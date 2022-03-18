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Начались работы по инженерной подготовке перед благоустройством в Москве - РИА Новости, 18.03.2022
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Начались работы по инженерной подготовке перед благоустройством в Москве
Начались работы по инженерной подготовке перед благоустройством в Москве - РИА Новости, 18.03.2022
Начались работы по инженерной подготовке перед благоустройством в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению инженерной подготовки перед благоустройством переулков в центре столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:24
2022-03-18T11:24
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению инженерной подготовки перед благоустройством переулков в центре столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В этом году работы пройдут в Брюсовом, Леонтьевском, Большом и Малом Гнездниковских, Елисеевском переулках и Шведском тупике. Главная задача - сохранить их колорит и добавить пространству функциональности и комфорта", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в рамках инженерной подготовки выполнят ремонт и реконструкцию водопроводной сети протяженностью 3,4 километра, обновят сети теплоснабжения. Для горожан организованы удобные и безопасные проходы, закрывать движение в переулках не планируется."В ходе благоустройства расширим тротуары, высадим кустарники, обустроим газоны и установим современные фонари с энергосберегающими лампами. Планируются работы в скверах Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича, там отремонтируем дорожки, установим уличные торшеры и скамейки", - подчеркнул Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что приведут в порядок прилегающие к переулкам четыре двора, проекты разработаны с участием местных жителей.
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москва, петр бирюков
11:24 18.03.2022
 

Начались работы по инженерной подготовке перед благоустройством в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на деловой центр "Москва-Сити"
Вид на деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению инженерной подготовки перед благоустройством переулков в центре столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В этом году работы пройдут в Брюсовом, Леонтьевском, Большом и Малом Гнездниковских, Елисеевском переулках и Шведском тупике. Главная задача - сохранить их колорит и добавить пространству функциональности и комфорта", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что в рамках инженерной подготовки выполнят ремонт и реконструкцию водопроводной сети протяженностью 3,4 километра, обновят сети теплоснабжения. Для горожан организованы удобные и безопасные проходы, закрывать движение в переулках не планируется.
"В ходе благоустройства расширим тротуары, высадим кустарники, обустроим газоны и установим современные фонари с энергосберегающими лампами. Планируются работы в скверах Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича, там отремонтируем дорожки, установим уличные торшеры и скамейки", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что приведут в порядок прилегающие к переулкам четыре двора, проекты разработаны с участием местных жителей.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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