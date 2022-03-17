https://ria.ru/20220317/zemletryasenie-1778580129.html

Данных о пострадавших при землетрясении в Японии россиянах нет

Данных о пострадавших при землетрясении в Японии россиянах нет - РИА Новости, 17.03.2022

Данных о пострадавших при землетрясении в Японии россиянах нет

Информации о пострадавших при мощном землетрясении в Японии гражданах России не поступало, заявили РИА Новости в российском посольстве в Токио. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T04:56

2022-03-17T04:56

2022-03-17T05:02

в мире

япония

россия

токио

землетрясение на северо-востоке японии

фукусима (город)

мияги

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ТОКИО, 17 мар — РИА Новости. Информации о пострадавших при мощном землетрясении в Японии гражданах России не поступало, заявили РИА Новости в российском посольстве в Токио."Информации нет", — сообщили в диппредставительстве.Мощное землетрясение произошло 16 марта на северо-востоке Японии в 23.36 по местному времени (17.36 мск). Его магнитуда изначально оценивалась в 7,3, однако затем была пересмотрена до 7,4. Очаг залегал на глубине 57 километров в Тихом океане в районе префектуры Фукусима.Сразу после землетрясения была объявлена угроза цунами. Волны высотой до 20-30 сантиметров достигли побережья префектур Мияги и Фукусима. Угроза цунами была полностью снята к 5.00 17 марта по местному времени (23.00 16 марта мск). По состоянию на 9.00 четверга, в регионе произошло 20 повторных землетрясений магнитудой выше 2,5.По последним данным, при землетрясении погибли не менее двух человек, пострадали по меньшей мере 135 человек.

https://ria.ru/20220317/fukusima-2-1778576060.html

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Никита Стома

в мире, япония, россия, токио, землетрясение на северо-востоке японии , фукусима (город), мияги