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Российская авиация за сутки уничтожила 54 военных объекта на Украине - РИА Новости, 18.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/aviatsiya-1778938574.html
Российская авиация за сутки уничтожила 54 военных объекта на Украине
Российская авиация за сутки уничтожила 54 военных объекта на Украине - РИА Новости, 18.03.2022
Российская авиация за сутки уничтожила 54 военных объекта на Украине
Армейская авиация РФ уничтожила в течение суток 54 военных объекта Украины, в том числе три командных пункта, сообщил официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T20:20
2022-03-18T20:20
обострение ситуации в днр и лнр
игорь конашенков
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Армейская авиация РФ уничтожила в течение суток 54 военных объекта Украины, в том числе три командных пункта, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, четыре установки реактивных систем залпового огня, четыре склада боеприпасов и 44 места скопления боевой техники", - сказал Конашенков на брифинге.Кроме того, по его словам, в течение дня российскими средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе один украинский беспилотный летательный аппарат.ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 1412 танков и бронетехники Украины, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 184 беспилотных летательных аппарата, 1412 танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня, 542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1211 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал генерал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html
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игорь конашенков, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, россия
20:20 18.03.2022
 
Российская авиация за сутки уничтожила 54 военных объекта на Украине

Российская авиация за сутки уничтожила 54 военных объекта на Украине

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКолонна НМ ДНР в районе Мариуполя
Колонна НМ ДНР в районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Колонна НМ ДНР в районе Мариуполя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Армейская авиация РФ уничтожила в течение суток 54 военных объекта Украины, в том числе три командных пункта, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, четыре установки реактивных систем залпового огня, четыре склада боеприпасов и 44 места скопления боевой техники", - сказал Конашенков на брифинге.
Кроме того, по его словам, в течение дня российскими средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе один украинский беспилотный летательный аппарат.
ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 1412 танков и бронетехники Украины, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 184 беспилотных летательных аппарата, 1412 танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня, 542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1211 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал генерал.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРИгорь КонашенковДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссия
 
 
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