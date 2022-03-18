https://ria.ru/20220318/arkheologiya-1778724928.html

Археолог раскрыл сакральный смысл места, считавшегося искусственной гаванью

Археолог раскрыл сакральный смысл места, считавшегося искусственной гаванью - РИА Новости, 18.03.2022

Археолог раскрыл сакральный смысл места, считавшегося искусственной гаванью

Археолог Лоренцо Нигро раскрыл сакральный смысл места, считавшегося искусственной гаванью. Об этом он рассказал в статье, опубликованной в журнале Antiquity. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T20:16

2022-03-18T20:16

2022-03-18T20:17

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Археолог Лоренцо Нигро раскрыл сакральный смысл места, считавшегося искусственной гаванью. Об этом он рассказал в статье, опубликованной в журнале Antiquity. Само пространство было обнаружено еще в 1906 году на острове Мотия (его современное название — Сан-Панталео). Водоем нашел археолог Джозеф Уитакер. Он заметил канал между резервуаром и морем и предположил, что тот был вырыт для кораблей. Поэтому ученый решил, что перед ним искусственная гавань. Предназначалась она, по его мнению, для военных целей и была похожа на карфагенский котон. Нигро же считает, что его коллега ошибся. Он настаивает на том, что это не порт, а священный бассейн в честь Ваала. И эксплуатировался он с VIII по V век до нашей эры. Резервуар с пресной водой был центром монументального религиозного комплекса с тремя храмами, окруженными круглой стеной. Также он мог использоваться для астрономических наблюдений и создания карт звездного неба. Такая интерпретация подтверждается тем фактом, что рядом с религиозными объектами финикийцев, расположенными по всему их царству, действительно были водоемы. В них, например, совершали омовения.Нигро указал на то, что бассейн в Мотии подпитывался не одним, а как минимум тремя подземными источниками. Их нашли уже после того, как "котон" осушили для раскопок. Тогда же стало ясно, что в финикийский период бассейн не был связан с морем. Так что искусственной гаванью он точно не был. К тому же водоем был довольно мелким, его глубина составляла от 80 сантиметров до полутора метров — слишком мало места для маневров военных судов.Финикийцы открыли остров Мотия 2800 лет назад. Они основали там поселение, которое со времен приобрело влияние в Средиземноморском регионе и поэтому оказалось втянуто в конфликт с Карфагеном. В итоге в середине VI века до нашей эры последний стер с лица земли своего соперника. И все же город возродился. Поселение на острове было отстроено заново с новой оборонительной стеной и монументальными религиозными комплексами. Но примерно в 400 году до новой эры оно снова было разрушено — на этот раз Дионисием Сиракузским.

https://ria.ru/20220316/parizh-1778409550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, сицилия, италия