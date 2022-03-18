https://ria.ru/20220318/aviatsiya-1778938574.html

Российская авиация за сутки уничтожила 54 военных объекта на Украине

Российская авиация за сутки уничтожила 54 военных объекта на Украине - РИА Новости, 18.03.2022

Российская авиация за сутки уничтожила 54 военных объекта на Украине

Армейская авиация РФ уничтожила в течение суток 54 военных объекта Украины, в том числе три командных пункта, сообщил официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T20:20

2022-03-18T20:20

2022-03-18T20:20

обострение ситуации в днр и лнр

игорь конашенков

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Армейская авиация РФ уничтожила в течение суток 54 военных объекта Украины, в том числе три командных пункта, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, четыре установки реактивных систем залпового огня, четыре склада боеприпасов и 44 места скопления боевой техники", - сказал Конашенков на брифинге.Кроме того, по его словам, в течение дня российскими средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе один украинский беспилотный летательный аппарат.ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 1412 танков и бронетехники Украины, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 184 беспилотных летательных аппарата, 1412 танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня, 542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1211 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал генерал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

игорь конашенков, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, россия