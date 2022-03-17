04:56 17.03.2022 (обновлено: 05:02 17.03.2022)
Данных о пострадавших при землетрясении в Японии россиянах нет
Посольство России в Японии: информации о пострадавших при землетрясении россиянах нет
© REUTERS / Issei KatoПолицейский контролирует движение во время отключения электроэнергии после землетрясения в Токио, Япония
Полицейский контролирует движение во время отключения электроэнергии после землетрясения в Токио, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 17 мар — РИА Новости. Информации о пострадавших при мощном землетрясении в Японии гражданах России не поступало, заявили РИА Новости в российском посольстве в Токио.
"Информации нет", — сообщили в диппредставительстве.
Мощное землетрясение произошло 16 марта на северо-востоке Японии в 23.36 по местному времени (17.36 мск). Его магнитуда изначально оценивалась в 7,3, однако затем была пересмотрена до 7,4. Очаг залегал на глубине 57 километров в Тихом океане в районе префектуры Фукусима.
Сразу после землетрясения была объявлена угроза цунами. Волны высотой до 20-30 сантиметров достигли побережья префектур Мияги и Фукусима. Угроза цунами была полностью снята к 5.00 17 марта по местному времени (23.00 16 марта мск). По состоянию на 9.00 четверга, в регионе произошло 20 повторных землетрясений магнитудой выше 2,5.
По последним данным, при землетрясении погибли не менее двух человек, пострадали по меньшей мере 135 человек.