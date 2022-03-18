https://ria.ru/20220318/bilayn-1778792643.html
Билайн продолжает оказывать услугу перевода денег за рубеж
Билайн продолжает оказывать услугу перевода денег за рубеж - РИА Новости, 18.03.2022
Билайн продолжает оказывать услугу перевода денег за рубеж
Мобильный оператор билайн продолжает в прежнем режиме оказывать услугу мгновенного перевода денег по России, в страны СНГ и дальнего зарубежья, сообщает... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:39
2022-03-18T10:39
2022-03-18T10:39
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мобильный оператор билайн продолжает в прежнем режиме оказывать услугу мгновенного перевода денег по России, в страны СНГ и дальнего зарубежья, сообщает компания.В офисах обслуживания билайна при предъявлении паспорта можно перевести деньги наличными по России, в страны СНГ, а также в страны дальнего зарубежья, такие как Греция, Египет, Израиль, Китай, Турция, Литва, Сербия, Чехия, Корея, Румыния, Люксембург и другие.Комиссия за перевод составит от 0% до 0.99% в зависимости от выбранного вами направления и условий конвертации.
https://ria.ru/20220215/bilayn-1772868045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, билайн, новости компаний - экономика, общество, греция, египет, израиль, китай, турция, литва, сербия, чехия, румыния, люксембург (государство)