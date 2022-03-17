https://ria.ru/20220317/zhirinovskiy-1778614757.html

Дегтярев опубликовал "пророчество" Жириновского о будущем США

Дегтярев опубликовал "пророчество" Жириновского о будущем США - РИА Новости, 17.03.2022

Дегтярев опубликовал "пророчество" Жириновского о будущем США

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, несколько дней назад начавший публикацию выдержек из своих книг с "пророчествами" лидера ЛДПР Владимира... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:21

2022-03-17T11:21

2022-03-17T12:32

россия

лдпр

михаил дегтярев

владимир жириновский

госдума рф

хабаровский край

вячеслав володин

франция

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ХАБАРОВСК, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, несколько дней назад начавший публикацию выдержек из своих книг с "пророчествами" лидера ЛДПР Владимира Жириновского, опубликовал очередное "предсказание" — о "плохо соображающем" Джо Байдане, который "по физическому состоянию не должен быть президентом", и будущем США."Суждение о Байдене и прогноз о будущем США. "Самого Дж. Байдена Жириновский охарактеризовал "президентом по сценарию": "управляемый пожилой человек, может, действительно плохо соображающий. Ему дали задание: сегодня что-нибудь расскажи про Китай, завтра — долбани по Сирии, потом — оскорбляй руководство России. И он это делает. Потому что, что старый, что малый. Ребенок подчиняется воле старшего, а пожилой подчиняется тем, кто ему что-то внушил. По физическому состоянию он не должен быть президентом. Его заставили стать президентом, чтобы он озвучивал те мысли, которые нужны той группировке, которая за ним стоит", — написал Дегтярев в своем Telegram-канале, продолжив цитировать Жириновского по своей книге "Пророк 2.0".Ранее Дегтярев опубликовал одно из первых "пророчеств" Жириновского — о том, что Украины как государства не будет. Он напомнил, что в первую книгу "Пророк в своем Отечестве" от 2015 года (в 2021 была переиздана) вошли "сбывшиеся высказывания председателя ЛДПР с 1989 до 2015 года". Во второй — "Пророк 2.0" — собраны "уже начавшие сбываться пророчества за 2015-2021 годы".Также губернатор Хабаровского края сообщил, что о будущем Соединенных Штатов Америки лидер ЛДПР высказывается категорично: "Америке – конец. Это нормально. Когда-то Франция была на первом месте, потом – Германия. Теперь пришло время Америке сходить с Олимпа".Ранее Дегтярев назвал лидера ЛДПР пророком за то, что тот предсказал обострение в Донецке и Луганске.Ранее Минздрав сообщал, что Жириновский 2 февраля попал в больницу с коронавирусом. По данным СМИ, у него было поражено 70% легких. Как 11 марта заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин: "лидер ЛДПР намерен приехать на ближайшее заседание Госдумы, готовится".

https://ria.ru/20220314/zhirinovskiy-1777986125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, лдпр, михаил дегтярев, владимир жириновский, госдума рф, хабаровский край, вячеслав володин, франция, сша