В Сухуме устроили концерт в честь восьмилетия воссоединения Крыма с Россией
В Сухуме устроили масштабный концерт в честь восьмилетия воссоединения Крыма с Россией
СУХУМ, 18 мар - РИА Новости. Россия и Абхазия будут сами строить свое будущее, заявил временный поверенный в делах России в республике Максим Литвинов, открывая в Сухуме концерт, организованный по случаю восьмилетия воссоединения Крыма с РФ и в знак поддержки специальной российской военной операции на Украине.
"Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем знаменательную дату - воссоединение России с Крымом. Это событие является торжеством исторической справедливости, сопоставимым с признанием независимости и государственного суверенитета Республики Абхазия. Крым в 1954 году, точно так же, как Абхазия, был незаконно включен в состав другой республики. Слава богу, события 2014 года в Крыму обошлись без жертв, в этом заслуга самих крымчан, а главное России, которая пришла им на помощь в критический момент, когда определялось будущее полуострова и его народа", - сказал Литвинов.
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Он отметил, что международное сообщество, которое не признает легитимным воссоединение Крыма с Россией, также отрицает победу народа Абхазии в конфликте с Грузией и его право на независимость. "Российская Федерация и Абхазия будут сами строить свое будущее. Спасибо вам за то, что вы вместе с нами сегодня", - подчеркнул временный поверенный.
После официальной части началась концертная программа. В мероприятии приняли участие звезды абхазской эстрады. Хедлайнерами концерта стали известные российские артисты - лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов и певица Ольга Кормухина.
Кормухина и Белов исполнили композиции Moscow Calling, Bang, Группа крови, Кукушка и другие.
"Абхазский народ мы знаем давно и сегодня лишний раз убедились в его гостеприимности, широте души, культуре и его верности, надежности и мужестве. На сегодняшний день это самое главное. У нас одна идея и нас объединяет то, ради чего мы готовы не только жить, но и умирать – любовь к правде и справедливости", - сказала Кормухина.
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