https://ria.ru/20220318/bayden-1778812379.html

Кадыров назвал Байдена маньяком, возомнившим себя мировым жандармом

Кадыров назвал Байдена маньяком, возомнившим себя мировым жандармом - РИА Новости, 18.03.2022

Кадыров назвал Байдена маньяком, возомнившим себя мировым жандармом

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил президенту США Джо Байдену, назвавшему Владимира Путина "военным преступником". РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:04

2022-03-18T12:04

2022-03-18T13:18

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чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

джо байден

россия

дмитрий песков

владимир путин

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ГРОЗНЫЙ, 18 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил президенту США Джо Байдену, назвавшему Владимира Путина "военным преступником".По словам руководителя российского региона, в своих действиях Байден руководствуется исключительно интересами американской экономики.По мнению главы Чечни, сегодня среди мировых лидеров нет более отъявленного военного преступника, чем президент США."Джо Байден на старости лет окончательно потерял остатки рассудка. Теперь, пытаясь войти в роль благородного ковбоя, он решил дать оценку Президенту России Владимиру Путину, называя его "военным преступником", — продолжил Кадыров.Глава Чечни выразил уверенность, что 47 президент США за свою жизнь причинил человечеству столько зла, что деяний любого дня его жизни хватит, чтобы привлечь Байдена "к самому суровому суду".Накануне на ежегодном обеде "друзей Ирландии" Байден назвал Путина "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом", а днем ранее — "военным преступником". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, американский лидер перешел на личные оскорбления в силу своей раздражительности, утомляемости и забывчивости.

https://ria.ru/20220318/kapitan-1778772285.html

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Ольга Маркова

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Ольга Маркова

в мире, сша, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, джо байден, россия, дмитрий песков, владимир путин