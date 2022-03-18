https://ria.ru/20220318/blagoustroystvo-1778803197.html

Начались работы по инженерной подготовке перед благоустройством в Москве

Начались работы по инженерной подготовке перед благоустройством в Москве - РИА Новости, 18.03.2022

Начались работы по инженерной подготовке перед благоустройством в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению инженерной подготовки перед благоустройством переулков в центре столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:24

2022-03-18T11:24

2022-03-18T11:24

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению инженерной подготовки перед благоустройством переулков в центре столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В этом году работы пройдут в Брюсовом, Леонтьевском, Большом и Малом Гнездниковских, Елисеевском переулках и Шведском тупике. Главная задача - сохранить их колорит и добавить пространству функциональности и комфорта", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в рамках инженерной подготовки выполнят ремонт и реконструкцию водопроводной сети протяженностью 3,4 километра, обновят сети теплоснабжения. Для горожан организованы удобные и безопасные проходы, закрывать движение в переулках не планируется."В ходе благоустройства расширим тротуары, высадим кустарники, обустроим газоны и установим современные фонари с энергосберегающими лампами. Планируются работы в скверах Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича, там отремонтируем дорожки, установим уличные торшеры и скамейки", - подчеркнул Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что приведут в порядок прилегающие к переулкам четыре двора, проекты разработаны с участием местных жителей.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков