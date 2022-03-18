10:52 18.03.2022 (обновлено: 11:21 18.03.2022)
МИД: новый мандат миссии ООН в Афганистане не согласовали с властями
Глава департамента МИД: новый мандат миссии ООН в Афганистане не был согласован с властями
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Новый мандат миссии ООН в Афганистане не был согласован с властями страны, из-за чего она может оказаться малоэффективной, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Новый мандат МООНСА не был предварительно согласован с реальными властями Афганистана, без согласия которых миссия будет суетиться там вхолостую", - сказал Кабулов.
Отвечая на просьбу прокомментировать сообщения ряда западных СМИ, которые интерпретировали принятие резолюции в СБ ООН как установление формальных связей между организацией и движением "Талибан"* (включено в санкционные списки ООН за террористическую деятельность), дипломат подчеркнул, что "не надо искать глубокий смысл в действиях западников, которые попросту занимаются показухой, демонстрируя твёрдость в непризнании талибов".
Накануне Совбез ООН продлил действие миссии по содействию Афганистану (МООНСА) на год, до 17 марта 2023 года. За резолюцию проголосовали 14 членов Совбеза, Россия воздержалась.
СБ ООН постановляет, что МООНСА и спецпредставитель генсека ООН будут продолжать выполнять свои обязанности в тесных консультациях со всеми соответствующими афганскими политическими субъектами и игроками, в том числе при необходимости с соответствующими властями. Деятельность МООНСА и спецпредставителя должны быть нацелены на поддержку народа Афганистана в соответствии с суверенитетом страны. Большое внимание в тексте уделяется правочеловеческой тематике.
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Предполагается, что МООНСА и спецпредставитель генсека ООН сосредоточатся в числе прочего на взаимодействии со всеми игроками на "государственном и субгосударственном уровнях", а также с гражданским обществом и международными НПО в деле защиты человеческих прав всех афганцев. Планируется, что Миссия и спецпредставитель будут также следить за ситуацией с гражданскими лицами, сосредоточатся на предотвращении и ликвидации насилия, в том числе пыток, сексуального и гендерного насилия.
В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность