https://ria.ru/20220318/bezhentsy-1778795462.html

Более 13 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки

Более 13 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 18.03.2022

Более 13 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки

Свыше 13 тысяч эвакуированных из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T10:50

2022-03-18T10:50

2022-03-18T10:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

ростовская область

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774044410_0:241:3067:1966_1920x0_80_0_0_fe0de2a2b6f89fdd80186068f00bd693.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мар - РИА Новости. Свыше 13 тысяч эвакуированных из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13000 граждан", - говорится в сообщении.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости о возросшем в последние дни потоке беженцев из Донбасса. Всего с начала эскалации, по его сведениям, по состоянию на утро 16 марта границу пересекли более 270 тысяч человек, в том числе свыше 59 тысяч детей.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донбасс

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донбасс, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ростовская область, владимир путин, вооруженные силы рф