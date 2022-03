https://ria.ru/20220318/bank-1778764822.html

Американский банк BNY Mellon приостановил некоторые операции в России

2022-03-18T03:12

экономика

сша

россия

украина

санкции в отношении россии

bny mellon

goldman sachs

в мире

ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Американский банк Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon) заявил на своем сайте, что приостанавливает некоторые операции в России на фоне ситуации вокруг Украины.По данным BNY, правительственные санкции, а также это решение скажутся на прибыли компании: в первом квартале она сократится на 100 миллионов долларов. Банк также заявил, что пожертвует 1 миллион долларов на гуманитарную помощь Украине.Ранее один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase (США) и американский банковско-инвестиционный гигант Goldman Sachs Group Inc заявили, что прекращают операции в России. По данным агентства Блумберг, Goldman Sachs продолжит торговлю корпоративными облигациями, связанными с Россией.BNY Mellon — один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами. Корпорация была образована в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года. Клиентами BNY Mellon являются многие российские компании, имеющие программы депозитарных расписок.

сша

россия

украина

вашингтон

