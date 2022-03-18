https://ria.ru/20220318/bayden-1778812379.html
Кадыров назвал Байдена маньяком, возомнившим себя мировым жандармом
Кадыров назвал Байдена маньяком, возомнившим себя мировым жандармом - РИА Новости, 18.03.2022
Кадыров назвал Байдена маньяком, возомнившим себя мировым жандармом
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил президенту США Джо Байдену, назвавшему Владимира Путина "военным преступником". РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:04
2022-03-18T12:04
2022-03-18T13:18
в мире
сша
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
джо байден
россия
дмитрий песков
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 18 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил президенту США Джо Байдену, назвавшему Владимира Путина "военным преступником".По словам руководителя российского региона, в своих действиях Байден руководствуется исключительно интересами американской экономики.По мнению главы Чечни, сегодня среди мировых лидеров нет более отъявленного военного преступника, чем президент США."Джо Байден на старости лет окончательно потерял остатки рассудка. Теперь, пытаясь войти в роль благородного ковбоя, он решил дать оценку Президенту России Владимиру Путину, называя его "военным преступником", — продолжил Кадыров.Глава Чечни выразил уверенность, что 47 президент США за свою жизнь причинил человечеству столько зла, что деяний любого дня его жизни хватит, чтобы привлечь Байдена "к самому суровому суду".Накануне на ежегодном обеде "друзей Ирландии" Байден назвал Путина "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом", а днем ранее — "военным преступником". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, американский лидер перешел на личные оскорбления в силу своей раздражительности, утомляемости и забывчивости.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, джо байден, россия, дмитрий песков, владимир путин
12:04 18.03.2022 (обновлено: 13:18 18.03.2022)
Кадыров назвал Байдена маньяком, возомнившим себя мировым жандармом
Глава Чечни Кадыров назвал Байдена маньяком, возомнившим себя мировым жандармом
ГРОЗНЫЙ, 18 мар — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил
президенту США Джо Байдену, назвавшему Владимира Путина "военным преступником".
По словам руководителя российского региона, в своих действиях Байден руководствуется исключительно интересами американской экономики.
"Разрушая по надуманным поводам другие страны, он, как и многие его предшественники, буквально наслаждается хаосом в других регионах и никак не может упиться кровью погибающих под американскими снарядами мирных женщин, детей, стариков. И этот маньяк, возомнивший себя мировым жандармом, имеет наглость давать оценку нашему президенту?!" — написал Кадыров в Telegram-канале.
По мнению главы Чечни, сегодня среди мировых лидеров нет более отъявленного военного преступника, чем президент США.
"Джо Байден на старости лет окончательно потерял остатки рассудка. Теперь, пытаясь войти в роль благородного ковбоя, он решил дать оценку Президенту России Владимиру Путину
, называя его "военным преступником", — продолжил Кадыров.
Глава Чечни выразил уверенность, что 47 президент США за свою жизнь причинил человечеству столько зла, что деяний любого дня его жизни хватит, чтобы привлечь Байдена "к самому суровому суду".
Накануне на ежегодном обеде "друзей Ирландии" Байден назвал Путина "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом", а днем ранее — "военным преступником". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, американский лидер перешел на личные оскорбления в силу своей раздражительности, утомляемости и забывчивости.