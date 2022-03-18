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Более 3,2 миллиона человек покинули Украину, сообщили в ООН - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/bezhentsy-1778873749.html
Более 3,2 миллиона человек покинули Украину, сообщили в ООН
Более 3,2 миллиона человек покинули Украину, сообщили в ООН - РИА Новости, 18.03.2022
Более 3,2 миллиона человек покинули Украину, сообщили в ООН
Количество беженцев из Украины с 24 февраля превысило 3,2 миллиона человек, из них почти 185 тысяч пришли в Россию, сообщила на брифинге официальный... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T15:48
2022-03-18T15:49
беженцы
в мире
россия
вооруженные силы рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
донбасс
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ЖЕНЕВА, 18 мар – РИА Новости. Количество беженцев из Украины с 24 февраля превысило 3,2 миллиона человек, из них почти 185 тысяч пришли в Россию, сообщила на брифинге официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту."Последние данные насчитывают 3,27 миллиона беженцев. Это люди, которые покинули Украину с 24 февраля", - сказала она.По ее словам, из общего числа беженцев 184 563 человека прибыли из Украины на территорию России. При этом почти 2 миллиона человек пришли в Польшу.В Международной организации по миграции отмечают, что среди покинувших Украину 162 тысячи человек – иностранцы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/bezhentsy-1778752918.html
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беженцы, в мире, россия, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, донбасс, оон, польша
15:48 18.03.2022 (обновлено: 15:49 18.03.2022)
 
Более 3,2 миллиона человек покинули Украину, сообщили в ООН

ООН: 3,27 миллиона человек покинули Украину с 24 февраля, из них 185 тысяч уехали в Россию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы на дороге из Мариуполя
Беженцы на дороге из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Беженцы на дороге из Мариуполя
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 18 мар – РИА Новости. Количество беженцев из Украины с 24 февраля превысило 3,2 миллиона человек, из них почти 185 тысяч пришли в Россию, сообщила на брифинге официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту.
"Последние данные насчитывают 3,27 миллиона беженцев. Это люди, которые покинули Украину с 24 февраля", - сказала она.
Автомобиль посольства Эстонии в РФ у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 22:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Эстонии заявили о нехватке средств на беженцев с Украины
По ее словам, из общего числа беженцев 184 563 человека прибыли из Украины на территорию России. При этом почти 2 миллиона человек пришли в Польшу.
В Международной организации по миграции отмечают, что среди покинувших Украину 162 тысячи человек – иностранцы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Беженцы из Херсонской области на пункте пропуска Армянск на российско-украинской границе в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 21:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Почти 2,7 миллиона украинцев попросили эвакуировать их в Россию
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБеженцыВ миреРоссияВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбассООНПольша
 
 
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