20:01 18.03.2022 (обновлено: 20:06 18.03.2022)
Байден заявил о готовности к диалогу с Китаем ради деэскалации на Украине
Президент США Байден заявил о готовности к диалогу с Китаем ради деэскалации на Украине
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. США готовы поддерживать диалог с Китаем, чтобы не допустить эскалации ситуации на Украине, заявил президент США Джо Байден в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на Украине. Президент Байден изложил позицию американской стороны и выразил готовность взаимодействовать с Китаем, чтобы не допустить эскалации ситуации", - сообщает министерство иностранных дел КНР по итогам разговора.
Си Цзиньпин заявил, что Пекин всегда выступает за мир и против войны, что является исторической и культурной традицией Китая.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.