https://ria.ru/20220318/bayden-1778935801.html

Байден заявил о готовности к диалогу с Китаем ради деэскалации на Украине

Байден заявил о готовности к диалогу с Китаем ради деэскалации на Украине - РИА Новости, 18.03.2022

Байден заявил о готовности к диалогу с Китаем ради деэскалации на Украине

США готовы поддерживать диалог с Китаем, чтобы не допустить эскалации ситуации на Украине, заявил президент США Джо Байден в разговоре с председателем КНР Си... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T20:01

2022-03-18T20:01

2022-03-18T20:06

в мире

си цзиньпин

россия

мид кнр

украина

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джо байден

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ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. США готовы поддерживать диалог с Китаем, чтобы не допустить эскалации ситуации на Украине, заявил президент США Джо Байден в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином.Си Цзиньпин заявил, что Пекин всегда выступает за мир и против войны, что является исторической и культурной традицией Китая.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220318/otnosheniya-1778924266.html

россия

украина

сша

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, си цзиньпин, россия, мид кнр, украина, сша, джо байден