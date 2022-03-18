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Кадыров назвал Байдена маньяком, возомнившим себя мировым жандармом - РИА Новости, 18.03.2022
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Кадыров назвал Байдена маньяком, возомнившим себя мировым жандармом
Кадыров назвал Байдена маньяком, возомнившим себя мировым жандармом - РИА Новости, 18.03.2022
Кадыров назвал Байдена маньяком, возомнившим себя мировым жандармом
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил президенту США Джо Байдену, назвавшему Владимира Путина "военным преступником". РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:04
2022-03-18T13:18
в мире
сша
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
джо байден
россия
дмитрий песков
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 18 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил президенту США Джо Байдену, назвавшему Владимира Путина "военным преступником".По словам руководителя российского региона, в своих действиях Байден руководствуется исключительно интересами американской экономики.По мнению главы Чечни, сегодня среди мировых лидеров нет более отъявленного военного преступника, чем президент США."Джо Байден на старости лет окончательно потерял остатки рассудка. Теперь, пытаясь войти в роль благородного ковбоя, он решил дать оценку Президенту России Владимиру Путину, называя его "военным преступником", — продолжил Кадыров.Глава Чечни выразил уверенность, что 47 президент США за свою жизнь причинил человечеству столько зла, что деяний любого дня его жизни хватит, чтобы привлечь Байдена "к самому суровому суду".Накануне на ежегодном обеде "друзей Ирландии" Байден назвал Путина "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом", а днем ранее — "военным преступником". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, американский лидер перешел на личные оскорбления в силу своей раздражительности, утомляемости и забывчивости.
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в мире, сша, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, джо байден, россия, дмитрий песков, владимир путин
12:04 18.03.2022 (обновлено: 13:18 18.03.2022)
 
Кадыров назвал Байдена маньяком, возомнившим себя мировым жандармом

Глава Чечни Кадыров назвал Байдена маньяком, возомнившим себя мировым жандармом

© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Джо Байден
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ГРОЗНЫЙ, 18 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил президенту США Джо Байдену, назвавшему Владимира Путина "военным преступником".
По словам руководителя российского региона, в своих действиях Байден руководствуется исключительно интересами американской экономики.
"Разрушая по надуманным поводам другие страны, он, как и многие его предшественники, буквально наслаждается хаосом в других регионах и никак не может упиться кровью погибающих под американскими снарядами мирных женщин, детей, стариков. И этот маньяк, возомнивший себя мировым жандармом, имеет наглость давать оценку нашему президенту?!" — написал Кадыров в Telegram-канале.
По мнению главы Чечни, сегодня среди мировых лидеров нет более отъявленного военного преступника, чем президент США.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
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"Джо Байден на старости лет окончательно потерял остатки рассудка. Теперь, пытаясь войти в роль благородного ковбоя, он решил дать оценку Президенту России Владимиру Путину, называя его "военным преступником", — продолжил Кадыров.
Глава Чечни выразил уверенность, что 47 президент США за свою жизнь причинил человечеству столько зла, что деяний любого дня его жизни хватит, чтобы привлечь Байдена "к самому суровому суду".
Накануне на ежегодном обеде "друзей Ирландии" Байден назвал Путина "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом", а днем ранее — "военным преступником". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, американский лидер перешел на личные оскорбления в силу своей раздражительности, утомляемости и забывчивости.
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В миреСШАЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровДжо БайденРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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