https://ria.ru/20220318/banki-1778902620.html

Банковская система России работает без сбоев, заявила Набиуллина

Банковская система России работает без сбоев, заявила Набиуллина - РИА Новости, 18.03.2022

Банковская система России работает без сбоев, заявила Набиуллина

Российская банковская система в условиях западных санкций работает без сбоев, ситуация с ликвидностью стабилизировалась, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:26

2022-03-18T17:26

2022-03-18T17:55

экономика

эльвира набиуллина

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российская банковская система в условиях западных санкций работает без сбоев, ситуация с ликвидностью стабилизировалась, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Работа финансовой системы России, выстроенная за последние годы, позволяет обеспечивать в текущей ситуации бесперебойность платежей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ."В последние годы мы много работали как над повышением автономности внутренней финансовой инфраструктуры, так и над укреплением устойчивости банковской системы. В результате платежная инфраструктура в России, даже в условиях ограничений, обеспечивает бесперебойность платежей", - сказала Набиуллина.Она добавила, что в то же время "банки имеют возможность идти навстречу клиентам, тем компаниям и гражданам, которые попали в тяжелую ситуацию, реструктурируя их кредиты".Россияне в последние две недели возвращают на вклады в банках ранее снятые деньги, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина."В конце февраля банки испытали масштабный отток рублевых средств со счетов населения, но в последние две недели эти деньги возвращаются на срочные вклады", - сказала Набиуллина в своем выступлении по итогам заседания совета директоров ЦБ.В пятницу совет директоров Банка России ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых. При этом регулятор в своем релизе дал неопределенный сигнал по дальнейшей траектории ключевой ставки: ЦБ будет принимать решения с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778183954.html

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россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф)