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Американский банк BNY Mellon приостановил некоторые операции в России - РИА Новости, 18.03.2022
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Американский банк BNY Mellon приостановил некоторые операции в России
Американский банк BNY Mellon приостановил некоторые операции в России - РИА Новости, 18.03.2022
Американский банк BNY Mellon приостановил некоторые операции в России
Американский банк Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon) заявил на своем сайте, что приостанавливает некоторые операции в России на фоне ситуации... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T03:12
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экономика
сша
россия
украина
санкции в отношении россии
bny mellon
goldman sachs
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Американский банк Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon) заявил на своем сайте, что приостанавливает некоторые операции в России на фоне ситуации вокруг Украины.По данным BNY, правительственные санкции, а также это решение скажутся на прибыли компании: в первом квартале она сократится на 100 миллионов долларов. Банк также заявил, что пожертвует 1 миллион долларов на гуманитарную помощь Украине.Ранее один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase (США) и американский банковско-инвестиционный гигант Goldman Sachs Group Inc заявили, что прекращают операции в России. По данным агентства Блумберг, Goldman Sachs продолжит торговлю корпоративными облигациями, связанными с Россией.BNY Mellon — один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами. Корпорация была образована в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года. Клиентами BNY Mellon являются многие российские компании, имеющие программы депозитарных расписок.
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экономика, сша, россия, украина, санкции в отношении россии, bny mellon, goldman sachs, в мире, вашингтон
03:12 18.03.2022
 
Американский банк BNY Mellon приостановил некоторые операции в России

Американский банк Bank of New York Mellon приостановил некоторые операции в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Американский банк Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon) заявил на своем сайте, что приостанавливает некоторые операции в России на фоне ситуации вокруг Украины.

"BNY Mellon прекращает осуществление новых банковских операций в России и приостанавливает инвестиционную деятельность по покупке российских ценных бумаг", — говорится в заявлении банка.

По данным BNY, правительственные санкции, а также это решение скажутся на прибыли компании: в первом квартале она сократится на 100 миллионов долларов. Банк также заявил, что пожертвует 1 миллион долларов на гуманитарную помощь Украине.
Ранее один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase (США) и американский банковско-инвестиционный гигант Goldman Sachs Group Inc заявили, что прекращают операции в России. По данным агентства Блумберг, Goldman Sachs продолжит торговлю корпоративными облигациями, связанными с Россией.
BNY Mellon — один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами. Корпорация была образована в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года. Клиентами BNY Mellon являются многие российские компании, имеющие программы депозитарных расписок.
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