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Число беженцев из Донбасса в России превысило 300 тысяч человек - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/bezhentsy-1778797543.html
Число беженцев из Донбасса в России превысило 300 тысяч человек
Число беженцев из Донбасса в России превысило 300 тысяч человек - РИА Новости, 18.03.2022
Число беженцев из Донбасса в России превысило 300 тысяч человек
Число беженцев, прибывших в Россию из Донбасса с начала эскалации военного конфликта на Украине, уже превысило 300 тысяч человек, поток усиливается, сообщил РИА РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:00
2022-03-18T11:21
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Число беженцев, прибывших в Россию из Донбасса с начала эскалации военного конфликта на Украине, уже превысило 300 тысяч человек, поток усиливается, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На шесть утра пятницы, границу с Россией пересекли 300,6 тысячи человек, в том числе 64,8 тысячи детей. Только на этой неделе ДНР и ЛНР покинули более 53 тысяч человек", - сказал собеседник агентства. Для сравнения, если за 14-15 марта в Россию приехали более 24 тысячи жителей Донбасса, то 16-17-го – без малого 30 тысяч.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
https://ria.ru/20220317/evakuatsiya-1778746173.html
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию
11:00 18.03.2022 (обновлено: 11:21 18.03.2022)
 
Число беженцев из Донбасса в России превысило 300 тысяч человек

Поток беженцев из Донбасса усиливается, общее число превысило 300 тысяч человек

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкЖители Донбасса на железнодорожном вокзале в Воронежской области
Жители Донбасса на железнодорожном вокзале в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
Жители Донбасса на железнодорожном вокзале в Воронежской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Число беженцев, прибывших в Россию из Донбасса с начала эскалации военного конфликта на Украине, уже превысило 300 тысяч человек, поток усиливается, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"На шесть утра пятницы, границу с Россией пересекли 300,6 тысячи человек, в том числе 64,8 тысячи детей. Только на этой неделе ДНР и ЛНР покинули более 53 тысяч человек", - сказал собеседник агентства. Для сравнения, если за 14-15 марта в Россию приехали более 24 тысячи жителей Донбасса, то 16-17-го – без малого 30 тысяч.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
Беженцы из Мариуполя на выезде из города - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 21:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Почти 43 тысячи человек удалось эвакуировать из Мариуполя за сутки
 
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