https://ria.ru/20220318/blagoustroystvo-1778803197.html
Начались работы по инженерной подготовке перед благоустройством в Москве
Начались работы по инженерной подготовке перед благоустройством в Москве - РИА Новости, 18.03.2022
Начались работы по инженерной подготовке перед благоустройством в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению инженерной подготовки перед благоустройством переулков в центре столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:24
2022-03-18T11:24
2022-03-18T11:24
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению инженерной подготовки перед благоустройством переулков в центре столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В этом году работы пройдут в Брюсовом, Леонтьевском, Большом и Малом Гнездниковских, Елисеевском переулках и Шведском тупике. Главная задача - сохранить их колорит и добавить пространству функциональности и комфорта", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в рамках инженерной подготовки выполнят ремонт и реконструкцию водопроводной сети протяженностью 3,4 километра, обновят сети теплоснабжения. Для горожан организованы удобные и безопасные проходы, закрывать движение в переулках не планируется."В ходе благоустройства расширим тротуары, высадим кустарники, обустроим газоны и установим современные фонари с энергосберегающими лампами. Планируются работы в скверах Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича, там отремонтируем дорожки, установим уличные торшеры и скамейки", - подчеркнул Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что приведут в порядок прилегающие к переулкам четыре двора, проекты разработаны с участием местных жителей.
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москва
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению инженерной подготовки перед благоустройством переулков в центре столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
"В этом году работы пройдут в Брюсовом, Леонтьевском, Большом и Малом Гнездниковских, Елисеевском переулках и Шведском тупике. Главная задача - сохранить их колорит и добавить пространству функциональности и комфорта", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в рамках инженерной подготовки выполнят ремонт и реконструкцию водопроводной сети протяженностью 3,4 километра, обновят сети теплоснабжения. Для горожан организованы удобные и безопасные проходы, закрывать движение в переулках не планируется.
"В ходе благоустройства расширим тротуары, высадим кустарники, обустроим газоны и установим современные фонари с энергосберегающими лампами. Планируются работы в скверах Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича, там отремонтируем дорожки, установим уличные торшеры и скамейки", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что приведут в порядок прилегающие к переулкам четыре двора, проекты разработаны с участием местных жителей.