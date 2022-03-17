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Данных о пострадавших при землетрясении в Японии россиянах нет - РИА Новости, 17.03.2022
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Данных о пострадавших при землетрясении в Японии россиянах нет
Данных о пострадавших при землетрясении в Японии россиянах нет - РИА Новости, 17.03.2022
Данных о пострадавших при землетрясении в Японии россиянах нет
Информации о пострадавших при мощном землетрясении в Японии гражданах России не поступало, заявили РИА Новости в российском посольстве в Токио. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T04:56
2022-03-17T05:02
в мире
япония
россия
токио
землетрясение на северо-востоке японии
фукусима (город)
мияги
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ТОКИО, 17 мар — РИА Новости. Информации о пострадавших при мощном землетрясении в Японии гражданах России не поступало, заявили РИА Новости в российском посольстве в Токио."Информации нет", — сообщили в диппредставительстве.Мощное землетрясение произошло 16 марта на северо-востоке Японии в 23.36 по местному времени (17.36 мск). Его магнитуда изначально оценивалась в 7,3, однако затем была пересмотрена до 7,4. Очаг залегал на глубине 57 километров в Тихом океане в районе префектуры Фукусима.Сразу после землетрясения была объявлена угроза цунами. Волны высотой до 20-30 сантиметров достигли побережья префектур Мияги и Фукусима. Угроза цунами была полностью снята к 5.00 17 марта по местному времени (23.00 16 марта мск). По состоянию на 9.00 четверга, в регионе произошло 20 повторных землетрясений магнитудой выше 2,5.По последним данным, при землетрясении погибли не менее двух человек, пострадали по меньшей мере 135 человек.
https://ria.ru/20220317/fukusima-2-1778576060.html
япония
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токио
фукусима (город)
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в мире, япония, россия, токио, землетрясение на северо-востоке японии , фукусима (город), мияги
04:56 17.03.2022 (обновлено: 05:02 17.03.2022)
 
Данных о пострадавших при землетрясении в Японии россиянах нет

Посольство России в Японии: информации о пострадавших при землетрясении россиянах нет

© REUTERS / Issei KatoПолицейский контролирует движение во время отключения электроэнергии после землетрясения в Токио, Япония
Полицейский контролирует движение во время отключения электроэнергии после землетрясения в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Issei Kato
Полицейский контролирует движение во время отключения электроэнергии после землетрясения в Токио, Япония. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 17 мар — РИА Новости. Информации о пострадавших при мощном землетрясении в Японии гражданах России не поступало, заявили РИА Новости в российском посольстве в Токио.
"Информации нет", — сообщили в диппредставительстве.
Мощное землетрясение произошло 16 марта на северо-востоке Японии в 23.36 по местному времени (17.36 мск). Его магнитуда изначально оценивалась в 7,3, однако затем была пересмотрена до 7,4. Очаг залегал на глубине 57 километров в Тихом океане в районе префектуры Фукусима.
Сразу после землетрясения была объявлена угроза цунами. Волны высотой до 20-30 сантиметров достигли побережья префектур Мияги и Фукусима. Угроза цунами была полностью снята к 5.00 17 марта по местному времени (23.00 16 марта мск). По состоянию на 9.00 четверга, в регионе произошло 20 повторных землетрясений магнитудой выше 2,5.
По последним данным, при землетрясении погибли не менее двух человек, пострадали по меньшей мере 135 человек.
Вид с воздуха на резервуары для хранения воды на АЭС Фукусима, Япония - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
01:41
В Японии восстановили работу системы охлаждения на АЭС "Фукусима-2"
 
В миреЯпонияРоссияТокиоЗемлетрясение на северо-востоке ЯпонииФукусима (город)Мияги
 
 
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