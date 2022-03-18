https://ria.ru/20220318/aktsiya-1778915685.html
В подмосковном Красногорске прошла акция в поддержку российской армии
В подмосковном Красногорске прошла акция в поддержку российской армии - РИА Новости, 18.03.2022
В подмосковном Красногорске прошла акция в поддержку российской армии
Более 800 человек вышли поддержать в Красногорске областную молодежную патриотическую акцию в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с РФ и в... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T18:25
2022-03-18T18:25
2022-03-18T18:25
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мытищи
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Более 800 человек вышли поддержать в Красногорске областную молодежную патриотическую акцию в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с РФ и в поддержку российской армии #СвоихНеБросаем, сообщает пресс-служба правительства Московской области.Участниками акции стали местные жители, "Волонтеры Подмосковья", члены "Молодой гвардии Единой России", РСО, РСМ и других общественных организаций.На Мякининском мосту они зажгли файеры в цветах российского триколора и развернули самую длинную (423 метра) Георгиевскую ленту в Подмосковье — знак военной доблести и славы.Для участников акции выступили молодые артисты и Александр Иванов с группой "Рондо", другие музыкальные коллективы.Патриотические акции в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с РФ и в поддержку российской армии прошли сегодня в Дмитрове, Мытищах и других подмосковных городах.Чуть раньше Московская область приняла участие в танцевальной эстафете #Россия_мы. Танцевальные коллективы в народных костюмах дали концерт у Знаменской церкви в Дубровицах.
https://ria.ru/20220309/gumpomosch-1777340820.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, мытищи, молодая гвардия единой россии, красногорск, фонд "своих не бросаем", республика крым