Рейтинг@Mail.ru
В Сухуме устроили концерт в честь восьмилетия воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220318/abkhaziya-1778958155.html
В Сухуме устроили концерт в честь восьмилетия воссоединения Крыма с Россией
В Сухуме устроили концерт в честь восьмилетия воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2022
В Сухуме устроили концерт в честь восьмилетия воссоединения Крыма с Россией
Россия и Абхазия будут сами строить свое будущее, заявил временный поверенный в делах России в республике Максим Литвинов, открывая в Сухуме концерт,... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T23:29
2022-03-18T23:29
россия
абхазия
день воссоединения крыма с россией
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40729/54/407295454_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f140a3727ee60a44f609efd1cad60be0.jpg
СУХУМ, 18 мар - РИА Новости. Россия и Абхазия будут сами строить свое будущее, заявил временный поверенный в делах России в республике Максим Литвинов, открывая в Сухуме концерт, организованный по случаю восьмилетия воссоединения Крыма с РФ и в знак поддержки специальной российской военной операции на Украине."Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем знаменательную дату - воссоединение России с Крымом. Это событие является торжеством исторической справедливости, сопоставимым с признанием независимости и государственного суверенитета Республики Абхазия. Крым в 1954 году, точно так же, как Абхазия, был незаконно включен в состав другой республики. Слава богу, события 2014 года в Крыму обошлись без жертв, в этом заслуга самих крымчан, а главное России, которая пришла им на помощь в критический момент, когда определялось будущее полуострова и его народа", - сказал Литвинов.Он отметил, что международное сообщество, которое не признает легитимным воссоединение Крыма с Россией, также отрицает победу народа Абхазии в конфликте с Грузией и его право на независимость. "Российская Федерация и Абхазия будут сами строить свое будущее. Спасибо вам за то, что вы вместе с нами сегодня", - подчеркнул временный поверенный.После официальной части началась концертная программа. В мероприятии приняли участие звезды абхазской эстрады. Хедлайнерами концерта стали известные российские артисты - лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов и певица Ольга Кормухина.Кормухина и Белов исполнили композиции Moscow Calling, Bang, Группа крови, Кукушка и другие."Абхазский народ мы знаем давно и сегодня лишний раз убедились в его гостеприимности, широте души, культуре и его верности, надежности и мужестве. На сегодняшний день это самое главное. У нас одна идея и нас объединяет то, ради чего мы готовы не только жить, но и умирать – любовь к правде и справедливости", - сказала Кормухина.
https://ria.ru/20220116/miting-1768038577.html
https://ria.ru/20220312/madagaskar-1777778470.html
россия
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40729/54/407295454_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_cb54d5c076e0067e292985f57b6fd292.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, абхазия, день воссоединения крыма с россией, в мире
23:29 18.03.2022
 
В Сухуме устроили концерт в честь восьмилетия воссоединения Крыма с Россией

В Сухуме устроили масштабный концерт в честь восьмилетия воссоединения Крыма с Россией

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкСухум
Сухум - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Сухум
Читать ria.ru в
СУХУМ, 18 мар - РИА Новости. Россия и Абхазия будут сами строить свое будущее, заявил временный поверенный в делах России в республике Максим Литвинов, открывая в Сухуме концерт, организованный по случаю восьмилетия воссоединения Крыма с РФ и в знак поддержки специальной российской военной операции на Украине.
"Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем знаменательную дату - воссоединение России с Крымом. Это событие является торжеством исторической справедливости, сопоставимым с признанием независимости и государственного суверенитета Республики Абхазия. Крым в 1954 году, точно так же, как Абхазия, был незаконно включен в состав другой республики. Слава богу, события 2014 года в Крыму обошлись без жертв, в этом заслуга самих крымчан, а главное России, которая пришла им на помощь в критический момент, когда определялось будущее полуострова и его народа", - сказал Литвинов.
Жители Мали провели митинг в поддержку России - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
16 января, 00:15
Жители Мали провели многотысячный митинг в поддержку России
Он отметил, что международное сообщество, которое не признает легитимным воссоединение Крыма с Россией, также отрицает победу народа Абхазии в конфликте с Грузией и его право на независимость. "Российская Федерация и Абхазия будут сами строить свое будущее. Спасибо вам за то, что вы вместе с нами сегодня", - подчеркнул временный поверенный.
После официальной части началась концертная программа. В мероприятии приняли участие звезды абхазской эстрады. Хедлайнерами концерта стали известные российские артисты - лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов и певица Ольга Кормухина.
Кормухина и Белов исполнили композиции Moscow Calling, Bang, Группа крови, Кукушка и другие.
"Абхазский народ мы знаем давно и сегодня лишний раз убедились в его гостеприимности, широте души, культуре и его верности, надежности и мужестве. На сегодняшний день это самое главное. У нас одна идея и нас объединяет то, ради чего мы готовы не только жить, но и умирать – любовь к правде и справедливости", - сказала Кормухина.
Вид на Антананариву - столицу Мадаскара - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 01:01
Жители Мадагаскара вышли на митинг в поддержку России
 
РоссияАбхазияДень воссоединения Крыма с РоссиейВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала