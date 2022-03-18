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Минвостокразвития подготовит меры для расширения базы судоремонта в Арктике - РИА Новости, 18.03.2022
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Минвостокразвития подготовит меры для расширения базы судоремонта в Арктике
Минвостокразвития подготовит меры для расширения базы судоремонта в Арктике - РИА Новости, 18.03.2022
Минвостокразвития подготовит меры для расширения базы судоремонта в Арктике
Минвостокразвития РФ совместно с правительством Мурманской области разрабатывают комплекс мер для расширения базы судоремонтной отрасли в опорных портах Арктики РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:57
2022-03-18T10:57
экономика
технологии
алексей чекунков
мурманская область
россия
арктика
telegram (приложение)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минвостокразвития РФ совместно с правительством Мурманской области разрабатывают комплекс мер для расширения базы судоремонтной отрасли в опорных портах Арктики в условиях введенных западными странами санкций.Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, в ходе которой обсуждалось форсированное создание судоремонтной инфраструктуры, которая необходима в том числе судам, задействованным на маршрутах Северного морского пути."Минвостокразвития России совместно с правительством Мурманской области разрабатывают комплекс мер, направленных на расширение базы судоремонтной отрасли в опорных портах Арктики в условиях введенных западными странами санкционных ограничений", - говорится в сообщении министерства в Telegram.В качестве одной из дополнительных мер поддержки министерство рассмотрит предложение правительства Мурманской области об освобождении региональных судоремонтных предприятий от НДС.В сфере судоремонта в Мурманской области работают около 60 предприятий. Как отмечает министерство, дополнительной базой развития судоремонта в регионе могут стать 35-й и 10-й судоремонтные заводы, а также новые резиденты ТОР "Столица Арктики" - компании "Антей" и "Норебо", которые рассматривают развитие дополнительных мощностей не только по основному профилю – переработке рыбы, но и в судоремонте.
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экономика, технологии, алексей чекунков, мурманская область, россия, арктика, telegram (приложение)
10:57 18.03.2022
 
Минвостокразвития подготовит меры для расширения базы судоремонта в Арктике

Минвостокразвития прорабатывает меры для расширения базы судоремонта в портах Арктики

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРейд пограничного управления ФСБ России по поиску браконьеров в Баренцевом море
Рейд пограничного управления ФСБ России по поиску браконьеров в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Рейд пограничного управления ФСБ России по поиску браконьеров в Баренцевом море
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минвостокразвития РФ совместно с правительством Мурманской области разрабатывают комплекс мер для расширения базы судоремонтной отрасли в опорных портах Арктики в условиях введенных западными странами санкций.
Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, в ходе которой обсуждалось форсированное создание судоремонтной инфраструктуры, которая необходима в том числе судам, задействованным на маршрутах Северного морского пути.
"Минвостокразвития России совместно с правительством Мурманской области разрабатывают комплекс мер, направленных на расширение базы судоремонтной отрасли в опорных портах Арктики в условиях введенных западными странами санкционных ограничений", - говорится в сообщении министерства в Telegram.
В качестве одной из дополнительных мер поддержки министерство рассмотрит предложение правительства Мурманской области об освобождении региональных судоремонтных предприятий от НДС.
В сфере судоремонта в Мурманской области работают около 60 предприятий. Как отмечает министерство, дополнительной базой развития судоремонта в регионе могут стать 35-й и 10-й судоремонтные заводы, а также новые резиденты ТОР "Столица Арктики" - компании "Антей" и "Норебо", которые рассматривают развитие дополнительных мощностей не только по основному профилю – переработке рыбы, но и в судоремонте.
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