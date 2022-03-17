https://ria.ru/20220317/zhertvy-1778581736.html

Число жертв землетрясения в Японии выросло до трех человек

Число жертв землетрясения в Японии выросло до трех человек - РИА Новости, 17.03.2022

Число жертв землетрясения в Японии выросло до трех человек

Число погибших при землетрясении в Японии увеличилось до трех человек, 194 получили травмы, передает телеканал NHK. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T06:25

2022-03-17T06:25

2022-03-17T10:54

в мире

япония

россия

землетрясение на северо-востоке японии

токио

фукусима (префектура)

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ТОКИО, 17 мар — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Японии увеличилось до трех человек, 194 получили травмы, передает телеканал NHK.Ранее сообщалось о двух погибших и 135 пострадавших.Мощное землетрясение произошло на северо-востоке Японии накануне вечером. Первоначально магнитуду оценивали в 7,3, по уточненным данным, она составила 7,4. Очаг залегал на глубине 57 километров в Тихом океане, в районе префектуры Фукусима.После землетрясения в стране объявили угрозу цунами. Волны высотой 20-30 сантиметров достигли побережья префектур Мияги и Фукусима.В результате в префектуре Мияги получили повреждения автомобильная магистраль в городе Сироиси и дорожное покрытие в городе Томэ, а в районе Сэндайского замка горная порода обрушилась на дорогу. В префектуре Фукусима разрушен малоэтажный жилой дом. На расположенных в регионе АЭС внештатных ситуаций не зафиксировано.К 09:00 утра по местному времени в регионе зарегистрировали 20 повторных подземных толчков магнитудой выше 2,5.Как заявили РИА Новости в российском посольстве в Токио, информации о пострадавших россиянах нет.

https://ria.ru/20220317/zemletryasenie-1778580129.html

https://ria.ru/20220317/fukusima-2-1778576060.html

япония

россия

токио

фукусима (префектура)

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Никита Стома

в мире, япония, россия, землетрясение на северо-востоке японии , токио, фукусима (префектура)