проселочным дорогам.
По словам Мизинцева, бандиты потеряли разум и отчаялись от безысходности, поэтому об их дальнейших шагах можно только догадываться.
"Именно поэтому мы с площадки межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине заранее предупреждаем весь цивилизованный мир, международные организации, в первую очередь ООН, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста, ждите от этих одиозных бандитов, засевших в Мариуполе, обезумивших от безысходности и отсутствия каких-либо перспектив в дальнейшей судьбе, очередных преступлений с тяжелейшими последствиями для мирных граждан и дальнейших попыток списать всё это на неизбирательные удары Вооруженных сил России", - сказал Мизинцев.
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