https://ria.ru/20220318/bezhentsy-1778873749.html
Более 3,2 миллиона человек покинули Украину, сообщили в ООН
Более 3,2 миллиона человек покинули Украину, сообщили в ООН - РИА Новости, 18.03.2022
Более 3,2 миллиона человек покинули Украину, сообщили в ООН
Количество беженцев из Украины с 24 февраля превысило 3,2 миллиона человек, из них почти 185 тысяч пришли в Россию, сообщила на брифинге официальный... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T15:48
2022-03-18T15:48
2022-03-18T15:49
беженцы
в мире
россия
вооруженные силы рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
донбасс
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ЖЕНЕВА, 18 мар – РИА Новости. Количество беженцев из Украины с 24 февраля превысило 3,2 миллиона человек, из них почти 185 тысяч пришли в Россию, сообщила на брифинге официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту."Последние данные насчитывают 3,27 миллиона беженцев. Это люди, которые покинули Украину с 24 февраля", - сказала она.По ее словам, из общего числа беженцев 184 563 человека прибыли из Украины на территорию России. При этом почти 2 миллиона человек пришли в Польшу.В Международной организации по миграции отмечают, что среди покинувших Украину 162 тысячи человек – иностранцы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/bezhentsy-1778752918.html
https://ria.ru/20220317/evakuatsiya-1778746393.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беженцы, в мире, россия, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, донбасс, оон, польша
15:48 18.03.2022 (обновлено: 15:49 18.03.2022)
Более 3,2 миллиона человек покинули Украину, сообщили в ООН
ООН: 3,27 миллиона человек покинули Украину с 24 февраля, из них 185 тысяч уехали в Россию