https://ria.ru/20220318/abkhaziya-1778958155.html

В Сухуме устроили концерт в честь восьмилетия воссоединения Крыма с Россией

В Сухуме устроили концерт в честь восьмилетия воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2022

В Сухуме устроили концерт в честь восьмилетия воссоединения Крыма с Россией

Россия и Абхазия будут сами строить свое будущее, заявил временный поверенный в делах России в республике Максим Литвинов, открывая в Сухуме концерт,... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T23:29

2022-03-18T23:29

2022-03-18T23:29

россия

абхазия

день воссоединения крыма с россией

в мире

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СУХУМ, 18 мар - РИА Новости. Россия и Абхазия будут сами строить свое будущее, заявил временный поверенный в делах России в республике Максим Литвинов, открывая в Сухуме концерт, организованный по случаю восьмилетия воссоединения Крыма с РФ и в знак поддержки специальной российской военной операции на Украине."Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем знаменательную дату - воссоединение России с Крымом. Это событие является торжеством исторической справедливости, сопоставимым с признанием независимости и государственного суверенитета Республики Абхазия. Крым в 1954 году, точно так же, как Абхазия, был незаконно включен в состав другой республики. Слава богу, события 2014 года в Крыму обошлись без жертв, в этом заслуга самих крымчан, а главное России, которая пришла им на помощь в критический момент, когда определялось будущее полуострова и его народа", - сказал Литвинов.Он отметил, что международное сообщество, которое не признает легитимным воссоединение Крыма с Россией, также отрицает победу народа Абхазии в конфликте с Грузией и его право на независимость. "Российская Федерация и Абхазия будут сами строить свое будущее. Спасибо вам за то, что вы вместе с нами сегодня", - подчеркнул временный поверенный.После официальной части началась концертная программа. В мероприятии приняли участие звезды абхазской эстрады. Хедлайнерами концерта стали известные российские артисты - лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов и певица Ольга Кормухина.Кормухина и Белов исполнили композиции Moscow Calling, Bang, Группа крови, Кукушка и другие."Абхазский народ мы знаем давно и сегодня лишний раз убедились в его гостеприимности, широте души, культуре и его верности, надежности и мужестве. На сегодняшний день это самое главное. У нас одна идея и нас объединяет то, ради чего мы готовы не только жить, но и умирать – любовь к правде и справедливости", - сказала Кормухина.

https://ria.ru/20220116/miting-1768038577.html

https://ria.ru/20220312/madagaskar-1777778470.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, абхазия, день воссоединения крыма с россией, в мире