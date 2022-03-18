https://ria.ru/20220318/bezhentsy-1778797543.html

Число беженцев из Донбасса в России превысило 300 тысяч человек

Число беженцев из Донбасса в России превысило 300 тысяч человек - РИА Новости, 18.03.2022

Число беженцев из Донбасса в России превысило 300 тысяч человек

Число беженцев, прибывших в Россию из Донбасса с начала эскалации военного конфликта на Украине, уже превысило 300 тысяч человек, поток усиливается, сообщил РИА РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:00

2022-03-18T11:00

2022-03-18T11:21

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Число беженцев, прибывших в Россию из Донбасса с начала эскалации военного конфликта на Украине, уже превысило 300 тысяч человек, поток усиливается, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На шесть утра пятницы, границу с Россией пересекли 300,6 тысячи человек, в том числе 64,8 тысячи детей. Только на этой неделе ДНР и ЛНР покинули более 53 тысяч человек", - сказал собеседник агентства. Для сравнения, если за 14-15 марта в Россию приехали более 24 тысячи жителей Донбасса, то 16-17-го – без малого 30 тысяч.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

https://ria.ru/20220317/evakuatsiya-1778746173.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию