https://ria.ru/20220318/afganistan-1778795737.html

МИД: новый мандат миссии ООН в Афганистане не согласовали с властями

МИД: новый мандат миссии ООН в Афганистане не согласовали с властями - РИА Новости, 18.03.2022

МИД: новый мандат миссии ООН в Афганистане не согласовали с властями

Новый мандат миссии ООН в Афганистане не был согласован с властями страны, из-за чего она может оказаться малоэффективной, заявил РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T10:52

2022-03-18T10:52

2022-03-18T11:21

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

афганистан

оон

мохаммад хасан ахунд

талибан

кабул (город)

совет безопасности оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096746_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_24dae7b5a5f505660e568d96e1a0c0f3.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Новый мандат миссии ООН в Афганистане не был согласован с властями страны, из-за чего она может оказаться малоэффективной, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Новый мандат МООНСА не был предварительно согласован с реальными властями Афганистана, без согласия которых миссия будет суетиться там вхолостую", - сказал Кабулов.Отвечая на просьбу прокомментировать сообщения ряда западных СМИ, которые интерпретировали принятие резолюции в СБ ООН как установление формальных связей между организацией и движением "Талибан"* (включено в санкционные списки ООН за террористическую деятельность), дипломат подчеркнул, что "не надо искать глубокий смысл в действиях западников, которые попросту занимаются показухой, демонстрируя твёрдость в непризнании талибов".Накануне Совбез ООН продлил действие миссии по содействию Афганистану (МООНСА) на год, до 17 марта 2023 года. За резолюцию проголосовали 14 членов Совбеза, Россия воздержалась.СБ ООН постановляет, что МООНСА и спецпредставитель генсека ООН будут продолжать выполнять свои обязанности в тесных консультациях со всеми соответствующими афганскими политическими субъектами и игроками, в том числе при необходимости с соответствующими властями. Деятельность МООНСА и спецпредставителя должны быть нацелены на поддержку народа Афганистана в соответствии с суверенитетом страны. Большое внимание в тексте уделяется правочеловеческой тематике.Предполагается, что МООНСА и спецпредставитель генсека ООН сосредоточатся в числе прочего на взаимодействии со всеми игроками на "государственном и субгосударственном уровнях", а также с гражданским обществом и международными НПО в деле защиты человеческих прав всех афганцев. Планируется, что Миссия и спецпредставитель будут также следить за ситуацией с гражданскими лицами, сосредоточатся на предотвращении и ликвидации насилия, в том числе пыток, сексуального и гендерного насилия.В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220307/afganistan-1777030863.html

https://ria.ru/20220217/evakuatsiya-1773238674.html

https://ria.ru/20220215/afganistan-1772830836.html

афганистан

кабул (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, афганистан, оон, мохаммад хасан ахунд, талибан, кабул (город), совет безопасности оон