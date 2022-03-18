https://ria.ru/20220318/bezhentsy-1778937403.html

Беженцы с Украины: куда направляются вынужденные переселенцы

Беженцы с Украины: куда направляются вынужденные переселенцы - РИА Новости, 19.03.2022

Беженцы с Украины: куда направляются вынужденные переселенцы

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала российской спецоперации на Украине свои дома оставили более 3,2 миллиона человек... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-18T20:17

2022-03-18T20:17

2022-03-19T08:10

инфографика

украина

беженцы

польша

россия

румыния

молдавия

венгрия

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По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала российской спецоперации на Украине свои дома оставили более 3,2 миллиона человек. Большинство из них принял Евросоюз, около 200 тысяч — Россия. В основном уезжают пожилые люди, женщины и дети. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну из-за военного положения. Смотрите в инфографике ria.ru, как распределяется поток беженцев между соседними странами.

украина

польша

россия

румыния

молдавия

венгрия

словакия

белоруссия

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

украина, беженцы, польша, россия, румыния, молдавия, венгрия, словакия, белоруссия, миграция, общество, инфографика