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Автомобиль пиротехников спасательного центра МЧС ДНР подорвался на мине

Автомобиль пиротехников спасательного центра МЧС ДНР подорвался на мине - РИА Новости, 18.03.2022

Автомобиль пиротехников спасательного центра МЧС ДНР подорвался на мине

Автомобиль пиротехников спасательного центра МЧС Донецкой народной республики в пятницу подорвался на мине, в результате происшествия пострадали два человека,... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:51

2022-03-18T17:51

2022-03-18T17:53

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

львовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы рф

оон

киев

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Автомобиль пиротехников спасательного центра МЧС Донецкой народной республики в пятницу подорвался на мине, в результате происшествия пострадали два человека, сообщило МЧС ДНР.Сообщается, что в Тельмановском районе между селом Гранитное и селом Николаевка "в результате наезда задним мостом на противотанковую мину произошел подрыв с дальнейшим воспламенением грузового автомобиля отряда пиротехнических работ Республиканского спасательного центра МЧС"."В результате аварийной ситуации оба сотрудника, находившиеся в автомобиле, получили контузии, у одного из них черепно-мозговая травма и травма ноги", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавшие госпитализированы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 18 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 180 самолетов и вертолетов, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 138 реактивных систем залпового огня и 183 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, львовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы рф, оон, киев, василий небензя, в мире, донецкая народная республика