Минвостокразвития подготовит меры для расширения базы судоремонта в Арктике
Минвостокразвития прорабатывает меры для расширения базы судоремонта в портах Арктики
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРейд пограничного управления ФСБ России по поиску браконьеров в Баренцевом море
Рейд пограничного управления ФСБ России по поиску браконьеров в Баренцевом море
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минвостокразвития РФ совместно с правительством Мурманской области разрабатывают комплекс мер для расширения базы судоремонтной отрасли в опорных портах Арктики в условиях введенных западными странами санкций.
Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, в ходе которой обсуждалось форсированное создание судоремонтной инфраструктуры, которая необходима в том числе судам, задействованным на маршрутах Северного морского пути.
"Минвостокразвития России совместно с правительством Мурманской области разрабатывают комплекс мер, направленных на расширение базы судоремонтной отрасли в опорных портах Арктики в условиях введенных западными странами санкционных ограничений", - говорится в сообщении министерства в Telegram.
В качестве одной из дополнительных мер поддержки министерство рассмотрит предложение правительства Мурманской области об освобождении региональных судоремонтных предприятий от НДС.
В сфере судоремонта в Мурманской области работают около 60 предприятий. Как отмечает министерство, дополнительной базой развития судоремонта в регионе могут стать 35-й и 10-й судоремонтные заводы, а также новые резиденты ТОР "Столица Арктики" - компании "Антей" и "Норебо", которые рассматривают развитие дополнительных мощностей не только по основному профилю – переработке рыбы, но и в судоремонте.
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