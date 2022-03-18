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Байден пригрозил Китаю последствиями за поддержку спецоперации России

Байден пригрозил Китаю последствиями за поддержку спецоперации России - РИА Новости, 18.03.2022

Байден пригрозил Китаю последствиями за поддержку спецоперации России

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявит во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, что Вашингтон пойдет на принятие мер при условии, если... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T07:21

2022-03-18T07:21

2022-03-18T08:45

в мире

михаил мишустин

владимир путин

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чжао лицзянь

джо байден

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявит во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, что Вашингтон пойдет на принятие мер при условии, если станет известно о поддержке Пекином военной операции России на территории Украины, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции.Глава американской дипломатии напомнил, что Байден проведет встречу с китайским руководителем в пятницу.Госсекретарь США заявил об "особенной ответственности" Китая на фоне обострения ситуации на Украине и призвал все страны применить любые способы воздействия, чтобы заставить Москву прекратить операцию.Блинкен, ссылаясь на оценку Соединенных Штатов, высказал предположение, что Пекин "рассматривает возможность прямой помощи России по части военного оборудования на Украине".Претензии к КитаюОфициальный представитель Белого дома Джен Псаки предупредила, что любая помощь России со стороны Китая на фоне событий на Украине "будет иметь последствия".На вопрос, означает ли это угрозу применения санкций к Китаю, она ответила: "Я не собираюсь обрисовывать, как будут выглядеть последствия".Опровержение ПекинаОфициальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опроверг сообщения о том, что Москва якобы запрашивала у Пекина военную помощь в операции на Украине.Представитель китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в последнее время США активно распространяют нацеленные против Пекина ложные данные по украинскому вопросу.Лицзянь добавил, что Китай играет конструктивную роль, содействует переговорам и поиску мирного решения. Дипломат призвал все стороны сохранять сдержанность, чтобы снизить напряженность.Военная операция и санкцииРоссия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.

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https://ria.ru/20220313/ssha-1777891722.html

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Никита Брыкин

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