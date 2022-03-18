https://ria.ru/20220318/avito-1778722085.html

"Авито" расширяет меры поддержки предпринимателей в категории "Товары"

"Авито" расширяет меры поддержки предпринимателей в категории "Товары" - РИА Новости, 18.03.2022

"Авито" расширяет меры поддержки предпринимателей в категории "Товары"

Крупнейшая в России онлайн-платформа объявлений "Авито" расширяет возможности "Авито Доставки" и запускает дополнительные инструменты для поддержки... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T08:00

2022-03-18T08:00

2022-03-18T08:01

новости компаний - экономика

авито

россия

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Крупнейшая в России онлайн-платформа объявлений "Авито" расширяет возможности "Авито Доставки" и запускает дополнительные инструменты для поддержки предпринимателей в категории "Товары", сообщает компания.Цель этих мер - позволить компаниям, работающим в сегменте потребительских товаров и товаров для бизнеса, найти новую аудиторию среди более, чем 80 миллионов пользователей "Авито" по всей России."Для каждой второй компании малого и среднего бизнеса "Авито" – основной торговый канал, который обеспечивает значительную часть прибыли. Чтобы поддержать наших клиентов и предпринимателей, которые еще только ищут возможности для развития, мы разработали комплекс мер, цель которых – помочь расширить географию продаж и найти новых клиентов из числа 80-миллионной аудитории Авито по всей России", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора и руководителя вертикали "Авито Товары" Ивана Гуза.В частности, в марте всем проверенным пользователям в рамках "Авито Доставки" стала доступна опция отправки товаров более, чем в 5800 постаматов по всей России. Также расширены возможности доставки заказов курьерской службой. К доставке внутри 19 крупнейших городов России добавилась возможность отправки посылок между этими городами.Кроме того, до конца марта для продавцов по всей России будет открыта опция безопасной сделки через "Авито" при возможности организовать доставку с помощью собственных партнеров.В категории "Оборудование для бизнеса", объявления в которой просматривают более 4,5 миллионов уникальных посетителей в месяц, появляется сервис “Расширение географии показа”. До 30 апреля вместе с основным регионом размещения объявления можно выбрать дополнительные, куда продавец готов отправлять товар. В этой категории будет предложена скидка на размещение объявлений.Также компания запустила инструмент "Аналитика спроса", который даст селлерам доступ к аналитике и большим данным "Авито", позволив объективно оценить спрос и предложение в различных категориях.По данным "Авито", в первые две недели марта самой продаваемой категорией на платформе стали потребительские товары. В годовом выражении наиболее высокую динамику продаж показали товары для дома и дачи (+52%), товары для личного пользования (+47%) и электроника (+41%).Как считают в "Авито", увеличение продаж и клиентского траффика стало следствием роста популярности платформы как альтернативной площадки для бизнеса, который раньше использовал Instagram или другие каналы продвижения.Ежедневная аудитория пользователей "Авито" достигла 20 миллионов человек по всей стране, а аналитический сервис Data.ai (App Annie) назвал "Авито" самым скачиваемым приложением для покупок в марте. Каждую секунду на платформе совершается 6 сделок, отмечается в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220228/avito-1775555419.html

https://realty.ria.ru/20220207/oleynik-1771475033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, авито, россия