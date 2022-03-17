https://ria.ru/20220317/zemletryasenie-1778575499.html

В результате землетрясения в Японии погиб один человек

В результате землетрясения в Японии погиб один человек - РИА Новости, 17.03.2022

В результате землетрясения в Японии погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб в результате мощного землетрясения на северо-востоке Японии, передает агентство Киодо в Twitter. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T01:11

2022-03-17T01:11

2022-03-17T01:11

в мире

фукусима (префектура)

тихий океан

япония

землетрясение на северо-востоке японии

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в результате мощного землетрясения на северо-востоке Японии, передает агентство Киодо в Twitter.По данным агентства Рейтер, около 69 человек пострадали.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в среду на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима в 23.36 по местному времени (17.36 мск). Объявлена угроза цунами. Очаг залегал на глубине 60 километров.Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии. Информации о разрушениях пока нет. В то же время, по данным японских СМИ, поступают многочисленные сообщения о пострадавших.

https://ria.ru/20220316/zemletryaseniya-1778545024.html

фукусима (префектура)

тихий океан

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, фукусима (префектура), тихий океан, япония, землетрясение на северо-востоке японии