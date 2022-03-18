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Тверская область присоединилась к акции "Россия. Крым. Донбасс" - РИА Новости, 18.03.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220318/aktsiya-1778895554.html
Тверская область присоединилась к акции "Россия. Крым. Донбасс"
Тверская область присоединилась к акции "Россия. Крым. Донбасс" - РИА Новости, 18.03.2022
Тверская область присоединилась к акции "Россия. Крым. Донбасс"
Более 5 тысяч человек приняли участие в акции "Россия. Крым. Донбасс" в Твери, приуроченной ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:02
2022-03-18T17:02
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ. 18 мар – РИА Новости. Более 5 тысяч человек приняли участие в акции "Россия. Крым. Донбасс" в Твери, приуроченной ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Выступая на акции, губернатор региона Игорь Руденя отметил, что Тверскую область и Крым разделяют сотни километров, но территории связаны общей историей. В Севастополе 12 улиц и площадей названы в честь жителей Тверской земли, в том числе участников Крымской войны середины 19 века."Сегодня наследники поколения победителей героически отстаивают национальные интересы страны и безопасность наших соотечественников в Донецкой и Луганской народных республиках и на Украине. Мы вместе с ними, с нашими воинами России, как были с жителями Крыма и Севастополя во время "Крымской весны", – сказал глава региона.Акцию завершил гимн Российской Федерации, который а капелла исполнили стипендиаты губернатора Тверской области, курсанты Тверского суворовского военного училища и другие участники мероприятия.Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, прошли во всех муниципальных образованиях Верхневолжья, отметили в пресс-службе.
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игорь руденя
17:02 18.03.2022
 

Тверская область присоединилась к акции "Россия. Крым. Донбасс"

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© Фото : Правительство Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ. 18 мар – РИА Новости. Более 5 тысяч человек приняли участие в акции "Россия. Крым. Донбасс" в Твери, приуроченной ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Выступая на акции, губернатор региона Игорь Руденя отметил, что Тверскую область и Крым разделяют сотни километров, но территории связаны общей историей. В Севастополе 12 улиц и площадей названы в честь жителей Тверской земли, в том числе участников Крымской войны середины 19 века.
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"Сегодня наследники поколения победителей героически отстаивают национальные интересы страны и безопасность наших соотечественников в Донецкой и Луганской народных республиках и на Украине. Мы вместе с ними, с нашими воинами России, как были с жителями Крыма и Севастополя во время "Крымской весны", – сказал глава региона.
Акцию завершил гимн Российской Федерации, который а капелла исполнили стипендиаты губернатора Тверской области, курсанты Тверского суворовского военного училища и другие участники мероприятия.
Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, прошли во всех муниципальных образованиях Верхневолжья, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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