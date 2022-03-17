https://ria.ru/20220317/zemletryasenie-1778578114.html
Число погибших при землетрясении в Японии выросло до двух человек
Число погибших при землетрясении в Японии выросло до двух человек - РИА Новости, 17.03.2022
Число погибших при землетрясении в Японии выросло до двух человек
Число пострадавших в результате мощного землетрясения на северо-востоке Японии возросло до 92 человек, два человека погибли, передает агентство Киодо. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T02:58
2022-03-17T02:58
2022-03-17T11:46
в мире
япония
токио
фукусима (префектура)
землетрясение на северо-востоке японии
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Число пострадавших в результате мощного землетрясения на северо-востоке Японии возросло до 92 человек, два человека погибли, передает агентство Киодо.По информации телеканала NHK число пострадавших от землетрясения достигло 126 человек.Ранее сообщалось о 69 пострадавших и одном погибшем.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в среду на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима в 23.36 по местному времени (17.36 мск). Объявлена угроза цунами. Очаг залегал на глубине 60 километров.Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера страны. Сильные волнообразные толчки ощущались и в столице. Информации о разрушениях пока нет.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, токио, фукусима (префектура), землетрясение на северо-востоке японии
02:58 17.03.2022 (обновлено: 11:46 17.03.2022)
Число погибших при землетрясении в Японии выросло до двух человек
Киодо: число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 92 человек, погибли двое