https://ria.ru/20220318/bezhentsy-1778873749.html

Более 3,2 миллиона человек покинули Украину, сообщили в ООН

Более 3,2 миллиона человек покинули Украину, сообщили в ООН - РИА Новости, 18.03.2022

Более 3,2 миллиона человек покинули Украину, сообщили в ООН

Количество беженцев из Украины с 24 февраля превысило 3,2 миллиона человек, из них почти 185 тысяч пришли в Россию, сообщила на брифинге официальный... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T15:48

2022-03-18T15:48

2022-03-18T15:49

беженцы

в мире

россия

вооруженные силы рф

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

донбасс

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ЖЕНЕВА, 18 мар – РИА Новости. Количество беженцев из Украины с 24 февраля превысило 3,2 миллиона человек, из них почти 185 тысяч пришли в Россию, сообщила на брифинге официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту."Последние данные насчитывают 3,27 миллиона беженцев. Это люди, которые покинули Украину с 24 февраля", - сказала она.По ее словам, из общего числа беженцев 184 563 человека прибыли из Украины на территорию России. При этом почти 2 миллиона человек пришли в Польшу.В Международной организации по миграции отмечают, что среди покинувших Украину 162 тысячи человек – иностранцы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/bezhentsy-1778752918.html

https://ria.ru/20220317/evakuatsiya-1778746393.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

донбасс

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

беженцы, в мире, россия, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, донбасс, оон, польша