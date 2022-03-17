11:21 17.03.2022 (обновлено: 12:32 17.03.2022)
Дегтярев опубликовал "пророчество" Жириновского о будущем США
Дегтярев опубликовал пророчество Жириновского о Байдене как президенте по сценарию
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
ХАБАРОВСК, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, несколько дней назад начавший публикацию выдержек из своих книг с "пророчествами" лидера ЛДПР Владимира Жириновского, опубликовал очередное "предсказание" — о "плохо соображающем" Джо Байдане, который "по физическому состоянию не должен быть президентом", и будущем США.
"Суждение о Байдене и прогноз о будущем США. "Самого Дж. Байдена Жириновский охарактеризовал "президентом по сценарию": "управляемый пожилой человек, может, действительно плохо соображающий. Ему дали задание: сегодня что-нибудь расскажи про Китай, завтра — долбани по Сирии, потом — оскорбляй руководство России. И он это делает. Потому что, что старый, что малый. Ребенок подчиняется воле старшего, а пожилой подчиняется тем, кто ему что-то внушил. По физическому состоянию он не должен быть президентом. Его заставили стать президентом, чтобы он озвучивал те мысли, которые нужны той группировке, которая за ним стоит", — написал Дегтярев в своем Telegram-канале, продолжив цитировать Жириновского по своей книге "Пророк 2.0".
Ранее Дегтярев опубликовал одно из первых "пророчеств" Жириновского — о том, что Украины как государства не будет. Он напомнил, что в первую книгу "Пророк в своем Отечестве" от 2015 года (в 2021 была переиздана) вошли "сбывшиеся высказывания председателя ЛДПР с 1989 до 2015 года". Во второй — "Пророк 2.0" — собраны "уже начавшие сбываться пророчества за 2015-2021 годы".
Также губернатор Хабаровского края сообщил, что о будущем Соединенных Штатов Америки лидер ЛДПР высказывается категорично: "Америке – конец. Это нормально. Когда-то Франция была на первом месте, потом – Германия. Теперь пришло время Америке сходить с Олимпа".
Ранее Минздрав сообщал, что Жириновский 2 февраля попал в больницу с коронавирусом. По данным СМИ, у него было поражено 70% легких. Как 11 марта заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин: "лидер ЛДПР намерен приехать на ближайшее заседание Госдумы, готовится".