https://ria.ru/20220317/zemletryasenie-1778575499.html
В результате землетрясения в Японии погиб один человек
В результате землетрясения в Японии погиб один человек - РИА Новости, 17.03.2022
В результате землетрясения в Японии погиб один человек
По меньшей мере один человек погиб в результате мощного землетрясения на северо-востоке Японии, передает агентство Киодо в Twitter. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T01:11
2022-03-17T01:11
2022-03-17T01:11
в мире
фукусима (префектура)
тихий океан
япония
землетрясение на северо-востоке японии
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в результате мощного землетрясения на северо-востоке Японии, передает агентство Киодо в Twitter.По данным агентства Рейтер, около 69 человек пострадали.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в среду на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима в 23.36 по местному времени (17.36 мск). Объявлена угроза цунами. Очаг залегал на глубине 60 километров.Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии. Информации о разрушениях пока нет. В то же время, по данным японских СМИ, поступают многочисленные сообщения о пострадавших.
https://ria.ru/20220316/zemletryaseniya-1778545024.html
фукусима (префектура)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, фукусима (префектура), тихий океан, япония, землетрясение на северо-востоке японии
В результате землетрясения в Японии погиб один человек
Киодо: по меньшей мере один человек погиб в результате землетрясения в Японии