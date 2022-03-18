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Билайн продолжает оказывать услугу перевода денег за рубеж - РИА Новости, 18.03.2022
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Билайн продолжает оказывать услугу перевода денег за рубеж
Билайн продолжает оказывать услугу перевода денег за рубеж - РИА Новости, 18.03.2022
Билайн продолжает оказывать услугу перевода денег за рубеж
Мобильный оператор билайн продолжает в прежнем режиме оказывать услугу мгновенного перевода денег по России, в страны СНГ и дальнего зарубежья, сообщает... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:39
2022-03-18T10:39
россия
билайн
новости компаний - экономика
общество
греция
египет
израиль
китай
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мобильный оператор билайн продолжает в прежнем режиме оказывать услугу мгновенного перевода денег по России, в страны СНГ и дальнего зарубежья, сообщает компания.В офисах обслуживания билайна при предъявлении паспорта можно перевести деньги наличными по России, в страны СНГ, а также в страны дальнего зарубежья, такие как Греция, Египет, Израиль, Китай, Турция, Литва, Сербия, Чехия, Корея, Румыния, Люксембург и другие.Комиссия за перевод составит от 0% до 0.99% в зависимости от выбранного вами направления и условий конвертации.
https://ria.ru/20220215/bilayn-1772868045.html
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россия, билайн, новости компаний - экономика, общество, греция, египет, израиль, китай, турция, литва, сербия, чехия, румыния, люксембург (государство)
10:39 18.03.2022
 

Билайн продолжает оказывать услугу перевода денег за рубеж

© пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
Логотип Билайн
© пресс-служба "Вымпелком"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мобильный оператор билайн продолжает в прежнем режиме оказывать услугу мгновенного перевода денег по России, в страны СНГ и дальнего зарубежья, сообщает компания.
В офисах обслуживания билайна при предъявлении паспорта можно перевести деньги наличными по России, в страны СНГ, а также в страны дальнего зарубежья, такие как Греция, Египет, Израиль, Китай, Турция, Литва, Сербия, Чехия, Корея, Румыния, Люксембург и другие.
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Комиссия за перевод составит от 0% до 0.99% в зависимости от выбранного вами направления и условий конвертации.
 
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