https://ria.ru/20220318/aktsiya-1778895554.html

Тверская область присоединилась к акции "Россия. Крым. Донбасс"

Тверская область присоединилась к акции "Россия. Крым. Донбасс" - РИА Новости, 18.03.2022

Тверская область присоединилась к акции "Россия. Крым. Донбасс"

Более 5 тысяч человек приняли участие в акции "Россия. Крым. Донбасс" в Твери, приуроченной ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:02

2022-03-18T17:02

2022-03-18T17:02

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ. 18 мар – РИА Новости. Более 5 тысяч человек приняли участие в акции "Россия. Крым. Донбасс" в Твери, приуроченной ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Выступая на акции, губернатор региона Игорь Руденя отметил, что Тверскую область и Крым разделяют сотни километров, но территории связаны общей историей. В Севастополе 12 улиц и площадей названы в честь жителей Тверской земли, в том числе участников Крымской войны середины 19 века."Сегодня наследники поколения победителей героически отстаивают национальные интересы страны и безопасность наших соотечественников в Донецкой и Луганской народных республиках и на Украине. Мы вместе с ними, с нашими воинами России, как были с жителями Крыма и Севастополя во время "Крымской весны", – сказал глава региона.Акцию завершил гимн Российской Федерации, который а капелла исполнили стипендиаты губернатора Тверской области, курсанты Тверского суворовского военного училища и другие участники мероприятия.Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, прошли во всех муниципальных образованиях Верхневолжья, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220316/remont-1778450263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя