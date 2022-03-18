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Банковская система России работает без сбоев, заявила Набиуллина - РИА Новости, 18.03.2022
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Банковская система России работает без сбоев, заявила Набиуллина
Банковская система России работает без сбоев, заявила Набиуллина - РИА Новости, 18.03.2022
Банковская система России работает без сбоев, заявила Набиуллина
Российская банковская система в условиях западных санкций работает без сбоев, ситуация с ликвидностью стабилизировалась, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:26
2022-03-18T17:55
экономика
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российская банковская система в условиях западных санкций работает без сбоев, ситуация с ликвидностью стабилизировалась, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Работа финансовой системы России, выстроенная за последние годы, позволяет обеспечивать в текущей ситуации бесперебойность платежей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ."В последние годы мы много работали как над повышением автономности внутренней финансовой инфраструктуры, так и над укреплением устойчивости банковской системы. В результате платежная инфраструктура в России, даже в условиях ограничений, обеспечивает бесперебойность платежей", - сказала Набиуллина.Она добавила, что в то же время "банки имеют возможность идти навстречу клиентам, тем компаниям и гражданам, которые попали в тяжелую ситуацию, реструктурируя их кредиты".Россияне в последние две недели возвращают на вклады в банках ранее снятые деньги, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина."В конце февраля банки испытали масштабный отток рублевых средств со счетов населения, но в последние две недели эти деньги возвращаются на срочные вклады", - сказала Набиуллина в своем выступлении по итогам заседания совета директоров ЦБ.В пятницу совет директоров Банка России ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых. При этом регулятор в своем релизе дал неопределенный сигнал по дальнейшей траектории ключевой ставки: ЦБ будет принимать решения с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
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экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф)
17:26 18.03.2022 (обновлено: 17:55 18.03.2022)
 
Банковская система России работает без сбоев, заявила Набиуллина

Глава ЦБ Набиуллина: банковская система России в условиях санкций работает без сбоев

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российская банковская система в условиях западных санкций работает без сбоев, ситуация с ликвидностью стабилизировалась, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"В конце февраля мы повысили ключевую ставку в первую очередь для того, чтобы противодействовать рискам для финансовой стабильности в условиях новых беспрецедентных санкций. Были приняты и другие стабилизационные меры. Что мы имеем сегодня: банковская система работает без сбоев, ситуация с ликвидностью стабилизировалась", - сказала Набиуллина.
Работа финансовой системы России, выстроенная за последние годы, позволяет обеспечивать в текущей ситуации бесперебойность платежей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.
"В последние годы мы много работали как над повышением автономности внутренней финансовой инфраструктуры, так и над укреплением устойчивости банковской системы. В результате платежная инфраструктура в России, даже в условиях ограничений, обеспечивает бесперебойность платежей", - сказала Набиуллина.
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Она добавила, что в то же время "банки имеют возможность идти навстречу клиентам, тем компаниям и гражданам, которые попали в тяжелую ситуацию, реструктурируя их кредиты".
Россияне в последние две недели возвращают на вклады в банках ранее снятые деньги, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"В конце февраля банки испытали масштабный отток рублевых средств со счетов населения, но в последние две недели эти деньги возвращаются на срочные вклады", - сказала Набиуллина в своем выступлении по итогам заседания совета директоров ЦБ.
В пятницу совет директоров Банка России ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых. При этом регулятор в своем релизе дал неопределенный сигнал по дальнейшей траектории ключевой ставки: ЦБ будет принимать решения с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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