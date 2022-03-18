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Байден заявил о готовности к диалогу с Китаем ради деэскалации на Украине - РИА Новости, 18.03.2022
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Байден заявил о готовности к диалогу с Китаем ради деэскалации на Украине
Байден заявил о готовности к диалогу с Китаем ради деэскалации на Украине - РИА Новости, 18.03.2022
Байден заявил о готовности к диалогу с Китаем ради деэскалации на Украине
США готовы поддерживать диалог с Китаем, чтобы не допустить эскалации ситуации на Украине, заявил президент США Джо Байден в разговоре с председателем КНР Си... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T20:01
2022-03-18T20:06
в мире
си цзиньпин
россия
мид кнр
украина
сша
джо байден
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ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. США готовы поддерживать диалог с Китаем, чтобы не допустить эскалации ситуации на Украине, заявил президент США Джо Байден в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином.Си Цзиньпин заявил, что Пекин всегда выступает за мир и против войны, что является исторической и культурной традицией Китая.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, си цзиньпин, россия, мид кнр, украина, сша, джо байден
20:01 18.03.2022 (обновлено: 20:06 18.03.2022)
 
Байден заявил о готовности к диалогу с Китаем ради деэскалации на Украине

Президент США Байден заявил о готовности к диалогу с Китаем ради деэскалации на Украине

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
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ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. США готовы поддерживать диалог с Китаем, чтобы не допустить эскалации ситуации на Украине, заявил президент США Джо Байден в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на Украине. Президент Байден изложил позицию американской стороны и выразил готовность взаимодействовать с Китаем, чтобы не допустить эскалации ситуации", - сообщает министерство иностранных дел КНР по итогам разговора.
Си Цзиньпин заявил, что Пекин всегда выступает за мир и против войны, что является исторической и культурной традицией Китая.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 18:59
Отношения США и Китая не вышли из тупика, заявил Си Цзиньпин
 
В миреСи ЦзиньпинРоссияМИД КНРУкраинаСШАДжо Байден
 
 
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