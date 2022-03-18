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Беженцы с Украины: куда направляются вынужденные переселенцы
Беженцы с Украины: куда направляются вынужденные переселенцы - РИА Новости, 19.03.2022
Беженцы с Украины: куда направляются вынужденные переселенцы
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала российской спецоперации на Украине свои дома оставили более 3,2 миллиона человек... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-18T20:17
2022-03-18T20:17
2022-03-19T08:10
инфографика
украина
беженцы
польша
россия
румыния
молдавия
венгрия
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По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала российской спецоперации на Украине свои дома оставили более 3,2 миллиона человек. Большинство из них принял Евросоюз, около 200 тысяч — Россия. В основном уезжают пожилые люди, женщины и дети. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну из-за военного положения. Смотрите в инфографике ria.ru, как распределяется поток беженцев между соседними странами.
украина
польша
россия
румыния
молдавия
венгрия
словакия
белоруссия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, беженцы, польша, россия, румыния, молдавия, венгрия, словакия, белоруссия, миграция, общество, инфографика