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Число жертв землетрясения в Японии выросло до трех человек - РИА Новости, 17.03.2022
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Число жертв землетрясения в Японии выросло до трех человек
Число жертв землетрясения в Японии выросло до трех человек - РИА Новости, 17.03.2022
Число жертв землетрясения в Японии выросло до трех человек
Число погибших при землетрясении в Японии увеличилось до трех человек, 194 получили травмы, передает телеканал NHK. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T06:25
2022-03-17T10:54
в мире
япония
россия
землетрясение на северо-востоке японии
токио
фукусима (префектура)
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ТОКИО, 17 мар — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Японии увеличилось до трех человек, 194 получили травмы, передает телеканал NHK.Ранее сообщалось о двух погибших и 135 пострадавших.Мощное землетрясение произошло на северо-востоке Японии накануне вечером. Первоначально магнитуду оценивали в 7,3, по уточненным данным, она составила 7,4. Очаг залегал на глубине 57 километров в Тихом океане, в районе префектуры Фукусима.После землетрясения в стране объявили угрозу цунами. Волны высотой 20-30 сантиметров достигли побережья префектур Мияги и Фукусима.В результате в префектуре Мияги получили повреждения автомобильная магистраль в городе Сироиси и дорожное покрытие в городе Томэ, а в районе Сэндайского замка горная порода обрушилась на дорогу. В префектуре Фукусима разрушен малоэтажный жилой дом. На расположенных в регионе АЭС внештатных ситуаций не зафиксировано.К 09:00 утра по местному времени в регионе зарегистрировали 20 повторных подземных толчков магнитудой выше 2,5.Как заявили РИА Новости в российском посольстве в Токио, информации о пострадавших россиянах нет.
https://ria.ru/20220317/zemletryasenie-1778580129.html
https://ria.ru/20220317/fukusima-2-1778576060.html
япония
россия
токио
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в мире, япония, россия, землетрясение на северо-востоке японии , токио, фукусима (префектура)
06:25 17.03.2022 (обновлено: 10:54 17.03.2022)
 
Число жертв землетрясения в Японии выросло до трех человек

NHK: число жертв землетрясения на северо-востоке Японии увеличилось до трех человек

© REUTERS / KyodoПоследствия землетрясения в префектуре Фукусима, Япония
Последствия землетрясения в префектуре Фукусима, Япония - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Kyodo
Последствия землетрясения в префектуре Фукусима, Япония
Читать ria.ru в
ТОКИО, 17 мар — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Японии увеличилось до трех человек, 194 получили травмы, передает телеканал NHK.
Ранее сообщалось о двух погибших и 135 пострадавших.
Полицейский контролирует движение во время отключения электроэнергии после землетрясения в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
04:56
Данных о пострадавших при землетрясении в Японии россиянах нет
Мощное землетрясение произошло на северо-востоке Японии накануне вечером. Первоначально магнитуду оценивали в 7,3, по уточненным данным, она составила 7,4. Очаг залегал на глубине 57 километров в Тихом океане, в районе префектуры Фукусима.
После землетрясения в стране объявили угрозу цунами. Волны высотой 20-30 сантиметров достигли побережья префектур Мияги и Фукусима.
В результате в префектуре Мияги получили повреждения автомобильная магистраль в городе Сироиси и дорожное покрытие в городе Томэ, а в районе Сэндайского замка горная порода обрушилась на дорогу. В префектуре Фукусима разрушен малоэтажный жилой дом.
На расположенных в регионе АЭС внештатных ситуаций не зафиксировано.
К 09:00 утра по местному времени в регионе зарегистрировали 20 повторных подземных толчков магнитудой выше 2,5.
Как заявили РИА Новости в российском посольстве в Токио, информации о пострадавших россиянах нет.
Вид с воздуха на резервуары для хранения воды на АЭС Фукусима, Япония - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
01:41
В Японии восстановили работу системы охлаждения на АЭС "Фукусима-2"
 
В миреЯпонияРоссияЗемлетрясение на северо-востоке ЯпонииТокиоФукусима (префектура)
 
 
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