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В результате землетрясения в Японии погиб один человек - РИА Новости, 17.03.2022
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В результате землетрясения в Японии погиб один человек
В результате землетрясения в Японии погиб один человек - РИА Новости, 17.03.2022
В результате землетрясения в Японии погиб один человек
По меньшей мере один человек погиб в результате мощного землетрясения на северо-востоке Японии, передает агентство Киодо в Twitter. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T01:11
2022-03-17T01:11
в мире
фукусима (префектура)
тихий океан
япония
землетрясение на северо-востоке японии
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в результате мощного землетрясения на северо-востоке Японии, передает агентство Киодо в Twitter.По данным агентства Рейтер, около 69 человек пострадали.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в среду на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима в 23.36 по местному времени (17.36 мск). Объявлена угроза цунами. Очаг залегал на глубине 60 километров.Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии. Информации о разрушениях пока нет. В то же время, по данным японских СМИ, поступают многочисленные сообщения о пострадавших.
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фукусима (префектура)
тихий океан
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в мире, фукусима (префектура), тихий океан, япония, землетрясение на северо-востоке японии
01:11 17.03.2022
 
В результате землетрясения в Японии погиб один человек

Киодо: по меньшей мере один человек погиб в результате землетрясения в Японии

© REUTERS / KyodoРазбросанные в результате землетрясения товары в магазине. Япония
Разбросанные в результате землетрясения товары в магазине. Япония - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Kyodo
Разбросанные в результате землетрясения товары в магазине. Япония. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в результате мощного землетрясения на северо-востоке Японии, передает агентство Киодо в Twitter.

"Мощное землетрясение привело к гибели одного человека в городе Сома", — говорится в сообщении агентства.

По данным агентства Рейтер, около 69 человек пострадали.
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в среду на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима в 23.36 по местному времени (17.36 мск). Объявлена угроза цунами. Очаг залегал на глубине 60 километров.
Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии. Информации о разрушениях пока нет. В то же время, по данным японских СМИ, поступают многочисленные сообщения о пострадавших.
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В миреФукусима (префектура)Тихий океанЯпонияЗемлетрясение на северо-востоке Японии
 
 
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