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Дегтярев опубликовал "пророчество" Жириновского о будущем США - РИА Новости, 17.03.2022
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Дегтярев опубликовал "пророчество" Жириновского о будущем США
Дегтярев опубликовал "пророчество" Жириновского о будущем США - РИА Новости, 17.03.2022
Дегтярев опубликовал "пророчество" Жириновского о будущем США
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, несколько дней назад начавший публикацию выдержек из своих книг с "пророчествами" лидера ЛДПР Владимира... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:21
2022-03-17T12:32
россия
лдпр
михаил дегтярев
владимир жириновский
госдума рф
хабаровский край
вячеслав володин
франция
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ХАБАРОВСК, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, несколько дней назад начавший публикацию выдержек из своих книг с "пророчествами" лидера ЛДПР Владимира Жириновского, опубликовал очередное "предсказание" — о "плохо соображающем" Джо Байдане, который "по физическому состоянию не должен быть президентом", и будущем США."Суждение о Байдене и прогноз о будущем США. "Самого Дж. Байдена Жириновский охарактеризовал "президентом по сценарию": "управляемый пожилой человек, может, действительно плохо соображающий. Ему дали задание: сегодня что-нибудь расскажи про Китай, завтра — долбани по Сирии, потом — оскорбляй руководство России. И он это делает. Потому что, что старый, что малый. Ребенок подчиняется воле старшего, а пожилой подчиняется тем, кто ему что-то внушил. По физическому состоянию он не должен быть президентом. Его заставили стать президентом, чтобы он озвучивал те мысли, которые нужны той группировке, которая за ним стоит", — написал Дегтярев в своем Telegram-канале, продолжив цитировать Жириновского по своей книге "Пророк 2.0".Ранее Дегтярев опубликовал одно из первых "пророчеств" Жириновского — о том, что Украины как государства не будет. Он напомнил, что в первую книгу "Пророк в своем Отечестве" от 2015 года (в 2021 была переиздана) вошли "сбывшиеся высказывания председателя ЛДПР с 1989 до 2015 года". Во второй — "Пророк 2.0" — собраны "уже начавшие сбываться пророчества за 2015-2021 годы".Также губернатор Хабаровского края сообщил, что о будущем Соединенных Штатов Америки лидер ЛДПР высказывается категорично: "Америке – конец. Это нормально. Когда-то Франция была на первом месте, потом – Германия. Теперь пришло время Америке сходить с Олимпа".Ранее Дегтярев назвал лидера ЛДПР пророком за то, что тот предсказал обострение в Донецке и Луганске.Ранее Минздрав сообщал, что Жириновский 2 февраля попал в больницу с коронавирусом. По данным СМИ, у него было поражено 70% легких. Как 11 марта заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин: "лидер ЛДПР намерен приехать на ближайшее заседание Госдумы, готовится".
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россия, лдпр, михаил дегтярев, владимир жириновский, госдума рф, хабаровский край, вячеслав володин, франция, сша
11:21 17.03.2022 (обновлено: 12:32 17.03.2022)
 
Дегтярев опубликовал "пророчество" Жириновского о будущем США

Дегтярев опубликовал пророчество Жириновского о Байдене как президенте по сценарию

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
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ХАБАРОВСК, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, несколько дней назад начавший публикацию выдержек из своих книг с "пророчествами" лидера ЛДПР Владимира Жириновского, опубликовал очередное "предсказание" — о "плохо соображающем" Джо Байдане, который "по физическому состоянию не должен быть президентом", и будущем США.
"Суждение о Байдене и прогноз о будущем США. "Самого Дж. Байдена Жириновский охарактеризовал "президентом по сценарию": "управляемый пожилой человек, может, действительно плохо соображающий. Ему дали задание: сегодня что-нибудь расскажи про Китай, завтра — долбани по Сирии, потом — оскорбляй руководство России. И он это делает. Потому что, что старый, что малый. Ребенок подчиняется воле старшего, а пожилой подчиняется тем, кто ему что-то внушил. По физическому состоянию он не должен быть президентом. Его заставили стать президентом, чтобы он озвучивал те мысли, которые нужны той группировке, которая за ним стоит", — написал Дегтярев в своем Telegram-канале, продолжив цитировать Жириновского по своей книге "Пророк 2.0".
Ранее Дегтярев опубликовал одно из первых "пророчеств" Жириновского — о том, что Украины как государства не будет. Он напомнил, что в первую книгу "Пророк в своем Отечестве" от 2015 года (в 2021 была переиздана) вошли "сбывшиеся высказывания председателя ЛДПР с 1989 до 2015 года". Во второй — "Пророк 2.0" — собраны "уже начавшие сбываться пророчества за 2015-2021 годы".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает на всероссийском слете активистов партии в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 08:13
Дегтярев опубликовал одно из "пророчеств" Жириновского об Украине
Также губернатор Хабаровского края сообщил, что о будущем Соединенных Штатов Америки лидер ЛДПР высказывается категорично: "Америке – конец. Это нормально. Когда-то Франция была на первом месте, потом – Германия. Теперь пришло время Америке сходить с Олимпа".
Ранее Дегтярев назвал лидера ЛДПР пророком за то, что тот предсказал обострение в Донецке и Луганске.
Ранее Минздрав сообщал, что Жириновский 2 февраля попал в больницу с коронавирусом. По данным СМИ, у него было поражено 70% легких. Как 11 марта заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин: "лидер ЛДПР намерен приехать на ближайшее заседание Госдумы, готовится".
 
РоссияЛДПРМихаил ДегтяревВладимир ЖириновскийГосдума РФХабаровский крайВячеслав ВолодинФранцияСША
 
 
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