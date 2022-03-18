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Нидерланды заморозили российских активов на 200 миллионов евро

Нидерланды заморозили российских активов на 200 миллионов евро - РИА Новости, 18.03.2022

Нидерланды заморозили российских активов на 200 миллионов евро

Объем российских активов, замороженных Амстердамом, вырос до 200 миллионов евро, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу Центрального банка Нидерландов... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T02:05

2022-03-18T02:05

2022-03-18T02:42

владимир путин

япония

сша

россия

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

москва

в мире

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Объем российских активов, замороженных Амстердамом, вырос до 200 миллионов евро, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот.Накануне глава министерства финансов этой страны Сигрид Каг сообщала, что в банках, инвестиционных и пенсионных фондах Нидерландов замороженных активов насчитывается шесть миллионов евро.По его словам, это цифра недельной давности, которая "будет расти".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявляли, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций. Первый пакет санкций Евросоюза в адрес Москвы приняли 24 февраля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

владимир путин, япония, сша, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии, москва, в мире, экономика